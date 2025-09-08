Những ngày này, MXH đang rần rần trước thông tin Tân Chỉ Lôi trở thành Ảnh hậu tại LHP Venice nhờ vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh The Sun Rises On Us All (tựa Việt: Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời). Trong lịch sử làng phim xứ tỷ dân, trước Tân Chỉ Lôi mới chỉ có 2 người làm được điều này là Củng Lợi cùng với Diệp Đức Nhàn.

Với việc lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Venice, Tân Chỉ Lôi đã hoàn toàn viết lại cục diện dàn tiểu hoa 85 nói riêng cũng như cục diện sao nữ Cbiz nói chung. Trước đây, Tân Chỉ Lôi dù có diễn xuất tốt nhất nhưng lại là cái tên ít khi được nhắc tới trong dàn tiểu hoa 85, danh tiếng không thể so sánh với những người đồng nghiệp đình đám như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... Dẫu vậy bây giờ, cô được công nhận thì vượt trội so với tất cả khi trở thành Ảnh hậu quốc tế, không còn giới hạn bản thân ở trong nước.

Dĩ nhiên là có rất nhiều lời chúc mừng được dành cho người đẹp 39 tuổi, nhưng bên cạnh đó, thành công rực rỡ của cô cũng vô tình trở thành lý do khiến cho một số nữ diễn viên khác bị công kích, điển hình là Lưu Diệc Phi.

Sau khi Tân Chỉ Lôi gây nên cơn chấn động tại LHP Venice, xuất hiện chủ đề Vogue nên chụp lại bìa tạp chí.

Gần đây, 11 ngôi sao nữ Hoa ngữ nổi tiếng cùng nhau xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng Vogue. Thế nhưng bây giờ, với việc Tân Chỉ Lôi trở thành Ảnh hậu LHP Venice, trên mạng xã hội xuất hiện chủ đề Vogue cần phải chụp lại ảnh. Tất nhiên, kịch bản này không thể xảy ra. Dẫu vậy, giả định nếu như Vogue thực sự chụp lại và xếp vị trí đứng theo giải thưởng, câu hỏi đặt ra là Lưu Diệc Phi sẽ đứng ở đâu?

Nhìn vào giải thưởng của các gương mặt góp mặt, chúng ta có:

- Tân Chỉ Lôi: Ảnh hậu Venice

- Tống Giai: Ảnh hậu Kim Kê

- Trương Tiểu Phỉ: Ảnh hậu Kim Kê

- Mã Tư Thuần: Ảnh hậu Kim Mã

- Lý Canh Hy: Ảnh hậu Kim Kê

- Trương Tử Phong: Ảnh hậu Hoa Biểu

- Văn Kỳ: Giải nữ phụ Kim Mã

- Nghê Ni: Ảnh hậu Kim Lộc

- Dương Mịch: Ảnh hậu Houston

- Địch Lệ Nhiệt Ba: Thị hậu Kim Ưng

- Lưu Diệc Phi: 404

Trong khi những cái tên khác đều ít nhiều từng được vinh danh, thậm chí có những người còn kém cô nhiều tuổi, thì Lưu Diệc Phi lại không như vậy. Cô bị mỉa mai là 404 (nghĩa là không có gì cả, trong từ 404 Not Found). Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi lại đứng ở vị trí trung tâm. Cũng vì điều này mà cô bị nói là kẻ không biết xấu hổ.

Một vài bình luận của netizen:

- Dương Mịch với Lưu Diệc Phi là kém nhất dàn này về cúp rồi. - Lưu Diệc Phi có gì để được đứng C vị. Thật không biết xấu hổ. Chụp lại đi. - Tóm lại là người cầm cup hậu real lên bìa nó khác bọt hẳn với người lên bìa chỉ nhờ brand đẩy hoặc có mối quan hệ với chủ biên. Cho dù là địa vị giới thời trang đi nữa cũng không tương đương địa vị giới. - Lưu Diệc Phi không có gì đứng giữa là đúng rồi, mấy cô còn lại có hết, mình cô độc đắc còn gì, quá ổn, haha. - Mình tưởng Lưu Diệc Phi kiểu thành tích khủng lắm cơ, phải có quyền lực lắm nhưng sau khi chị Lôi thắng Venice mình mới thấy Phi không out trình như nhiều người nói. - Lưu Diệc Phi đứng giữa cỡ này mà cũng không thấy xấu hổ nhỉ? Nhưng mà quả Thị hậu Kim Ưng với cả Ảnh hậu Houston thì cũng cấn lắm. - Thành tích thì không có, bao năm ở giới điện ảnh được cái danh thuốc độc phòng vé, chạy qua truyền hình vài phim cũng chỉ gọi là hot, chụp hình thì không dám cười, cố tỏ ra lạnh lùng slay nhưng fail. Concept bìa lần này rõ cô nào cũng tươi cười mình cô mặt chù ụ.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà khán giả lại mỉa mai Lưu Diệc Phi chỉ vì thành công của Tân Chỉ Lôi. Danh tiếng và nhan sắc của Lưu Diệc Phi là không cần bàn cãi, khi mà từ những năm còn rất trẻ, mỹ nhân sinh năm 1987 đã trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn châu Á nhờ các vai diễn để đời như Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia, Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ hay Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Lưu Diệc Phi từng có những vai diễn kinh điển nhưng đó là đã là câu chuyện của rất nhiều năm về trước.

Dẫu vậy, những vai diễn đó dù rất đẹp trong lòng khán giả, nhưng nó đã là câu chuyện từ rất lâu rồi. Có được bước đà hoàn hảo, tài nguyên phim ảnh cực tốt, từng bỏ xa nhiều đồng nghiệp cùng lứa, thế nhưng về sau này Lưu Diệc Phi lại phải chịu không ít thất bại. Cô nhiều năm theo đuổi điện ảnh nhưng không tạo được tiếng vang, diễn xuất thường xuyên gây tranh cãi, thậm chí bị coi là thuốc độc phòng vé.

Sau nhiều năm, cô trở lại với mảng phim truyền hình, để lại dấu ấn với các tác phẩm Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Diễn xuất của cô được đánh giá là có tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa xứng với tầm cỡ minh tinh. Hơn nữa, các bộ phim này không giúp cô đạt được những giải thưởng chính thống quan trọng.

Sau lùm xùm tại Bạch Ngọc Lan 2025, Lưu Diệc Phi bị định vị như một ngôi sao ham giải thưởng và sẽ trở nên giận dữ khi không thể có được. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô bị mỉa mai khi Tân Chỉ Lôi lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Venice danh giá.

Với vai Hoàng Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng, cô được đề cử cho ngôi Thị hậu Bạch Ngọc Lan. Dẫu vậy, thông tin Lưu Diệc Phi không đến lễ trao giải vì biết bản thân không giành được chiến thắng khiến danh tiếng của cô tổn hại nghiêm trọng. Vốn dĩ, Lưu Diệc Phi xây dựng hình ảnh không tranh với đời, chỉ cần nỗ lực hết mình không quan trọng giải thưởng, nhưng ồn ào tại Bạch Ngọc Lan khiến khán giả cảm thấy như bị Lưu Diệc Phi lừa dối.