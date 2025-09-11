Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài kịch được phát sóng lần đầu vào năm 2000. Với thời lượng khoảng 40 phút, chương trình nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả và trở thành một trong những gameshow hài kịch được yêu thích nhất.

Trải qua 2 thập kỷ, nhiều nghệ sĩ của chương trình có bệ phóng vững chắc để tiếp tục cống hiến với nghệ thuật. Trong đó, 4 nữ nghệ sĩ từng gắn liền với chương trình ăn khách này cũng có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống.

Vân Dung kín tiếng hôn nhân, có con trai nổi tiếng

Vân Dung được khán giả yêu mến bởi nét tính cách hài hước, hóm hỉnh và linh hoạt khi thể hiện đa dạng vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần. Cô được khán giả yêu mến nhờ sự hài hước có duyên và đa tài.

Ngoài ra trong hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Vân Dung còn được biết đến nhiều hơn với vai diễn Táo Y tế trong Táo quân.

Vân Dung được nhiều người nhớ đến với hình ảnh đanh đá, ghê gớm và có phần đồng bóng.

Ngoài làm hài kịch, Vân Dung còn thử sức mình trong lĩnh vực phim truyền hình. Cô chinh phục khán giả với những vai diễn đa dạng, từ bi thương đến hài kịch. Nữ nghệ sĩ đã góp mặt trong các bộ phim truyền hình và đều để lại dấu ấn như Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ…

Cởi mở về sự nghiệp, nghệ sĩ Vân Dung lại giấu cuộc hôn nhân của mình suốt bao nhiêu năm qua. Khán giả chỉ biết mặt chồng Vân Dung qua một vài bức hình. Trong lần hiếm hoi chia sẻ trên truyền thông, Vân Dung từng tiết lộ ông xã công tác ở miền Nam, còn cô hoạt động chính ở Hà Nội. Vì thế hai vợ chồng hiếm khi xuất hiện cùng nhau.

Thời gian qua, Vân Dung cũng được khán giả yêu mến nhờ con trai Long Vũ. Nối nghiệp mẹ, Long Vũ giờ đang là một trong số gương mặt diễn viên trẻ tiềm năng trên VTV. Vai diễn Chải trong phim Đi giữa trời rực rỡ giúp cậu ghi dấu ấn với khán giả.

Vân Dung hạnh phúc khi con trai nối nghiệp diễn viên.

Nữ nghệ sĩ vui mừng khi con trai được khán giả đón nhận. Hai mẹ con cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Minh Hằng sống cô đơn sau khi chồng mất

Trong chương trình Gặp nhau cuối tuần , NSND Minh Hằng cũng để lại nhiều ấn tượng khó quên. Cô là một trong những diễn viên có nhiều dấu ấn trong chương trình hài kịch hàng tuần của Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, cô còn khiến khán giả trầm trồ khi vào các vai diễn trong phim Trò đời, Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí,...

Minh Hằng gây ấn tượng với những vai diễn dí dỏm trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Minh Hằng có rất nhiều đóng góp lớn với nền sân khấu lẫn điện ảnh nước nhà. Nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1997, NSND vào năm 2019.

Thành công trong sự nghiệp nhưng NSND Minh Hằng trắc trở ở đường hôn nhân. Năm 21 tuổi, NSND Minh Hằng kết hôn nhưng chia tay sau vài năm vì không hợp nhau.

Sau biến cố này, cô sống độc thân trong khoảng 25 năm. Sau đó, nữ nghệ sĩ đến với người chồng thứ 2. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười nhưng đến tháng 3/2021, chồng của NSND Minh Hằng qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của ông xã khiến nữ diễn viên buồn bã, đau đớn. Nữ diễn viên chọn sống kín tiếng một thời gian.

Minh Hằng sống cô đơn sau khi chồng qua đời.

Hiện NSND Minh Hằng cố gắng thích nghi với cuộc sống và quay trở lại với công việc nhờ sự động viên của người thân, đồng nghiệp. Cô cũng dành nhiều thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chơi vơi nỗi buồn.

Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ an yên với cuộc sống một mình. Ngoài thời gian đi du lịch, cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày hoặc viết những dòng tản mạn trên trang cá nhân, bày tỏ nỗi nhớ dành cho người chồng quá cố.

Hương Tươi vẫn miệt mài với nghệ thuật

NSƯT Thu Hương, thường được biết đến với nghệ danh Hương Tươi, có lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh. Trong Gặp nhau cuối tuần , cô thường đảm nhận những vai diễn có tính cách đỏng đảnh, chanh chua, tạo nên những tình huống hài hước, dí dỏm bên cạnh bạn diễn ăn ý là NSƯT Phạm Bằng.

Hương Tươi thời đóng "Gặp nhau cuối tuần".

Sau chương trình Gặp nhau cuối tuần , nữ nghệ sĩ tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách đa dạng. Cô hiện là diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi trẻ, tham gia đóng nhiều phim truyền hình, các tiểu phẩm hài, phim hài Tết...

Với công việc ở Đoàn Kịch 1 Nhà hát Tuổi trẻ, Hương Tươi miệt mài sống trong những vai diễn trên sân khấu. Cô bộc bạch rất mê được "chìm đắm" trong ánh đèn sân khấu với những vai mình yêu thích.

Hương Tươi có hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp ổn định.

Nữ nghệ sĩ kết hôn với nghệ sĩ Hoàng Trung, kém 9 tuổi. Ông xã của cô từng là diễn viên cùng Nhà hát Tuổi trẻ, hiện công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Chênh lệch tuổi tác nhưng nữ nghệ sĩ vẫn có cuộc sống rất hạnh phúc.

Nói về chồng, Hương Tươi tự hào khoe chồng là người hiền lành và trung thực, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Ở tuổi 55, cô có cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên bên các con.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân tại xứ người

Được khán giả cả nước biết đến qua vai diễn cô gái bán khoai lang nướng trong Gặp nhau cuối tuần , sự nghiệp của Thúy Nga cùng từ đó mà thăng tiến. Sau đó, cô liên tục ghi dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhờ lối diễn duyên dáng, tự nhiên.

Trong sự nghiệp, Thúy Nga gặt hái nhiều giải thưởng như Cù Nèo Vàng, Mai Vàng, Nụ cười Vàng, HTV Awards lần 4... Năm 2013, Thúy Nga thậm chí còn giành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt.

Thúy Nga ghi dấu ấn với hình tượng cô bán khoai nướng trong "Gặp nhau cuối tuần".

Cũng giống như đa số nữ nghệ sĩ khác, hôn nhân của Thúy Nga cũng trải qua nhiều sóng gió. Năm 2010, nữ danh hài kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư. Cả hai sinh được một cô con gái. Tuy nhiên sau 5 năm, cô ly hôn và vướng ồn ào tiền bạc với chồng cũ. Vượt qua sóng gió, Thúy Nga nỗ lực tập trung làm việc để ổn định tài chính lo cho tương lai của con.

Những năm qua, Thúy Nga chủ yếu sống tại Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, thăm bạn bè, người thân. Ngoài diễn hài, cô còn làm MC, dẫn talkshow, quay vlog, giám khảo các gameshow, casting diễn viên...

Đầu năm 2024, danh hài bất ngờ trở thành “bà chủ” khi chuyển qua kinh doanh đồ ăn. Cô cho biết sẽ quay trở lại sân khấu khi mọi việc ổn định, vì đó là đam mê.

Nữ danh hài làm mẹ đơn thân nhiều năm qua.

Bước sang tuổi 49, Thúy Nga tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân bình yên sau nhiều sóng gió đời tư. Nữ nghệ sĩ được khen trẻ trung, thần thái tươi tắn.

Nói về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ hài chia sẻ cô trải qua bình yên, sáng buôn bán, trưa nấu ăn, chiều dọn dẹp nhà cửa và thường tối đi ghi hình talkshow. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh, Thúy Nga hiện có tài chính ổn định nơi xứ người.