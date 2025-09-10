Sao nam Vbiz chuẩn bị đám cưới với vợ kém 17 tuổi: Kết hôn gấp sau 3 tháng công khai, lên chức bố ở tuổi 41

Hồ Quang Hiếu từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với loạt ca khúc đình đám như: Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh, Tìm em, Em là của anh, Đổi thay, Nơi ấy con tìm về... Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nam ca sĩ khá kín tiếng, hiếm khi ra mắt sản phẩm mới mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí.

Mới đây, thông tin Hồ Quang Hiếu sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 tại TP.HCM khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Được biết, cặp đôi đã gửi thiệp mời đến bạn bè thân thiết và đồng nghiệp. Trước hôn lễ, cả hai đã có 2 năm gắn bó như vợ chồng và có 1 con trai đầu lòng.

Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ bất ngờ khi chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn gái kém anh 17 tuổi

Cả hai sẽ chính thức làm đám cưới vào ngày 19/9 sắp tới

Năm 2023, ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai mối quan hệ với bạn gái Tuệ Như, sinh năm 2000, cao 1m8 và là người mẫu tự do. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023, sau đó tổ chức lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Tuệ Như, nam ca sĩ từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hot girl Ivy Lê.

Nói về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ, Hồ Quang Hiếu chia sẻ: "Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Vợ là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, tôi lại thích ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa sở thích của cả 2. Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản như trứng chiên, nấu canh".

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023 chỉ sau vài tháng công khai mối quan hệ

Tuệ Như đã rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, đảm nhận vai trò quản lý và hỗ trợ công việc cho chồng

Cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai chung vào tháng 1/2025

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật bạn bè. Khi ra về, Tuệ Như tình cờ đi nhờ xe nam ca sĩ, từ đó cả hai có dịp trò chuyện và kết bạn qua Facebook. Ban đầu, cả hai đều thừa nhận không để lại ấn tượng gì đặc biệt về đối phương.

Thế nhưng, sau những lần trò chuyện, họ nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong lối sống và suy nghĩ, từ đó nảy sinh tình cảm. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, cặp đôi đã tính đến chuyện gắn bó lâu dài. May mắn hơn, mối tình của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như nhận được sự ủng hộ, yêu thương từ cả hai bên gia đình.

"Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm (cười). Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ", Hồ Quang Hiếu bày tỏ.

Hồ Quang Hiếu cho biết cả hai có đồng điệu từ tâm hồn đến cách sống nên nhanh chóng quyết định tiến đến hôn nhân

Nam ca sĩ cho biết vợ luôn thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống

Nói về lý do quyết định tiến tới hôn nhân với Hồ Quang Hiếu, nữ người mẫu sinh năm 2000 tiết lộ, ban đầu yêu anh vì thân thiện, hòa đồng và hiền lành. "Trước giờ tôi quen bạn trai, mọi người thường tặng hoa, tặng quà. Anh Hiếu tặng cho tôi bịch khô, con gà, cá ướp... toàn là đồ thực phẩm. Tôi nghĩ sao anh này tặng quà lạ quá, chắc anh phải quan tâm sức khỏe mình thì tặng đồ như vậy. Tôi dần thấy thương, có cảm xúc. Nhưng sau này tôi mới biết là vì em của anh Hiếu bán ế nên mới cho tôi", Tuệ Như từng chia sẻ.