"Messi Thái Lan" Chanathip đẳng cấp thế nào?

Tối 20/8, trên sân BG Pathum Thani, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã để vuột mất chiến thắng trong trận mở màn bảng A Cúp CLB Đông Nam Á 2025–2026, khi ngôi sao Chanathip Songkrasin lập cú đúp giúp đội chủ nhà thắng ngược 2-1.

Đại diện Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Phút 20, ngoại binh Alan Sebastiao tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa CAHN vượt lên dẫn trước. Lợi thế càng lớn hơn khi Fornazari của BG Pathum United nhận thẻ đỏ, khiến chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân.

Với thế trận áp đảo, CAHN cầm bóng tới 66%, tung ra 21 cú dứt điểm so với chỉ 7 của đối thủ. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy liên tục bị thủ môn Bogdanovic từ chối, khi anh có tới 11 pha cứu thua xuất sắc.

Chanathip giữa vòng vây cầu thủ CAHN

Chanathip tỏa sáng

Sang hiệp hai, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin trở thành người hùng. Phút 58, từ đường chuyền của Jaroensak Wonggorn, anh xử lý khéo léo rồi sút chân trái vào góc gần, gỡ hòa 1-1 cho BG Pathum.

Kịch tính đẩy lên cao ở phút bù giờ thứ 7. Thủ môn Nguyễn Filip bên phía CAHN phá bóng thiếu dứt khoát, tạo cơ hội để Chanathip bấm bóng từ gần giữa sân vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở.

Chanathip chơi bóng thuận cả hai chân

Chanathip đẳng cấp thế nào?

Kể từ mùa giải 2012–2013 đến nay, Chanathip đã in dấu giày vào hơn 130 bàn thắng (cả kiến tạo) sau 356 trận ở cấp độ CLB. Trong đó có 49 bàn thắng và 82 kiến tạo. Anh từng chinh chiến tại Thai League, J.League (Nhật Bản), để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Consadole Sapporo và Kawasaki Frontale, trước khi trở về khoác áo BG Pathum United.

Chanathip vẫn cực đẳng cấp ở bóng đá Đông Nam Á ở tuổi 32

Không chỉ nổi bật ở cấp CLB, Chanathip còn là trụ cột đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm. Sau 68 trận quốc tế, "Messi Thái" đã có 13 bàn thắng và 5 kiến tạo, góp công lớn trong hành trình vô địch AFF Cup 2014, 2016 và 2020. Lối chơi kỹ thuật, khả năng xoay sở trong không gian hẹp và tư duy chiến thuật thông minh khiến Chanathip trở thành "nhạc trưởng" hiếm có ở Đông Nam Á.

Theo chuyên trang uy tín Transfermarkt, ở tuổi 32, Chanathip vẫn được định giá 900.000 euro – con số cao nhất trong đội hình BG Pathum United hiện tại. Con số này cho thấy tầm ảnh hưởng, thương hiệu và chất lượng chuyên môn của anh chưa hề suy giảm dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trước Công an Hà Nội, Chanathip một lần nữa chứng minh rằng đẳng cấp là mãi mãi. Bàn gỡ hòa 1-1 của anh thể hiện sự bình tĩnh và kỹ thuật, còn cú bấm bóng từ gần giữa sân ở phút bù giờ thứ 7 xứng đáng được xếp vào hàng siêu phẩm của mùa giải.

Với phong độ và đẳng cấp ấy, Chanathip vẫn là biểu tượng số một của bóng đá Thái Lan, đồng thời là "ác mộng" với bất kỳ hàng thủ nào tại Đông Nam Á.