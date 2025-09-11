Diễn viên Lan Phương được khuyên bớt kể lể chuyện ly hôn trên MXH

Đã được hơn 1 tháng kể từ khi diễn viên Lan Phương thông báo đổ vỡ hôn nhân với chồng ngoại quốc. Sáng 9/9, cô đã địu con thứ 2 tới phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn. Do phía bị đơn là chồng cũ Lan Phương không có mặt và có đơn xin hoãn nên phiên tòa được dời tới ngày 17/9.

Từ khi thông báo rạn nứt với chồng, diễn viên thường xuyên có bài viết chia sẻ về cuộc sống, tâm trạng khi làm mẹ đơn thân. Một cư dân mạng mới đây đã để lại bình luận góp ý cho rằng cô không nên đem chuyện gia đình phơi bày lên mạng xã hội: "Không giải thích, không kể lể, không than vãn… giữ im lặng trên mạng xã hội và sống theo điều mình cho là đúng, toàn tâm cho công việc, bản thân và con là điều chị cần làm lúc này.

Sau này đi qua rồi nội tâm chị sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em là người bình thường và cảm nhận của em là thấy chị đưa chuyện riêng không vui của gia đình lên quá nhiều, chưa biết câu chuyện đúng sai thế nào nhưng điều đó không cần thiết chị ạ. Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện vui và điều tích cực thì hơn, chia sẻ điều ngược lại quá nhiều có khi lại mất hay". Diễn viên Lan Phương cũng nhanh chóng phản hồi lại netizen này: "Vì em chưa biết và hiểu cuộc sống của chị thế nào em à. Cảm ơn em đã dành thời gian chia sẻ cùng chị".

Dưới bài đăng, netizen khác còn bày tỏ hy vọng cô sẽ tái hợp với chồng cũ để cả hai con được chăm sóc tốt nhất: "Thương chị, thương 2 bé. Giá như có phép màu gì đó giúp gia đình chị hàn gắn lại được để 2 bé đều nhận đủ sự chăm sóc của cả ba lẫn mẹ và để chị không vất vả chăm sóc con một mình".

Nữ diễn viên liền từ chối thẳng thừng và khẳng định vẫn có thể lo cho 2 nhóc tỳ: "Không cần đâu em à. Khi tự do - chị sẽ hạnh phúc và có thể chăm sóc các con tốt nhất có thể".

Trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ một bài viết dài, giải thích lý do phải đưa con đến phiên tòa ly hôn. Nữ diễn viên cho biết, từ sáng sớm con gái đã bị ốm và chỉ bám mẹ. Do đó cô buộc phải mang theo bé đến tòa.

"3 giờ sáng nay, Mia thức dậy, con nóng ran người, thở khò khè, mẹ ôm giúp con ngủ lại nhưng bé vật vã mãi, ti mẹ, rồi lại nhoài lên nằm trên ngực mẹ, mẹ mỏi quá đặt Mia xuống giường thì con lại leo lên. Mãi con cũng ngủ được thêm 1 chút rồi lại tỉnh. Cứ thế đến 6 giờ sáng.

Ngủ dậy, là Mia bám mẹ không rời. Vừa ôm con, vừa đánh vật với Lina để cho con ăn sáng và kịp 7h30 xuống đúng giờ xe buýt của trường đón. Theo kế hoạch thì đưa Mia đến trường xong là mẹ ra toà xét xử sơ thẩm- nhưng hôm nay ốm Mia không đi nhà trẻ được, lại rất bám mẹ nên mẹ đưa Mia cùng đến toà và sau đó đi khám luôn. Dù sao tối qua cũng đã được thông báo việc xét xử đã bị hoãn nên sáng nay sẽ chỉ cần có mặt, lấy quyết định cho ngày xét xử tiếp theo thôi". Lan Phương tiết lộ con bị viêm phế quản, viêm mũi và cô cũng bị ốm theo.