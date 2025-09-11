1 Quán quân "cạch mặt" chương trình Người Mẫu Hàng Đầu, nguyên nhân liên quan đến Hoa hậu hot nhất nhì hiện tại?

Drama làng mẫu từ trước đến nay luôn khiến dân tình phải "căng não" hóng hớt. Không chỉ dừng lại ở những cú sải bước trên sàn catwalk, thế giới hậu trường còn kịch tính chẳng khác gì phim truyền hình dài tập. Các mối quan hệ giữa dàn mẫu, chương trình sản xuất không đơn thuần là sự ủng hộ hay gắn bó, mà nhiều khi còn ẩn chứa những mâu thuẫn ngầm, những vết nứt khó nói thành lời.

Và mới đây, cư dân mạng lại rần rần bàn tán về một câu chuyện đầy sóng gió: Một quán quân của chương trình Người Mẫu Hàng Đầu đình đám đã "cạch mặt" chương trình, một phần nguyên nhân vì phát hiện bị đối xử quá khác biệt so với một nàng hậu đang là biểu tượng nhan sắc hot nhất nhì Vbiz.

Nhân vật Quán quân này tạm gọi là cô A, nổi tiếng với những cú catwalk đầy khí chất, là "át chủ bài" một thời của show thực tế, từng đăng quang Á hậu. Từ sau khi có ngôi vị Quán quân, cô A luôn rất tích cực hỗ trợ các hoạt động của chương trình, là một trong những khuôn mặt quen thuộc ở sự kiện. Đối diện với cô là một nàng hậu tạm gọi là B, cô này có cá tính, dấu ấn riêng, toả sáng rực rỡ sau khi lọt top một cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn nhất nhì hành trình. Từ đó, cô B trở thành "con cưng" trong mắt truyền thông lẫn công ty quản lý.

Quán quân A và Nàng hậu B đụng độ khi cùng tham gia một chương trình thực tế khác với vai trò huấn luyện viên. Khi đó, những tranh chấp nhỏ về vị trí, spotlight đã bắt đầu manh nha. Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở vài phút giận hờn, nhưng cách xử lý thiếu khéo léo của đơn vị sản xuất chương trình lại vô tình đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Không giữ được sự công bằng, lại để lộ rõ sự ưu ái nghiêng hẳn về một bên, đơn vị quản lý bị cho là "góp phần châm ngòi" cho xung đột ngầm này.

Mới đây nhất, chương trình Người Mẫu này có mời dàn quán quân cũ trở lại ghi hình. Ai cũng nhận được cuộc gọi trực tiếp từ "chị lớn" quyền lực trong công ty, riêng Quán quân A chỉ nhận được… tin nhắn từ một bạn nhân viên. Cảm giác bị "phân biệt đối xử" càng khiến cô thêm chán nản và quyết định "cạch mặt", không còn mặn mà xuất hiện ở bất kỳ hoạt động nào của công ty lẫn chương trình nữa.

Có lẽ trong câu chuyện này, sẽ thật khó để chỉ ra ai đúng ai sai, bởi cả hai mỹ nhân đều đã có chỗ đứng riêng, cũng như không ít đóng góp cho làng thời trang và nhan sắc Việt. Thế nhưng, điều khiến công chúng bàn tán không ngừng lại nằm ở cách đơn vị sản xuất, nơi từng nâng đỡ họ, đã vô tình hoặc cố ý tạo nên cảm giác thiên vị, đối xử bất công. Khi cán cân ưu ái không còn cân bằng, tình bạn đồng nghiệp dễ dàng biến thành khoảng cách, và những ồn ào "cạch mặt" cũng từ đó mà bùng lên.

Phải chăng, lỗi không thuộc về hai người đẹp, mà đến từ cách chương trình vận hành, để rồi dư luận một lần nữa được dịp "căng não" trước một drama chưa hồi kết trong làng mẫu Việt?