Trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, những mỹ nhân bạch y với vẻ đẹp thanh lệ, thoát tục luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt. Từ xưa tới nay, đã có rất nhiều ngôi sao khoe sắc vóc của mình trong những bộ cổ phục mang sắc trắng. Dưới đây là 10 cái tên nổi bật mà bạn không thể bỏ qua.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba (Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư)

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô có tạo hình mỹ nhân bạch y ấn tượng trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, bộ phim được sản xuất sau khi cặp đôi phụ Bạch Phượng Cửu - Đông Hoa Đế Quân trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa gây được tiếng vang cực lớn.

Ở tác phẩm này, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục có những khung hình khoe nhan sắc phong thần và như đã nói, tạo hình bạch y của cô cũng rất đỉnh. Dẫu vậy xét một cách tổng thể, có lẽ nàng mỹ nhân Tân Cương vẫn chưa bằng những gương mặt xếp phía trên.

9. Trương Tịnh Nghi (Mộng Hoa Đình)

Đứng ở vị trí thứ 9 là Trương Tịnh Nghi với tạo hình Đề Lan công chúa trong bộ phim Mộng Hoa Đình. Dù tác phẩm này chưa lên sóng, nhưng những hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1999 trong phim cũng đã khiến khán giả phải không ít lần xuýt xoa vì quá đỉnh.

Hóa thân thành nhân vật Đề Lan từng được Trần Tiểu Vân khắc họa rất thành công, Trương Tịnh Nghi tỏ ra không hề lép vế so với đàn chị. Có lẽ, không quá khi nói Đề Lan chính là một trong những nhân vật cổ trang đẹp nhất Trương Tịnh Nghi từng thể hiện.

8. Cúc Tịnh Y (Nguyệt Lân Ỷ Kỷ)

Tiếp theo, chúng ta có Cúc Tịnh Y với vai Lộ Vu Y trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Giống như Mộng Hoa Đình, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ cũng là một bộ phim chưa phát sóng. Dẫu vậy, còn nhớ vào thời điểm phim ghi hình, bất cứ tạo hình nào được leak ra từ phim trường cũng thu hút đông đảo sự quan tâm, đặc biệt là phân cảnh dưới nước của "thần tượng 4000 năm có một".

Với phân cảnh này, Cúc Tịnh Y thể hiện một nét đẹp ma mị khiến người xem bị hút hồn, đúng chuẩn khí chất của một nàng yêu hồ. Chắc chắn khi Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ra mắt, cô nàng sẽ khiến khán giả phải chấn động thị giác nhiều hơn.

7. Ngu Thư Hân (Vân Chi Vũ)

Trong dàn sao nữ của màn ảnh Hoa ngữ đương đại, Ngu Thư Hân bị xếp vào nhóm "tứ đại phổ nữ" - một danh xưng không lấy gì làm tự hào. Dẫu vậy, có lẽ rất ít ai có thể chê nhan sắc Ngu Thư Hân trong bộ phim Vân Chi Vũ, khi mà nó đã được nâng tầm cực hạn bởi thẩm mỹ của đạo diễn nổi tiếng Quách Kính Minh.

Cho những ai chưa biết, Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính Vân Vi Sam, cô gái được tổ chức Vô Phong đào tạo thành sát thủ từ nhỏ. Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng tận sâu bên trong, Vân Vi Sam vẫn là một cô gái lương thiện.

6. Dương Mịch (Tam Sinh Tam Thế)

Nhắc đến những mỹ nhân bạch y đẹp nhất màn ảnh thì không thể bỏ quên Dương Mịch với bộ phim ngôn tình kinh điển Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ở tác phẩm này, nàng tiểu hoa 85 có rất nhiều khung hình đẹp, nhưng đáng nhớ nhất phải là cảnh Tố Tố gieo mình khỏi Tru Tiên Đài.

Thực tế, trang phục của Dương Mịch ở phân đoạn này rất đơn giản. Dẫu vậy, sự cộng hưởng từ diễn biến cao trào của mạch phim cùng với diễn xuất giàu cảm xúc của Dương Mịch đã giúp nó để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

5. Trần Đô Linh (Kiều Sở)

Một cái tên khác cũng nhất định phải xuất hiện trong danh sách này, đó là Trần Đô Linh với vai Sở Triều trong bộ phim đang quay Kiều Sở. Sở hữu tạo hình trắng muốt cùng dung mạo thoát tục, cô cho khán giả thấy tại sao mình lại được gọi là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" ở làng giải trí Trung Quốc đương đại. Với những hình ảnh được leak ra từ phim trường, Trần Đô Linh mang tới một Sở Triều vừa có nét nữ tính nhã nhặn, thế nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ đúng chất nữ cường.

4. Viên Băng Nghiên (Tương Dạ)

Viên Băng Nghiên được nhớ đến nhiều nhất với bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cùng Thành Nghị. Dẫu vậy, nếu phải chỉ ra tác phẩm mà cô có tạo hình đẹp nhất, vậy thì đáp án có lẽ phải là Tương Dạ.

Ở bộ phim Tương Dạ, Viên Băng Nghiên đảm nhận nhân vật Mạc Sơn Sơn. Dù chỉ là vai phụ, nhưng mỗi lần cô xuất hiện là khán giả lại mê đắm không thôi. Tạo hình nhân vật Mạc Sơn Sơn phải nói là hợp với Viên Băng Nghiên. Từ kiểu tóc, trang phục cho đến thần thái mà cô nàng thể hiện, tất cả đều cực kỳ hoàn hảo.

3. Giang Nhất Yến (Thần Kiếm - Tam Thiếu Gia Đích Kiếm)

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ quên Giang Nhất Yến, nữ chính của bộ phim điện ảnh Thần Kiếm - Tam Thiếu Gia Đích Kiếm. Ở tác phẩm này, cô đảm nhận vai Mộ Dung Thu Địch, một nàng tiểu thư xuất thân thế gia võ lâm, thân phận cao quý. Nàng rất mực si tình với Tạ Hiểu Phong, nhưng đồng thời mang nhiều tham vọng. Đến khi duyên phận không thành, dù Mộ Dung Thu Địch vẫn còn yêu, nhưng chính cô cũng muốn chàng phải chết.

Có thể nói, Mộ Dung Thu Địch là một nhân vật mang tâm lý rất phức tạp và nhờ thế mà nó lại mang tới một sức hút lạ kỳ. Giang Nhất Yến đã thể hiện quá tốt nhân vật này, nhưng cũng phải nói thêm rằng chính tạo hình "cả cây trắng" cực kỳ sang trọng cũng góp phần giúp tạo dựng nên một Mộ Dung Thu Địch có tất cả nhưng vẫn luôn đau khổ vì không có được người mình yêu.

2. Lưu Diệc Phi (Thần Điêu Đại Hiệp)

Đứng thứ 2 ở danh sách này là Lưu Diệc Phi. Cô tạo dựng tên tuổi của mình nhờ vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim kiếm hiệp kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện, nàng đã khiến tất cả khán giả phải chấn động trước nhan sắc tuyệt thế không khác gì đưa nhân vật xé tiểu thuyết bước lên màn ảnh.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù có nhiều bản Thần Điêu Đại Hiệp khác nhau, thế nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp nhất trong lòng khán giả. Tất nhiên, đây cũng là một trong những vai diễn để đời của nàng ngọc nữ sinh năm 1987.

1. Chung Hân Đồng (Truyền Thuyết Nữ Oa)

Nếu phải chỉ ra cái tên nào đó thậm chí có thể đứng trên Lưu Diệc Phi, vậy thì đáp án chỉ có thể là Chung Hân Đồng mà thôi. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Cảng Thơm, danh tiếng vươn ra toàn châu Á.

Trên màn ảnh, Chung Hân Đồng tất nhiên cũng từng có những vai diễn cổ trang ấn tượng. Tuy nhiên nếu phải chọn ra nhân vật đẹp nhất, với nhiều khán giả, đó là nàng Tiên Lạc trong Truyền Thuyết Nữ Oa. Cô toát lên được khí chất cao quý, thoát tục của nhân vật, khiến khán giả cảm tưởng đây khong phải phim mà thực sự là thần tiên giáng trần.

Gần đây, Chung Hân Đồng một lần nữa tái hiện nhân vật Tiên Lạc mà mình từng đảm nhận. Dù đã 14 năm qua đi, thế nhưng trông cô vẫn vô cùng trẻ trung xinh đẹp, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian.