Hoa hậu Kỳ Duyên đối đãi Thiên Ân y hệt như với Minh Triệu trước đây

Đăng quang các cuộc thi nhan sắc uy tín và sở hữu visual sáng, Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang là những nàng hậu được quan tâm hàng đầu trong showbiz Việt. Cả hai còn gây chú ý vì vướng nghi vấn tình cảm do liên tục bị tóm hint đáng ngờ.

Không còn giấu kín hay úp úp mở mở, Kỳ Duyên và Thiên Ân mới đây khiến không ít người ngỡ ngàng khi nhiệt tình chia sẻ lia lịa hình ảnh bên nhau. Cả hai đăng tải khoảnh khắc cùng tham gia sự kiện ở nước ngoài.

Không chỉ ngồi ghế cạnh nhau trên máy bay, 2 nàng hậu còn sát rạt ở sự kiện. Người đẹp sinh năm 1996 còn chủ động để riêng một bài đăng với Hoa hậu Thiên Ân. "Xinh đẹp thế này phải đnăg riêng 1 post thôi", Kỳ Duyên viết.

Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục chia sẻ hình ảnh bên nhau khi dự sự kiện giải trí ở trang cá nhân

Hai nàng hậu còn mặc trang phục tông màu đen - trắng match với nhau như một cặp

Cư dân mạng nhặt hint mỏi tay của Thiên Ân và Kỳ Duyên như dùng đồ đôi, đi du lịch chung...

Thời gian vừa qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân dính như keo, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động. Cả hai đồng hành từ những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè thân thiết cho tới các chuyến du lịch.

Không chỉ thế, cặp đôi còn nhiều lần bị tóm dính mặc đồ đôi hoặc phối trang phục đồng điệu. Người theo dõi Hoa hậu sinh năm 1996 nhanh chóng phát hiện chi tiết quen quen khi Kỳ Duyên có hành động với Thiên Ân giống với siêu mẫu Minh Triệu khi xưa.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu từng có mối quan hệ gắn bó trong suốt 5 năm. Tuy nhiên vào tháng 2/2024, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Thời điểm còn bên nhau, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng gắn bó trong công việc tới cuộc sống đời thường.

Cư dân mạng phát hiện ra hành động của Kỳ Duyên với Thiên Ân rất quen thuộc, giống như cách cô đối đãi với siêu mẫu Minh Triệu

Trước khi rạn nứt, Minh Triệu và Kỳ Duyên cùng nhau đi du lịch khắp nơi, mặc đồ đôi...

Minh Triệu và Thiên Ân đều đi cùng Hoa hậu sinh năm 1996 tới những buổi tụ tập với bạn bè thân thiết

Minh Triệu và Kỳ Duyên cũng từng song hành ở các sự kiện lớn nhỏ cho tới ngoài cuộc sống

Từ giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tháng 1/2025, Kỳ Duyên từng lên tiếng khi liên tục được đẩy thuyền với Hoa hậu Thiên Ân. Cô cho hay: ""Xin chào mọi người, thời gian vừa qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Thiên Ân. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống & công việc riêng của cả 2 người!.

Nên Duyên cũng muốn lên tiếng 1 lần để mọi người không hiểu lầm về mối quan hệ của Duyên và Ân. Chúng mình có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, chị cũng chúc Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới em nhé. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho sự nghiệp riêng của cả hai chị em mình nhé".