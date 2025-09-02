Ngày 1/9/2025, cả showbiz Việt và khán giả bàng hoàng trước thông tin về sự ra đi của nữ diễn viên Ngọc Trinh, người từng gắn liền với hình ảnh nàng Vy trong bộ phim Mùi Ngò Gai kinh điển. Sự ra đi của cô để lại niềm tiếc thương sâu sắc không chỉ với đồng nghiệp mà còn với khán giả đã theo dõi hành trình diễn xuất của cô suốt nhiều năm.

Nữ diễn viên Ngọc Trinh trong những ngày cuối của cuộc đời

Nhìn lại những hình ảnh gần đây của Ngọc Trinh, khán giả không khỏi xúc động. Vào những ngày đầu năm 2025, nữ diễn viên từng đăng tải loạt hình ảnh kèm dòng trạng thái: “Chào năm mới. Vai diễn mới. Niềm vui đầu năm mới.” Ngay lập tức, những chia sẻ này đã khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ vô cùng háo hức, mong chờ sự tái xuất của cô trên màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Thời điểm đó, nhiều người hy vọng đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ngọc Trinh trong điện ảnh Việt.

Ngọc Trinh từng chia sẻ về "niềm vui" trong năm của mình

Thế nhưng, suốt 8 tháng qua, không có bất cứ thông tin nào về dự án phim hay kịch nói mà Ngọc Trinh nhắc đến. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò rằng liệu đó có phải là một dự án đang trong quá trình chuẩn bị, chưa được công bố chính thức, hay là một kế hoạch đã hoàn thiện và chờ ngày ra mắt? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, và chính sự im lặng này lại càng làm tăng thêm nỗi tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Nhiều đồng nghiệp của Ngọc Trinh cũng chia sẻ rằng cô là một người đầy nhiệt huyết với nghề, luôn khao khát được cống hiến và thử sức với những vai diễn mới. Chính vì thế, “vai diễn mới” có lẽ là điều mà cô trông đợi nhất trong năm 2025. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột khiến cô mất đi cơ hội để thấy thành quả của mình ra mắt khán giả. Điều này đối với khán giả là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Ngọc Trinh.

Nụ cười rạng rỡ của Ngọc Trinh thời điểm hé lộ cho khán giả về "vai diễn mới"

Khán giả hiện cũng tìm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ngọc Trinh, từ những vai diễn trong Mùi Ngò Gai, cho đến các dự án truyền hình khác, để tưởng nhớ và tri ân một tài năng đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Trong lòng công chúng, điều tiếc nuối lớn nhất không chỉ là sự ra đi quá sớm, mà còn là những cơ hội chưa kịp thực hiện, những vai diễn chưa kịp công bố và những câu chuyện chưa được đưa lên màn ảnh.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1980, bén duyên với điện ảnh từ khi còn trẻ. Sự nghiệp của cô nhanh chóng bùng nổ nhờ vai Vy trong Mùi Ngò Gai, tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của cô không chỉ ghi dấu bằng các vai diễn điện ảnh và truyền hình mà còn thể hiện ở khả năng diễn xuất tinh tế, truyền cảm xúc chân thật đến người xem. Ngoài đóng phim, Ngọc Trinh còn tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ trẻ. Trên trang cá nhân của cô là vô số hình ảnh do các học trò đăng tải mỗi năm khiến khán giả nhìn lại lại càng xót xa và kính nể một tài năng vừa ra đi.