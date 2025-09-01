Mới đây, trang Sohu đã công bố bảng xếp hạng 5 sao nam đẹp trai nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Danh sách nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi toàn những gương mặt nổi tiếng, vừa có nhan sắc vừa có sức hút, mỗi người lại mang một khí chất riêng khó trộn lẫn. Cùng điểm qua top 5 mỹ nam Cbiz và lý do vì sao họ được gọi tên.

1. Tiêu Chiến

Khi tham gia Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đã gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa và nụ cười tỏa nắng, mà điểm mạnh lớn nhất của anh chính là khí chất hợp với mọi thể loại tạo hình. Trong phim cổ trang, nam diễn viên như bước ra từ tranh vẽ, phong thái nho nhã, khí chất xuất trần. Ở những phim hiện đại, anh lại đem đến cảm giác gần gũi, trong sáng như chàng trai nhà bên. Năm nay với Tàng Hải Truyện, tạo hình cổ trang của Tiêu Chiến một lần nữa khiến dân tình "rụng tim" và không quá lời khi nói nhan sắc của anh đã trở thành một thương hiệu riêng.

2. Dương Dương

Nếu nhắc đến một gương mặt khiến khán giả liên tưởng ngay tới "nam chính trong tiểu thuyết", cái tên đầu tiên phải là Dương Dương. Nam diễn viên nổi tiếng sở hữu đường nét gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sáng, nụ cười lại ẩn chứa sự trẻ trung, mang đến cảm giác vừa chín chắn vừa ngây ngô. Từ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh cho tới Phàm Nhân Tu Tiên, anh luôn khiến người xem xuýt xoa với vẻ ngoài hoàn hảo. Đặc biệt là với Phàm Nhân Tu Tiên lên sóng gần đây, anh chứng minh mình vẫn là "nam chính trời chọn" với vẻ ngoài tuấn tú và toát lên khí chất hiếm ai sánh được.

3. Trương Lăng Hách

Giữa dàn tiểu sinh 95, Trương Lăng Hách nổi lên như một hiện tượng nhờ Thương Lan Quyết. Gương mặt của anh không cần quá sắc nét nhưng càng nhìn càng thấy thu hút, đặc biệt khi khoác lên mình phục trang cổ đại thì lại toát lên khí chất nổi bật. Chiều cao 1m90 cũng giúp Trương Lăng Hách để lại ấn tượng sâu sắc, từ vai bác sĩ dịu dàng trong Yêu Em cho đến hình tượng học sinh trẻ trung trong Anh Đào Hổ Phách, ngôi sao trẻ chứng minh anh có thể linh hoạt giữa nhiều dạng vai, ngọt ngào hay trầm lắng đều giữ vững sức hút mạnh mẽ.

4. Tống Uy Long

Tống Uy Long được khán giả nhớ tới như một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ với gương mặt sở hữu những đường nét sâu và cực kỳ ăn ảnh. Đặc biệt, nam diễn viên Phượng Tù Hoàng có sự đối lập thú vị: khi lạnh lùng thì như một quý ông trưởng thành, nhưng chỉ cần mỉm cười thì lập tức hóa thành chàng trai ngây ngô, đáng yêu. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét Tống Uy Long mang khí chất điện ảnh bẩm sinh, là kiểu người chỉ cần đứng giữa đám đông cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

5. Vương Hạc Đệ

Nếu Tiêu Chiến ghi điểm bởi sự dịu dàng, Dương Dương chinh phục với vẻ điển trai thanh nhã thì Vương Hạc Đệ lại khiến khán giả mê mẩn bởi sự mạnh mẽ, đầy khí thế. Anh sở hữu gương mặt đậm chất "con nhà quyền lực" cùng ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc lạnh và thần thái tự tin. Trang Sohu nhận xét, nam diễn viên 27 tuổi rất hợp với những vai diễn có phần bá đạo, khí chất mãnh liệt, thậm chí có hơi ngông cuồng. Vẻ đẹp mang tính "công kích" này giúp Vương Hạc Đệ trở nên khác biệt so với dàn nam thần cùng thời như Tống Uy Long và Trương Lăng Hách.