Với doanh thu top 1 "out trình" phòng vé Việt Nam, Mưa Đỏ nghiễm nhiên trở thành bệ phóng đưa tên tuổi của dàn diễn viên trẻ đến gần hơn với công chúng. Trong đó, Lâm Thanh Nhã và Huy Tít lại bất ngờ nhận được làn sóng yêu thích rộng rãi không thua gì Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng hay "anh Tạ" Phương Nam nhờ tình bạn thân thiết, từ hậu trường đến các buổi cinetour.

Bình và Tấn của Mưa Đỏ thân thiết ngoài đời

Trong Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã hóa thân thành Bình, còn Huy Tít đảm nhận vai Tấn. Cả hai đều ra mắt với tư cách người lính trẻ, gia nhập Tiểu đội 1 trong những ngày chiến đấu ác liệt tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Ngoài đời, sự trái ngược trong tính cách giữa Lâm Thanh Nhã điềm tĩnh và Huy Tít "tăng động" tạo nên nhiều khoảnh khắc hết sức thú vị. Cậu em thì luôn đòi anh quay video hài hước cùng, còn anh lớn thì chiều cậu em hết mực (dù đôi khi có tỏ ra phiền toái).

Trong một lần livestream, Huy Tít dí dỏm kể rằng ban đầu Lâm Thanh Nhã thực chất ghét anh, do "hay trêu anh, càng chán thì càng trêu". Thế nhưng cũng vì tính cách "cù nhây" của Huy Tít, Lâm Thanh Nhã mới dần mở lòng và trở nên thân thiết với cậu em, đi đâu cũng có nhau và chủ động chăm sóc, hỗ trợ nhau.

Huy Tít chia sẻ lần đầu gặp Lâm Thanh Nhã

Những khoảnh khắc thân thiết của cả hai trong thời gian qua được bắt gặp khắp mọi nơi, mọi lúc. Cho dù đó là khi livestream chung, hay đi cinetour, hoặc thậm chí quay video cùng các bạn diễn khác, Lâm Thanh Nhã và Huy Tít luôn như hình với bóng.

Lâm Thanh Nhã và Huy Tít dính lấy nhau mọi lúc

Tham gia Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã được đánh giá tiến bộ trong diễn xuất nhờ hình tượng cậu sinh viên Mỹ thuật Bình dần trưởng thành, từ sự nhút nhát ban đầu chuyển sang quả cảm. So với hình tượng con trai Thái Hòa của Cái Giá Của Hạnh Phúc trước đó, sao nam 9x đã có màn lột xác ngoạn mục. Còn với Huy Tít, Tấn là vai diễn đặc biệt của anh chàng sau một loạt dự án truyền hình như Tình Trạng Đã Ly Hôn, Không Thời Gian... Tấn gia nhập Tiểu đội 1 trễ nhất nhưng lại là người sống sót duy nhất, để lại dấu ấn sâu nét nhất là ở cảnh ăn rắn sống gây sốc.