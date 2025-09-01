Bộ phim của nghệ sĩ Hoài Linh là Làm Giàu Với Ma 2 đang đối diện với tình cảnh lép vế hoàn toàn so với Mưa Đỏ ngoài phòng vé Việt. Phim ghi nhận doanh thu không mấy khả quan so với sự bùng nổ của phần 1, trên mạng xã hội, những review cũng theo nhiều chiều hướng khác nhau với khá nhiều bình luận tiêu cực.

Cụ thể, sau những ngày chiếu đầu tiên, Làm Giàu Với Ma 2 đang phải đối diện với 2 luồng ý kiến trái ngược. Một số khen phim giải trí tốt, dàn diễn viên là điểm sáng khi mang đến tiếng cười cho khán giả. Số còn lại thì chê bai, cho rằng phim có chất lượng kịch bản quá tệ, thua xa phim chiếu mạng, thậm chí có khán giả còn ngủ luôn trong rạp.

Một khán giả để lại bình luận khen thời tiết ngày đi xem phim rất đẹp, có vẻ người này khá bất lực về trải nghiệm hơn 2 tiếng của mình

Một khán giả khác review ngắn gọn nhưng lại khá nặng nề, thậm chí còn nhắc tới bộ phim Mưa Đỏ

Một review dài với khá nhiều sự bức xúc từ khán giả. Người này khen điểm sáng của phim là Tuấn Trần diễn tốt nhưng lại "ngán" khi anh đóng khá nhiều phim trong thời gian gần đây. Người này liên tục nhấn mạnh từ "xàm" để nói về phim

Dưới những bài đăng về phim cũng có nhiều bình luận tương đối tiêu cực cho rằng dàn diễn viên không cứu nổi phim, chất lượng phim thua cả phim chiếu mạng, phí thời gian

Nhiều bình luận tiêu cực dưới các bài đăng review phim

Dĩ nhiên bên cạnh những review đánh giá thấp này thì phim cũng nhận được một số bình luận khen ngợi. Khán giả bất ngờ với màn lột xác của Tuấn Trần, thoát khỏi hình tượng thường thấy để nhập vai một thanh niên bị khờ, từ dáng đi, cách nói chuyện đều thay đổi hoàn toàn. Những diễn viên còn lại cũng thể hiện tương đối tròn vai diễn của mình. Nếu không đặt nặng câu chuyện kịch bản thì đây vẫn là một tác phẩm gây được tiếng cười và giải trí ổn trong thời điểm hiện tại.

Diễn xuất của Tuấn Trần được cho là điểm sáng

Làm Giàu Với Ma 2 xoay quanh hành trình giành lấy chiếc nhẫn kim cương 9 tỷ của nữ minh tinh Anh Thư (Ngọc Xuân thủ vai) đã qua đời do tai nạn. Nhóm 5 người gồm ông Nháy (Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Đáng (La Thành), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát) phát hiện thi thể của Anh Thư và giao tiếp được với linh hồn của cô thông qua chiếc máy ảnh. Anh Thư hứa hẹn sẽ tặng chiếc nhẫn 9 tỷ cho người đưa được cô về nhà.

Nguồn ảnh: Tổng hợp