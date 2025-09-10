Con gái Lee Young Ae sắp tiến vào showbiz: Xinh đẹp tài năng giống mẹ, lại có gia thế khủng từ bố tỷ phú thì ai làm lại?

Vào ngày 8/9, Lee Young Ae đã xuất hiện trên kênh YouTube Salty Brother Shin Dong Yup và chia sẻ về sự nghiệp cũng như đời tư. "Quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn có 2 con sinh đôi năm nay 14 tuổi, và cô hé lộ con gái Seung Bin đang muốn bước chân vào làng giải trí với tư cách thần tượng.

"Con gái tôi rất thích các idol, nên cháu đi đến các buổi thử giọng. Tôi cứ để cháu tự nhiên thôi. Cháu đùa rằng nếu sau này tôi ngăn cản, cháu sẽ nói 'Mẹ không cản được đâu'" - Lee Young Ae kể về con gái. Bé Seung Bin rất thích các nhóm nhạc TXT và BOYNEXTDOOR, nên Lee Young Ae đã cùng con đi xem concert để tận hưởng âm nhạc và học hỏi từ họ.

Lee Young Ae tiết lộ...

... con gái cô muốn trở thành thần tượng

Tuy nhiên nữ diễn viên cũng khá lo lắng khi con muốn trở thành thần tượng: "Nhưng tôi cũng lo lắng lắm. Có vẻ như con bé suy nghĩ nhẹ nhàng, chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà không thấy được những mặt khác. Con bé không biết phải làm việc chăm chỉ đến thế nào để có được sự hào nhoáng đó".

Dù vậy, Lee Young Ae vẫn rất tự hào về con. Cô bé Seung Bin rất có năng khiếu nghệ thuật, và hiện đang theo học chuyên ngành thanh nhạc tại trường trung học nghệ thuật Seonhwa. Quan điểm giáo dục của "quốc bảo" là luôn khuyến khích con làm những điều chúng muốn làm. Cô cũng không kè kè mọi lúc mọi nơi bên cạnh con, vì điều đó sẽ gây ra sự ám ảnh cho con cái, khiến chúng cảm thấy khó khăn.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các mặt báo Hàn Quốc. Nhiều netizen liên tục bàn tán về tương lai con gái của Lee Young Ae. Vốn là con gái của "quốc bảo nhan sắc", bé Seung Bin có ngoại hình xinh xắn, từng gây sốt khi cùng mẹ chụp ảnh quảng cáo hồi nhỏ. Cô bé còn có tài năng nghệ thuật, danh tiếng từ mẹ, cùng gia thế khủng khi có bố là tỷ phú đô la. Nếu Seung Bin "tấn công" showbiz, quả thật khó ai bì lại được.

Seung Bin nổi tiếng xinh xắn từ bé

Cô bé còn có tài năng nghệ thuật và gia thế khủng

Lee Young Ae sinh năm 1971, được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” và là một trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc từ những năm 1990 đến nay. Lee Young Ae là cử nhân tiếng Đức tại Đại học Hanyang và thạc sĩ về Hàn Quốc học tại Đại học Chung-Ang.

Lee Young Ae đặc biệt được biết đến với vai diễn Dae Jang Geum trong bộ phim truyền hình đình đám Nàng Dae Jang Geum. Bộ phim đạt hơn 50% tỉ suất người xem tại Hàn Quốc, và gây sốt toàn châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và Trung Đông, biến Lee Young Ae thành "minh tinh quốc dân".

Lee Young Ae đặc biệt được yêu mến bởi nhan sắc thanh tao, cổ điển, được ví như "quốc bảo" của Hàn Quốc. Nữ diễn viên có lối sống kín đáo, không scandal, hình tượng “người phụ nữ chuẩn mực", tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ học bổng cho sinh viên quốc tế, và từng quyên góp lớn cho các nạn nhân thiên tai. Ở tuổi ngoài 50, Lee Young Ae có gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân và cặp song sinh 1 trai 1 gái. Lee Young Ae vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và khí chất sang trọng. Cô rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện đều thu hút truyền thông.