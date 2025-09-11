Trong showbiz Việt, chuyện tình cảm - hôn nhân của nghệ sĩ từ lâu đã là là đề tài khiến khán giả không thể ngừng hóng. Có cặp đôi thoải mái công khai, thậm chí biến tình yêu thành câu chuyện ngôn tình giữa đời thực. Nhưng cũng có những cặp chọn cách im lặng tuyệt đối, không một lần xác nhận hay phủ nhận. Và chính sự im lặng ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng, biến chuyện tình của họ thành ẩn số, để rồi mỗi khi rò rỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến mạng xã hội "nổ tung".

Đặc biệt, trong Vbiz còn có những cặp đôi với hành trình đầy cú twist, từ nghi vấn bí mật hẹn hò, cưới âm thầm cho đến loạt drama tình ái không hồi kết. Dưới đây là 3 cái tên điển hình, mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến netizen lập tức bàn tán rôm rả.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu

Nếu phải gọi tên một cặp đôi vừa kín tiếng vừa "thả hint" nhiều nhất Vbiz, chắc chắn đó là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu. Từ khi kết hợp trong ca khúc Gieo Quẻ (2022), rồi Miền đất hứa (2023), sự ăn ý của bộ đôi nghệ sĩ tài năng này ngày càng rõ rệt, đến mức netizen bắt đầu tin rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng ở mức đồng nghiệp.

Đặc biệt, những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi lọt vào ống kính càng làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Không ít lần, Đen Vâu còn có mặt trong những dịp đặc biệt của Hoàng Thuỳ Linh và ngược lại, nhưng cả hai luôn chọn cách im lặng, không một lần xác nhận hay phủ nhận.

Năm 2023, thông tin họ đã bí mật làm lễ ăn hỏi khiến mạng xã hội dậy sóng. Dù không có bất kỳ hình ảnh hay thông tin chính thức nào, nhưng sự im lặng của cả hai càng khiến công chúng tin rằng nghi vấn này không phải vô cớ. Thời gian gần đây, những người theo dõi cặp đôi hot này cũng biết họ có nhiều niềm vui lớn. Mặc dù tin hỷ liên tục được lan truyền nhưng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu giữa thái độ im lặng, tránh tập trung vào cuộc sống đời tư quá nhiều.

Mới đây nhất, cả hai cùng nhau xuất hiện tại các buổi tập luyện, diễu hành cho ngày 2/9. Hay MC Vân Hugo làm lộ bức ảnh cả hai công khai khoảnh khắc tình tứ ôm sát rạt, cười rạng rỡ. Hình ảnh này được chia sẻ rầm rộ, nhiều người còn so sánh chẳng khác gì đôi vợ chồng. Một lần nữa, Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu chứng minh rằng họ không cần công khai, chỉ cần những chi tiết nhỏ cũng đủ khiến khán giả tin rằng giữa họ tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, sâu đậm và gắn bó.

Châu Khải Phong - Thanh Trúc

Nếu nói về cú twist hôn nhân gây bất ngờ nhất Vbiz thời gian qua, chắc chắn phải nhắc đến Châu Khải Phong và diễn viên Thanh Trúc. Trong suốt nhiều năm, cả hai đã khéo léo giữ kín mối quan hệ tình cảm, dù thỉnh thoảng netizen soi ra loạt hint sống chung nhà hay những khoảnh khắc thân mật ngoài đời. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ, bởi mỗi khi được hỏi, cả Châu Khải Phong lẫn Thanh Trúc đều khẳng định chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Chính vì thế, khi Thanh Trúc bất ngờ sinh con gái đầu lòng, danh tính của bố bé trở thành dấu hỏi lớn với khán giả. Nữ diễn viên cũng không hé lộ bất kỳ thông tin nào, chỉ lặng lẽ chia sẻ hành trình làm mẹ đầy khó khăn, đặc biệt là những lần điều trị hiếm muộn thất bại.

Thế nhưng, tối 1/7/2025, tại tiệc thôi nôi ấm cúng của con gái Thư Kỳ, cả hai đã khiến bạn bè và khán giả ngã ngửa khi lần đầu công khai chuyện đã là vợ chồng. Đây cũng chính là điều đôi Thanh Trúc - Châu Khải Phong "vượt mặt" Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu. Trước đông đảo khách mời, Châu Khải Phong không ngần ngại gọi Thanh Trúc là "vợ", còn nữ diễn viên rưng rưng khi nhận lời chúc từ mọi người.

Sau khi chính thức công khai, cặp đôi cũng hé lộ thêm nhiều câu chuyện hậu trường. Thanh Trúc trải qua 4 lần IVF thất bại, đến lần thứ 5 mới hạnh phúc đón con gái. Châu Khải Phong tiết lộ anh luôn ở bên cạnh, đồng hành và động viên vợ trong suốt hành trình gian nan ấy. Đây cũng là lý do khiến cả hai quyết định chọn ngày thôi nôi con gái, thời khắc gia đình đầy đủ, hạnh phúc nhất để công khai tình cảm và hôn nhân.

Hiện tại, Châu Khải Phong - Thanh Trúc đang tận hưởng cuộc sống gia đình êm đềm. Cặp đôi cũng tiết lộ mong muốn sẽ tổ chức một đám cưới lãng mạn trong tương lai, khi có thêm thành viên mới. Hình ảnh gia đình nhỏ ấm áp của họ khiến netizen vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ, đúng nghĩa là một trong những cú twist tình cảm khó đoán nhất Vbiz.

Sơn Tùng - Hải Tú

Trong số những mối tình "nửa công khai, nửa giấu kín" của Vbiz, câu chuyện giữa Sơn Tùng và Hải Tú có lẽ là drama dai dẳng và nhiều cú twist nhất. Năm 2020, Hải Tú chính thức đầu quân cho M-TP Entertainment với danh xưng "gà cưng độc quyền". Ngay sau đó, cô trở thành nữ chính trong MV Chúng ta của hiện tại, một trong những sản phẩm được đầu tư mạnh tay của Sơn Tùng. Hình ảnh trong MV quá lãng mạn, cộng thêm những lời khen có cánh mà Sơn Tùng dành cho Hải Tú đã ngay lập tức thổi bùng tin đồn tình cảm.

Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi scandal "trà xanh" rầm rộ xuất hiện, gắn liền với nghi vấn Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng chia tay. Hàng loạt status, động thái trên mạng xã hội khiến dân tình chỉ mặt gọi tên Hải Tú như nguyên nhân. Dù không một ai trong cuộc lên tiếng thừa nhận, nhưng sự im lặng tuyệt đối lại càng khiến dư luận tin rằng câu chuyện này có thật. Từ đó, Hải Tú rơi vào vòng xoáy chỉ trích, trở thành tâm điểm bão mạng, còn Sơn Tùng chọn cách giữ im lặng, tiếp tục hoạt động âm nhạc như chưa có gì xảy ra.

Suốt thời gian dài sau đó, Hải Tú gần như biến mất khỏi showbiz.Thay vào đó, netizen chỉ thấy cô lấp ló trong một vài sự kiện nội bộ của công ty, hoặc xuất hiện bên cạnh Sơn Tùng tại nhà riêng. Cộng đồng mạng soi ra không ít chi tiết: từ việc cả hai diện đồ đôi, đeo nhẫn giống nhau, cùng đi Đà Lạt, cho đến nghi vấn "nàng thơ" của Sơn Tùng đang mang thai.

Điều đặc biệt là trong khi drama ngoài kia ngày một căng thẳng, thì cả Sơn Tùng lẫn Hải Tú vẫn giữ nguyên tắc im lặng. Không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận, để mặc mọi lời đồn đoán lan truyền. Chính sự mập mờ ấy lại càng khiến câu chuyện trở thành đề tài nóng bỏng, mỗi lần được nhắc đến đều lập tức leo top mạng xã hội.

Đến nay, sau 5 năm kể từ ngày debut, sự nghiệp nghệ thuật của Hải Tú gần như không có bước tiến nổi bật nào ngoài danh xưng "nàng thơ của Sơn Tùng". Trong khi đó, giọng ca gốc Thái Bình vẫn là ngôi sao hàng đầu Vpop, nhưng mỗi lần nhắc đến đời tư đều không thể tách rời khỏi cái tên Hải Tú. Có thể nói, mối quan hệ "sếp - gà cưng" này đã vượt xa ranh giới công việc, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của Vbiz.

