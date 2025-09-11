Trong phim điện ảnh Mưa Đỏ đang đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng, Đinh Thúy Hà là một trong những gương mặt khiến khán giả chú ý. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, nữ diễn viên khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ tình cảm, mạnh mẽ và đầy nghị lực. Thúy Hà không phô trương, song từng ánh mắt, nụ cười hay giọt nước mắt của cô đều tạo được sức nặng, chạm đến trái tim người xem. Khi được công chúng quan tâm đặc biệt, thì chuyện đời tư của Đinh Thuý Hà cũng trở thành đề tài gây chú ý. Trên mạng xã hội, không ít lời bàn tán ác ý hướng về nữ diễn viên, thậm chí có ý kiến cho rằng: "Xinh đẹp như vậy mà chồng bỏ, chắc chắn phải có vấn đề".

Trước áp lực dư luận, Đinh Thúy Hà mới đây đã thẳng thắn đăng tải một status phản hồi. Nữ diễn viên viết: "Một mối tình thất bại không phải là thất bại của tôi, vì tình yêu là chuyện hai phía. Rất có thể vấn đề là ở đối phương mà! Tôi nghĩ, bất cứ lúc nào, chỉ cần có dũng khí để bắt đầu và can đảm để dừng lại là đủ. Vì vậy, các bạn không phải lo cho tôi. Tôi thực sự đang sống rất tốt".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Nhiều người cho rằng Thúy Hà đã thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh và tinh thần tích cực, không để bản thân bị gục ngã trước những bàn tán tiêu cực từ bên ngoài. Đây cũng là lần hiếm hoi Đinh Thuý Hà lên tiếng phản hồi liên quan đến cuộc hôn nhân tan vỡ 7 năm trước.

Đinh Thuý Hà vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng thời là mẹ chiến sĩ Cường trong phim Mưa Đỏ

Thân Thuý Hà lên tiếng đáp trả khi bị nói xinh mà bị chồng ly hôn, cô khẳng định hiện tại sống tốt và không quan tâm quá khứ

Đinh Thuý Hà không phải gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ khi từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Về nhà đi con, Bí mật tam giác vàng… Suốt nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Thúy Hà được yêu mến bởi khả năng hóa thân đa dạng từ những vai diễn nội tâm phức tạp đến hình ảnh người phụ nữ giàu hy sinh. Cũng chính vì vậy, đời tư của nữ diễn viên được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đinh Thuý Hà từng kết hôn với một doanh nhân và có 2 con trai. Thuý Hà từng chia sẻ chồng là người tốt, luôn quan tâm và chăm sóc vợ con nhưng cô không nhận được sự ủng hộ trong con đường nghệ thuật. Sau 15 năm bên nhau, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2018. Đinh Thuý Hà khẳng định cô là người mong muốn được dừng lại, chồng cũng đã tìm được người mới sau khi cả hai kết thúc.

Tuy nhiên, những ngày đầu ly hôn, Đinh Thuý Hà đối mặt với không ít khó khăn, cô từng nói: "11 ngày tôi không ăn uống, không phải vì tiếc nuối hay muốn níu kéo. Tôi buồn khi ở trong hoàn cảnh không được lựa chọn chia tay trong văn minh, văn hóa. Biến cố này ảnh hưởng đến các con khiến tôi suy sụp. Hơn thế, tôi bị thấm câu ‘Khôn ngoan ra cửa quan mới biết’. Nhiều thứ tôi không thể tưởng tượng được".

Đinh Thuý Hà và chồng cũ có 2 con chung, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên con sau khi ly hôn

Sau khi hôn nhân tan vỡ, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình lặng, tập trung toàn lực cho công việc và dành thời gian chăm sóc hai con trai. Thúy Hà trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình, đồng thời tiếp tục chinh phục khán giả qua các dự án phim mới. Dù đã ở tuổi gần 50, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, thần thái sang trọng. Trên mạng xã hội, Thúy Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực.