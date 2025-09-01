Sau hơn 1 tuần ra mắt, cơn sốt Mưa Đỏ vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí doanh thu còn tăng mạnh mẽ ngay cả khi chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ. Sức hút mạnh mẽ của bộ phim giúp cho dàn diễn viên trẻ cũng một bước đổi đời, nhận được sự quan tâm chưa từng có trong sự nghiệp.

Một trong số những cái tên nổi bật, được quan tâm nhất trong thời gian Mưa Đỏ lên sóng là Phương Nam, người vào vai anh nông dân Tạ. Tạ chân chất, mộc mạc, nghĩ gì nói đấy lại có chất giọng vùng miền đặc trưng khiến mỗi lời thoại của anh đều ghi dấu ấn đậm nét với khán giả. Nhân vật này cũng là một chiến sĩ kiên cường đến tận những giây phút cuối, một người anh lớn luôn lo nghĩ cho đồng đội. Tuy thời lượng lên hình của Phương Nam không nhiều bằng Nhật Hoàng hay Steven Nguyễn nhưng chính sực mộc mạc từ phim đến đời đã giúp anh còn được khán giả yêu thích hơn cả 2 cái tên còn lại.

Anh Tạ gầy gòm, đầu đầy chấy trong Mưa Đỏ

Mới đây Phương Nam đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn và khiến khán giả bất ngờ về hành trình nhập vai của mình. Vào vai một nông dân, gia cảnh có phần khó khăn hơn hẳn những nhân vật còn lại, chưa kể còn sống, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn, Phương Nam đã quyết định giảm 15kg cho nhân vật của mình. Chưa kể anh còn nhuộm đen da, răng và tóc cũng được làm cho xấu đi. Chính bởi màn hóa thân này mà thời gian ghi hình dự án, Phương Nam đã vướng phải vô số tin đồn. Anh chia sẻ: "Tôi nhớ, khi hóa thân thành nhân vật Tạ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi dính vào tệ nạn xã hội, bệnh nan y hay bị tâm thần phân liệt... nói chung tất cả những căn bệnh tồi tệ nhất dùng để phỏng đoán tôi." Quay ngược thời gian quả thật thời điểm Phương Nam ghi hình Mưa Đỏ, anh cực viral trên Tiktok bởi những clip xuất hiện trong bộ dạng "xấu tàn canh", vô cùng khó hiểu.

Phương Nam thời điểm đóng Mưa Đỏ...

Với diện mạo như vậy, có thể thông cảm cho những người nghĩ anh... mắc bệnh nan y ở thời điểm nay

Đáng nói hơn khi dù hiện tại đã gần 1 năm kể từ khi phim đóng máy, Phương Nam vẫn sống với nhân vật Tạ. Dù đã nhiều lần thay đổi diện mạo để trở lại làm Phương Nam bình thường nhưng nam diễn viên vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh anh nông dân Thanh Hóa của mình. Từ việc đóng MV của Hòa Minzy đến chuyện xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim, Phương Nam đều nhập vai Tạ. Anh mặc đồ lính, cắt tóc cụt lủn, hóa trang thêm những vết sẹo để Tạ có thể quay trở lại. Nam diễn viên chia sẻ: "Anh Tạ có một sự gắn kết đặc biệt với tôi. Có lẽ anh Tạ chưa muốn rời đi, có lẽ anh Tạ còn nhiều muốn nói với khán giả."

Không ngoa khi nói, Phương Nam đích thị là nam diễn viên khổ nhất Mưa Đỏ. Từ việc giảm cân khắc nghiệt đến chuyện duy trì hình ảnh nhân vật suốt thời gian qua đều khiến khán giả thêm yêu quý sự kính nghiệp, nỗ lực làm nghề của nam diễn viên hơn.