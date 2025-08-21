Đoàn Pickleball Việt Nam bị PPA Tour Asia thu hết vợt để làm điều này

Các tay vợt Việt Nam đã có mặt đông đủ tại Hongkong để chuẩn bị cho PPA Tour Asia 2025. Không khí tập luyện và làm quen sân đấu đã diễn ra khẩn trương, ai cũng háo hức trước ngày khai mạc.

Trong ngày hôm qua, Ban tổ chức PPA Tour Asia đã yêu cầu toàn bộ VĐV nộp lại những cây vợt sẽ sử dụng tại giải để tiến hành các bước kiểm tra bắt buộc. Đây là thủ tục nằm trong quy định và được áp dụng cho nội dung chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo sự công bằng tuyệt đối cho giải đấu.

Được biết, để đủ điều kiện thi đấu tại PPA, các mẫu vợt phải trải qua những vòng kiểm định gắt gao. Đầu tiên phải mẫu vợt phải đủ tiêu chuẩn USAP (thời gian gian kiểm định mất vài tháng). Sau đó phải tiếp tục được UPA (đơn vị sở hữu hệ thống PPA) kiểm tra bằng các chỉ số riêng. Số tiền phí kiểm định các hãng vợt phải bỏ ra để nhận được 2 chứng chỉ này không hề nhỏ, có thể lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ.

Những cây vợt đủ cả 2 chứng chỉ trên sẽ được mang tới giải đấu và kiểm tra lại 1 lần nữa trước khi được dán sticker xác nhận và trả lại cho VĐV trước giờ thi đấu.

Trong danh sách vừa được kiểm tra, ngoài những cây vợt nổi tiếng thế giới như Joola, Proton, Paddletek chúng ta có thể thấy nhiều cây vợt quen thuộc mang thương hiệu Việt Nam như Kamito Alpha, Kamito Gamma, hay Sypik Avatar. Đây đều là những mẫu vợt đã gắn bó với các tay vợt Việt ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

PPA Tour Asia Hongkong Open 2025 sẽ diễn ra bắt đầu từ hôm nay 21/8 và kết thúc vào ngày 24/8.