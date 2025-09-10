NSƯT Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai thứ 6 trong gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (một trong 5 đoàn cải lương nổi danh nhất Sài Gòn giai đoạn 1950 -1972). Ông là tên tuổi gạo cội không chỉ trong lĩnh vực sân khấu cải lương mà còn là cây hài đình đám của làng giải trí Việt.

Không chỉ được khán giả và đồng nghiệp ái mộ về tài năng, NSƯT Bảo Quốc còn được kính nể bởi đạo đức làm nghề cũng như cuộc hôn nhân viên mãn, một vợ một chồng suốt hơn nửa thế kỷ qua với bà Thu Thủy.

Hai người kết hôn năm 1968 năm nghệ sĩ Bảo Quốc mới 19 tuổi. Họ có 4 người con, đa số đều theo cha mẹ sang Mỹ định cư và lập nghiệp. Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc hiện sống cùng con gái út Hồng Loan.

NSƯT Bảo Quốc và vợ. Cả hai đã gắn bó 57 năm.

Theo tờ Thanh Niên Việt, cả cuộc đời làm nghệ thuật, cát-xê được bao nhiêu, nam nghệ sĩ đều đưa hết cho vợ giữ. Bà xã của ông tiết kiệm tiền rồi đầu tư bất động sản. Từ thập niên 80, nghệ sĩ Bảo Quốc đã sở hữu một nhà hàng tiệc cưới ở trung tâm TPHCM. Tới giờ, vợ chồng ông sở hữu biệt thự trải dài từ Việt Nam sang Mỹ.

Hồi tháng 1/2024, gia đình NSƯT Bảo Quốc chính thức chuyển về sinh sống tại căn biệt thự ở Palm Springs (bang California, Mỹ).

Con gái của NSƯT Bảo Quốc tiết lộ cơ ngơi này có giá 1,8 triệu USD (gần 50 tỷ đồng). Biệt thự 3 mặt tiền có 1 tầng, nằm ở khu vực sang trọng và an ninh tốt, với diện tích 340 m2. Trong biệt thự bố trí 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, phòng giặt, phòng để đồ, phòng thể dục, phòng bếp hiện đại cùng nhiều tiện ích khác.

Nội thất căn biệt thự được bày trí theo phong cách châu Âu sang trọng. Tone màu chủ đạo của căn biệt thự là xám, be, trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.

Theo báo Vietnamnet, điểm nhấn của căn biệt thự là khu sân vườn rộng rãi nhiều cây cối, hoa quả, thiết kế đầy đủ tiện nghi như hồ bơi, quầy bar, khu pha chế, khu nướng BBQ... Đây là nơi lý tưởng để gia đình quây quần bên nhau, tận hưởng bầu không khí trong lành và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mỗi tuần, cả nhà vui vẻ bên nhau, các cháu bơi lội, cưỡi ngựa, người lớn chơi golf. Vào mùa đông, gia đình sẽ đi chơi tuyết và tắm suối nước nóng.

Vợ chồng ông đang sống trong biệt thự 3 mặt tiền trị giá gần 50 tỷ ở Mỹ.

Họ sống cùng con gái út Hồng Loan.

Ngoài căn biệt thự này, nam nghệ sĩ còn sở hữu hàng loạt bất động sản từ Việt Nam sang Mỹ.

Hiện tại, nghệ sĩ Bảo Quốc đã ở tuổi U80. Ông chia sẻ trên báo Dân Trí rằng, cuộc sống của ông rất bình yên, tận hưởng những tháng ngày an nhiên bên bạn đời, đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười.

Mỗi sáng, vợ chồng ông duy trì thói quen tập thể dục, đi bộ trong vườn nhà. Bà Thu Thủy - vợ NSƯT Bảo Quốc thường ra vườn chăm sóc hoa kiểng, còn ông thích nhâm nhi trà, theo dõi tin tức. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng duy trì thói quen thắp nhang, tụng kinh Phật mỗi sáng, tìm sự an yên trong tâm hồn.

NSƯT Bảo Quốc nói: "Cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng cứ thế trôi qua, miễn là có nhau. Ở tuổi này, chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ, không thể thiếu bóng nhau được. Chúng tôi luôn giữ nguyên tắc "tương kính như tân", dù đã sống với nhau mấy chục năm nhưng vẫn luôn đối đãi với nhau bằng sự trân trọng, yêu thương" (nguồn: Dân Trí)

Năm nay, vợ chồng NSƯT Bảo Quốc kỷ niệm 57 năm ngày cưới. Vào những dịp kỷ niệm, ông thường tổ chức các buổi tiệc nhỏ, mời thêm bạn bè, người thân để chia sẻ niềm vui.

Về sức khỏe, nam nghệ sĩ đã trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh xơ gan, trong đó có một lần nghiêm trọng phải cắt đi nửa lá gan. Hiện tại, ông duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, uống thuốc hàng ngày. Nghệ sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng và cứ 3 tháng sẽ đi khám tổng quát một lần.

Ông duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe. Song ông cũng cho rằng, bài thuốc tốt nhất vẫn là tinh thần lạc quan, vui vẻ.