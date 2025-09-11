Vào ngày 10/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin công ty TOI Entertainment của Ock Joo Hyun không đăng ký theo Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng. Đây vốn là yêu cầu chung cho tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Công ty trước đó của cựu thành viên Fin.K.L là Title Rose cũng không đăng ký theo quy định này.

Ngoài Ock Joo Hyun, 1 diễn viên viên khác là Lee Ji Hye cũng liên đới trong vụ việc này. Cô nắm vai trò kiểm toán tại Title Rose và cùng Ock Joo Hyun đến TOI Entertainment. Theo luật pháp Hàn Quốc, bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào tham gia hoạt động trong lĩnh vực giải trí đều phải đăng ký kinh doanh. Với việc vi phạm quy định này, Ock Joo Hyun đối mặt với án phạt hình sự 2 năm tù giam hoặc phạt tiền 20 triệu won (379 triệu đồng).

Ock Joo Hyun có nguy cơ "bóc lịch" 2 năm

Bên cạnh đó, tất cả hợp đồng thực hiện khi công ty chưa đăng ký kinh doanh đều bị coi là bất hợp pháp và đối diện với nguy cơ bị đình chỉ. Việc không nộp thông báo thay đổi, đình chỉ hoặc đóng cửa hoạt động kinh doanh có thể bị phạt hành chính 5 triệu won (95 triệu đồng).

Được biết, Ock Joo Hyun thành lập công ty giải trí 1 thành viên Title Rose từ tháng 4/2022. Sau đó, cô tham gia điều hành TOI Entertainment, cả 2 đều bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Luật sư Jung Tae Won của LKB & Partners nhận xét: "Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng đã có hiệu lực hơn một thập kỷ. Thật khó để đổ lỗi cho hành vi vi phạm chỉ vì sự thiếu hiểu biết hoặc sơ suất". Ông nhấn mạnh thêm: "Khi người nổi tiếng hoặc công ty hoạt động mà không đăng ký hợp lệ dưới danh nghĩa giải trí, điều đó sẽ tạo ra thị trường ngầm và làm suy yếu trật tự pháp lý. Đặc biệt trong một ngành công nghiệp đặc thù như giải trí, việc hoạt động minh bạch và công bằng trong khuôn khổ pháp luật là điều cần thiết".

Giới luật sư cho rằng thật khó tin Ock Joo Hyun phạm luật chỉ vì sơ suất hoặc thiếu hiểu biết

Về phía Ock Joo Hyun, đại diện của nữ ca sĩ này không nhận trách nhiệm về bản thân, mà nói rằng đó là lỗi của 1 nhân sự khác sơ suất gây nên. Đại diện giọng ca sinh năm 1980 từ chối trả lời thêm về tiến trình điều tra.

Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc. Tuy nhiên họ không hề tỏ ra ngạc nhiên bởi danh tiếng Ock Joo Hyun trong mắt công chúng rất xấu, do nữ diễn viên từng dính phốt lạm quyền, công khai hút thuốc. "Trước đây cô này cũng gây ra phốt với phòng yoga tự mở rồi, không chịu trả tiền điện suốt mấy tháng", "Không hề ngạc nhiên", "Đã ở trong ngành giải trí gần 30 năm mà nói không biết thì quá vô lý", "Đăng ký kinh doanh là tiêu chuẩn đầu tiên khi mở doanh nghiệp mà", "Cô ta không tuân thủ luật pháp và sự việc đã bị phát hiện, vì vậy cô ta cần phải bị trừng phạt"... netizen xứ Hàn không tiếc lời chỉ trích đồng đội cũ của Lee Hyori.

Cư dân mạng tỏ ra không ngạc nhiên với phốt mới của nữ ca sĩ

Ock Joo Hyun sinh ngày 20/3/1980 tại Seoul, là giọng ca chính nổi bật của nhóm nhạc nữ huyền thoại Fin.K.L (nhóm có Lee Hyori). Fin.K.L ra mắt năm 1998 dưới trướng DSP Entertainment và nhanh chóng đạt thành công lớn.

Sau khi Fin.K.L dừng hoạt động không chính thức vào năm 2002, cô bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2003 và phát hành tổng cộng ba album solo. Ock Joo Hyun cũng rất nổi bật trong lĩnh vực nhạc kịch khi tham gia nhiều tác phẩm lớn như Aida, Chicago, Cats, 42nd Street, The Count of Monte Cristo, Wicked, Elisabeth, Rebecca, Marie Antoinette, Anna Karenina, và Mata Hari, nhiều lần giành giải tại Korean Musical Awards và Golden Ticket Awards. Cô còn từng là giảng viên khách mời tại Đại học Dankook, giảng dạy về kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc.

Ock Joo Hyun là thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại Fin.K.L

Nguồn: Allkpop