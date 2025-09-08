Cơn sốt Mưa Đỏ không chỉ nằm ở doanh thu khủng, đạt top 1 mọi thời đại tại Việt Nam, mà còn giúp cho nhiều diễn viên trong phim "một bước lên mây", nổi tiếng khắp cả nước. Trong số đó, Steven Nguyễn (vai phản diện Quang) đã trở thành cái tên gây sốt nhờ diễn xuất ấn tượng và visual thu hút. Thế nhưng hiện tại lôi cuốn thì quá khứ lại càng "dữ dội" hơn, khi một hình tượng cũ của Steven Nguyễn được lan truyền trên MXH, thu hút triệu view.

Cụ thể, đoạn video ghi lại Steven Nguyễn trong phim truyền hình Con Hơn Cha nhiều năm về trước. Trong phim, nhân vật của anh gây chú ý bởi những cử chỉ điệu đà, nữ tính, khiến khán giả không khỏi bật cười. Không ngờ rằng khoảnh khắc này của Steven Nguyễn giờ đã được netizen đào lại sau thành công của Mưa Đỏ.

Visual và hình tượng cũ của Steven Nguyễn gây sốt trở lại

Thậm chí, hai bạn diễn của anh là Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang trong Mưa Đỏ cũng đã quay video phản ứng với cảnh phim này, thu hút tới 2,4 triệu lượt xem. Khán giả để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ và thích thú, không tin nổi rằng “mỹ nam 6 múi” với vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng trong Mưa Đỏ từng có vai diễn có phần ẻo lả, hài hước đến vậy.

Quá khứ của Steven Nguyễn khiến bạn diễn Mưa Đỏ bật cười (Nguồn: Đình Khang)

Song, điều này cũng cho thấy để có được danh tiếng như hôm nay, Steven Nguyễn đã trải qua thời gian dài thăng trầm với diễn xuất. Trong những năm đầu sự nghiệp, sao nam 9X từng bị phê bình về khả năng diễn xuất, liên tục bị loại ở các buổi casting. Anh từng phải làm thêm công việc soát vé để mưu sinh, chỉ được giao những vai quần chúng nhỏ. Bước ngoặt chỉ đến với Steven Nguyễn khi anh tham gia phim chiếu mạng Bi Long Đại Ca, ghi dấu ấn với hình tượng "soái ca" mạnh mẽ. Sau đó phải đến Mưa Đỏ, Steven Nguyễn mới được công chúng cả nước biết đến và yêu thích, thậm chí có phần vượt cả dàn cast chính.