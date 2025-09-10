Nhắc đến những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt là dòng phim bối cảnh miền Tây, cổ trang. gia đình, Quỳnh Lam luôn là cái tên gặp đâu cũng thấy và quen mặt với khán giả. Quỳnh Lam tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 khi còn là sinh viên, cô bước vào nghề với những vai nhỏ rồi dần khẳng định bản lĩnh diễn xuất qua loạt dự án truyền hình dài tập. Nét đẹp hoài cổ, ánh mắt chứa đầy tâm tư và cách thoại mộc mạc giúp Quỳnh Lam "đóng đinh" hình tượng người phụ nữ giàu nội lực, lúc hiền lành chịu thương chịu khó, lúc quyết liệt bảo vệ gia đình.

Từ Cô dâu tuổi Dần, Con gái chị Hằng, Mãi theo bóng em, Luật trời đến nhiều phim tâm lý xã hội phát sóng khung giờ vàng, tên tuổi Quỳnh Lam gắn với rating ổn định, tệp khán giả trung thành trải rộng ở các tỉnh miền Tây. Không ồn ào PR, cô tích lũy dấu ấn bằng khối lượng vai diễn "nặng ký". Chính sự bền bỉ đó giúp Quỳnh Lam được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng gần gũi: "Nữ hoàng phim xưa" .

Quỳnh Lam là nữ diễn viên nổi tiếng, góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình ăn khách

Ở phía sau ánh đèn, chuyện tình của Quỳnh Lam từng khiến công chúng ngưỡng mộ. Cô có mối quan hệ gắn bó với bạn trai người Anh tên Alex Selcoe suốt 12 năm . Tình yêu bền bỉ, vượt khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa tưởng sẽ có cái kết viên mãn nhưng rốt cuộc dừng lại trong tiếc nuối. Năm 2023, Quỳnh Lam xác nhận huỷ hôn , lựa chọn kết thúc êm đềm và văn minh.

Nữ diễn viên cho biết cả hai đã đường ai nấy đi vào nửa năm trước khi thông báo nhưng đến giai đoạn thích hợp mới chia sẻ với công chúng. Thời điểm tan vỡ, cả hai đã có 12 năm gắn bó. Nữ diễn viên được cầu hôn tại Anh vào 2019, cả hai ra mắt gia đình 2 bên và dự định tổ chức lễ cưới nhưng bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Trong thời gian bên nhau, Quỳnh Lam được đưa đi du lịch ở nhiều đất nước. Nữ diễn viên từng xúc động khoe người yêu ga lăng, giúp cô thỏa đam mê khám phá.

Quỳnh Lam từng được bạn trai Tây cầu hôn nhưng cuộc tình này đi đến tan vỡ trước khi đám cưới diễn ra

Trao đổi với chúng tôi, Quỳnh Lam thổ lộ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè hậu tan vỡ: "Tôi không muốn đánh mất người bạn như Alex Selcoe, chúng tôi chia tay trong hoà bình êm đẹp. Chuyện của hai người thì chỉ có người trong cuộc biết nên chia sẻ sâu xa hơn thì không tiện. Dẫu sao tôi rất cám ơn Alex đã mang đến cho tôi khoảng thanh xuân đẹp nhất".

Về nguyên nhân tan vỡ, Quỳnh Lam khẳng định không có bất kỳ người thứ 3 nào xen giữa mối tình này, cả hai kết thúc vì hết duyên. "Nữ hoàng phim xưa" vẫn dành những lời tốt đẹp dành cho người cũ: "Hoàn toàn không có chuyện người thứ 3. Anh Alex Selcoe rất chung thuỷ, đó là điểm sáng nhất của anh". Nữ diễn viên cho biết không thể chia sẻ câu chuyện cụ thể dẫn đến chia tay, vì như thế sẽ rất bất công với người cũ.

Quỳnh Lam từng chia sẻ cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh sau khi đường ai nấy đi

Ở tuổi 41, Quỳnh Lam giữ được làn da mịn, đường nét hài hòa, nụ cười hiền, nhìn vào nhan sắc của nữ diễn viên netizen chỉ biết tấm tắc khen đúng 1 chữ: "Đỉnh!". Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng cuốn hút. Sau biến cố tình cảm, nữ diễn viên chọn nhịp sống cân bằng, duy trì tập luyện, chăm chút gia đình, giữ kết nối với khán giả bằng những câu chuyện nhỏ, ấm áp.

Visual "đỉnh chóp" ở tuổi 41 của diễn viên Quỳnh Lam khiến nhiều người phải trầm trồ

Cho đến thời gian gần đây, cư dân mạng soi ra nhiều hint nghi vấn Quỳnh Lam đã có tình yêu mới. Cụ thể, "thánh soi" phát hiện Quỳnh Lam thường xuyên xuất hiện trên TikTok của diễn viên Vũ Đằng, cả hai cùng nhau đi ăn uống, đu trend và có những cử chỉ thân thiết, tình cảm hơn đồng nghiệp thông thường. Ngoài ra, cách đây ít tháng, Vũ Đằng đã đăng ảnh ăn tối thân mật cùng 1 cô gái, đồng nghiệp đồng loạt vào trêu ghẹo và còn chấm hóng chờ ngày ăn cưới. Đáng nói nhất, khi một cư dân mạng gọi thẳng tên "Chị Hoàng Quỳnh Lam" bên dưới bức ảnh kia thì Vũ Đằng "thả like".

Vũ Đằng sinh năm 1993, anh từng tham gia cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2021, đóng một số MV ca nhạc, phim... Vũ Đằng là nam chính của phim truyền hình Mặt Trời Khuyết. Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều sự án phim xưa cùng Quỳnh Lam, Thanh Hiền, Phương Dung, Hòa Hiệp...