"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo hiện tại đang có mặt ở Việt Nam để tham gia các sự kiện quảng bá bộ phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao do mình đóng chính. Chiều ngày 4/9, nam diễn viên cùng những người bạn diễn Việt Nam của mình đã chính thức ra mắt khán giả, truyền thông tại sự kiện thảm đỏ ở TP. Hồ Chí Minh.

Lee Kwang Soo tại sự kiện showcase ra mắt phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Tại sự kiện, Lee Kwang Soo ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bần bật giữa cả ekip bởi chiều cao vượt trội và diện mạo bảnh bao của mình. Đặc biệt, Lee Kwang Soo cũng bị khán giả soi ra một chi tiết lạ, đó là món phụ kiện đặc biệt gắn trên hàm răng của mình. Trước đó, Lee Kwang Soo cũng từng trở thành chủ đề hot tại quê nhà bởi hàm răng khác lạ này khi người đồng nghiệp Gong Yoo đã chụp ảnh nhe răng để trêu đùa anh. Có vẻ như đây là món phụ kiện cho tạo hình dự án phim mới của nam diễn viên mới.

Lee Kwang Soo bảnh bao tại sự kiện

Hàm răng có gắn trang sức đặc biệt của Hoàng tử châu Á

Đây là lần đầu tiên Lee Kwang Soo xuất hiện trong một sự án hợp tác Việt - Hàn. Anh cũng là sao hạng A hiếm hoi của Hàn Quốc nhận lời đóng chính trong một dự án quay ở Việt Nam và toàn bạn diễn người Việt. Chính bởi vậy sự xuất hiện của anh đã khiến buổi showcase trở thành tâm điểm gây bão. Trên sân khấu sự kiện, ngoài tương tác, giao lưu với khán giả, bạn diễn, Lee Kwang Soo còn mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước khi tái hiện lại điệu nhảy "con muỗi" kinh điển của mình từ thời Gia Đình Là Số 1. Có lẽ đã quá lâu không nhảy và hát lại hiện tượng một thời của mình nên chính Lee Kwang Soo cũng xấu hổ tới mức không thể đứng vững và hoàn thiện tiết mục.

Lee Kwang Soo tự xấu hổ khi tái hiện điệu nhảy kinh điển (nguồn: starvbiz)

Duy Khánh sốc nặng khi thấy Lee Kwang Soo vừa hát vừa nhảy

Trong bộ phim lần này, Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo - "Hoàng tử Châu Á" rơi vào tình cảnh mắc kẹt tại Việt Nam sau một loạt sự cố dở khóc dở cười. Tại đây, anh gặp Thảo - một cô trẻ đầy đam mê, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình và quang trọng hơn khi Thảo không hề biết Jun Woo dù anh nổi tiếng khắp châu Á.

Ngoài Lee Kwang Soo thì bộ ba trai xinh gái đẹp của Việt Nam là Hoàng Hà - Duy Khánh - Cù Thị Trà cũng được khán giả săn đón nhiệt tình.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Nữ chính Hoàng Hà

Duy Khánh

Cù Thị Trà

Đầy đủ ekip làm phim tại sự kiện

MC Thanh Bạch