Tối 3/9, Mưa Đỏ cán mốc 458 tỉ đồng một con số khiến cả giới làm phim lẫn khán giả phải trầm trồ. Thành tích này giúp tác phẩm vượt qua Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành (332 tỉ đồng), vươn lên vị trí phim Việt ăn khách nhất năm 2025 tính đến hiện tại. Không chỉ vậy, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm vượt mốc 400 tỉ đồng, một cột mốc mang tính lịch sử với điện ảnh Việt.

Điều ấn tượng nhất là sức nóng của “Mưa đỏ” không hề giảm sút sau hơn 10 ngày ra rạp. Ngày 1.9, phim đã thu về 55 tỉ đồng chỉ trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục doanh thu ngày cao nhất của phim Việt, vốn trước đó thuộc về phim “Mai” của Trấn Thành (43,9 tỉ đồng).

Theo Box Office Vietnam Mưa Đỏ đang có tỷ lệ lấp đầy ghế rạp trung bình hơn 68,33%. Tại các cụm rạp lớn ở Hà Nội và TP.HCM, tình trạng “cháy vé” liên tục xảy ra, phản ánh sự quan tâm, yêu thích của khán giả với một bộ phim vừa đậm tính lịch sử vừa giàu cảm xúc.

Mưa Đỏ lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, là tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, thuộc dòng phim về đề tài chiến tranh - cách mạng. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lê Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã… Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, Mưa đỏ như một nén tâm nhang thành kính, góp một lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Chia sẻ về tác phẩm, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết: “Mưa Đỏ như một nén tâm nhang thành kính, gửi gắm lòng tri ân đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.”

Ngoài Mưa Đỏ, tại phòng vé Việt, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn đang xếp vị trí thứ 2, thu về hơn 48 tỉ đồng sau gần một tuần công chiếu. Dù gặp phải đối thủ mạnh song dự án có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh vẫn có kết quả tốt, với doanh thu 3 ngày cuối tuần hơn 19 tỉ đồng.