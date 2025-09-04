Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được cải biên từ phim 30 chưa phải là hết bản Trung Quốc từng gây tranh cãi khi nhân vật nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) bị đánh giá diễn xuất, thần thái và lời thoại chưa thể sánh bằng nữ diễn viên Đồng Dao, người thể hiện cùng vai diễn. Tuy nhiên, trong tập 12 phát sóng tối 3/9, cảnh Mỹ Anh "xù lông" bảo vệ con nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Phương Oanh có cảnh quay xuất sắc được khán giả khen ngợi trong tập 12 Gió ngang khoảng trời xanh.

Theo đó, Mỹ Anh muốn con học tại trường quốc tế nhưng ngay từ ngày đầu nhập học con trai cô là bé Minh (Gia Nghĩa) đã xô xát với một bạn học khác, con của Hồng - Trưởng ban hội phụ huynh do Trúc Mai thể hiện. Mỹ Anh phải mất nhiều công sức mới giúp con trai giải oan và vào học tại trường.

Một ngày, bé Minh được mời đến nhà Hồng để dự tiệc sinh nhật của bạn. Vốn biết Hồng không ưa mình, nhưng Mỹ Anh không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con trẻ nên vẫn đồng ý để con tham gia. Nhưng khi đón con, cô phát hiện bé Minh bị các bạn lấy cớ tham gia trò chơi để đánh tập thể và còn nhốt vào phòng giặt trong nhiều tiếng. Không những vậy, Hồng còn khen con thông minh, Minh bị như vậy là đáng đời.

Nữ diễn viên thể hiện tốt cảm xúc của người mẹ khi thấy con mình bị bạo hành.

Không thể kìm nén được cảm xúc, Mỹ Anh đã ra tay trừng trị Hồng vì dám động đến con trai của cô. Đồng thời, cô nhắc nhở con trai Hồng: "Cháu là đứa trẻ hư, không xứng đáng làm bạn với Minh".

Phân cảnh được đánh giá hấp dẫn từ đầu đến cuối, Phương Oanh diễn xuất chắc tay, dù tức giận nhưng vẫn thể hiện được sự lịch thiệp, lý trí và là người văn minh, có học thức. Tuy nhiên, giọng thoại của nữ diễn viên vẫn có sự đanh thép để dằn mặt đối thủ. Ánh mắt Phương Oanh được khen thể hiện tốt, khi nhìn xót xa, khi căm phẫn, lúc thất vọng...

Trên MXH, những video từ phân cảnh này nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, có video đạt hơn 6 triệu lượt xem, hàng trăm lượt bình luận cùng hàng chục nghìn lượt thích. Nhiều khán giả đánh giá sau khi theo dõi 12 tập phim, họ đã dần quen với cách diễn của Phương Oanh, cảm nhận cô đã thoát khỏi cái bóng của "Cố Giai" và tự xây dựng cho mình một nhân vật mới.

Tương tác giữa Phương Oanh và bé Gia Nghĩa cũng được khen ngợi.

Tuy nhiên, cũng có khán giả đánh giá kịch bản của Gió ngang khoảng trời xanh khá dài dòng, tình tiết lê thê, diễn biến chậm. Trong phiên bản của Trung Quốc, vụ việc trường học của con trai chỉ diễn ra trong khoảng 5-6 tập.