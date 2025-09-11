Sau gần 1 tháng công chiếu, Mưa đỏ vẫn là bộ phim gây sốt phòng vé Việt. Nhờ sức hút của phim, các diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong Mưa đỏ, nhân vật nữ trong đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris năm 1972 gây được chú ý. Nhân vật không có tên cụ thể và chỉ xuất hiện vài phút, song phong thái, thần sắc của nhân vật lại khiến khán giả khen ngợi. Đảm nhận nhân vật này là diễn viên Châu Hà Yến Nhi.

Châu Hà Yến Nhi đóng vai nhà ngoại giao trong "Mưa đỏ".

Châu Hà Yến Nhi chia sẻ, được tham gia vai diễn trong Mưa đỏ là vinh dự nhưng cũng mang lại áp lực lớn đối với cô. Đạo diễn Đặng Thái Huyền từng khẳng định nhân vật của cô không tái hiện chính xác mà chỉ lấy cảm hứng từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Vì vậy trước khi quay phim, Yến Nhi dành thời gian tìm hiểu về câu chuyện lịch sử, phong thái của các nhà ngoại giao và tư liệu về bà Nguyễn Thị Bình để chuẩn bị tốt nhất cho nhân vật.

Trước khi xuất hiện tại Mưa đỏ, ít người biết Châu Hà Yến Nhi từng là cái tên quen thuộc trong giới giải trí hơn 20 năm trước.

Sinh năm 1977, Yến Nhi bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ nghề người mẫu. Cô là gương mặt nổi bật của nhóm người mẫu Hoa Học Đường thập niên 1990 cùng siêu mẫu Ngọc Nga và nhiều tên tuổi khác.

Châu Hà Yến Nhi từng là chân dài có tiếng một thời.

Năm 2000, Châu Hà Yến Nhi đăng quang cuộc thi Hoa hậu ảnh của tạp chí có tiếng thời đó. Kể từ đó, tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng. Thời đỉnh cao, Yên Nhi không chỉ diễn thời trang mà còn làm MC, đóng quảng cáo, chụp hình tạp chí.

Thời trẻ, cô “đắt show” quảng cáo, tạp chí, ảnh lịch, trước khi lấn sân sang phim ảnh. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Vực thẳm vô hình, Đam mê nghiệt ngã, Người đàn bà quyến rũ, Nếu còn có ngày mai, Siêu trộm, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa…

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp lên xe hoa với ông xã nhiếp ảnh gia. Cũng từ đó, Yến Nhi âm thầm rút khỏi showbiz để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Cả hai sinh lần lượt 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Thời gian đầu, nhiều khán giả tiếc nuối vì Yến Nhi lên xe hoa khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tuy nhiên cô hài lòng với lựa chọn ở thời điểm đó, sẵn sàng lùi về hậu phương hỗ trợ chồng quản lý studio, chăm sóc con cái. Tổ ấm hạnh phúc, ông xã yêu thương, con cái ngoan ngoãn là niềm tự hào lớn nhất đối với Yến Nhi.

Tổ ấm viên mãn của người mẫu một thời.

Ở tuổi U50, "bà mẹ 2 con" rạng rỡ, xinh đẹp. Sau hơn 2 thập kỷ từ thời đỉnh cao, cựu người mẫu vẫn được khen về sắc vóc trẻ trung so với tuổi thật. Trên trang cá nhân, cô thường khoe những bức ảnh đời thường trong những trang phục tươi trẻ, nhiều năng lượng. Chân dài một thời khiến khán giả ngưỡng mộ khi có cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tại buổi ra mắt phim Mưa đỏ hồi cuối tháng 8, Yến Nhi xuất hiện với hình ảnh quý phái trong tà áo dài nền nã. Ngoài đời, cô chọn lối sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Chính vì thế lần trở lại này khiến khán giả bất ngờ.

Cô có cuộc sống sung túc, viên mãn ở tuổi 48.

Dù chỉ góp mặt trong một phân cảnh của phim, nhưng đây là trải nghiệm đáng nhớ với nữ diễn viên. Yến Nhi cảm thấy rất tự hào khi được tham gia một tác phẩm lịch sử như Mưa đỏ.



