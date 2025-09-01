Nữ diễn viên xinh đẹp Park Min Young thời gian gần đây đang chuẩn bị tái xuất với bộ phim Confidence Queen là bản remake Hàn Quốc từ series Nhật The Confidence Man JP. Chiều ngày 1/9, ekip làm phim đã có buổi ra mắt chính thức trước truyền thông, báo chí Hàn Quốc. Ngay lập tức nhan sắc của nữ diễn viên đã trở thành chủ đề hot khắp các nền tảng mạng xã hội châu Á.

Những năm gần đây, Park Min Young vốn luôn được chú ý bởi nhan sắc trồi sụt liên tục, nhất là từ sau khi giảm cân để đóng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Tưởng đâu đã ít nhiều lấy lại phong độ nhan sắc, ai ngờ Park Min Young vẫn liên tục xuất hiện với hình ảnh gầy gòm đáng báo động. Đặc biệt trong sự kiện chiều nay, nữ diễn viên còn khiến khán giả sốc nặng khi diện một chiếc đầm body, làm lộ vóc dáng "mỏng như tờ giấy", không còn những đường cong hoàn hảo, quyến rũ. Gương mặt của cô cũng tương tự, hốc hác hơn cả thời giảm còn 37kg, khi nhìn góc nghiêng, có những bình luận cho rằng trông cô... chỉ toàn thấy cằm.

Trong bức ảnh cắt ra từ video, không hề can thiệp chỉnh sửa, trông Park Min Young quá gầy

Ngay cả hình do phóng viên chụp lại cũng không khá hơn là bao

Nhìn hình ảnh hiện tại của Park Min Young, vô số khán giả chê bai, cho rằng nữ diễn viên có vẻ bị ám ảnh nặng về vấn đề cân nặng khi liên tục giảm cân. Tuy nhiên số khác lại lo lắng, sợ Park Min Young đang gặp vấn đề về sức khỏe. "Park Min Young sao đấy, lần này đừng nói là giảm cân vì phim nữa nhé, không có đâu", "Sao mỗi lần thấy cổ là 1 lần gầy hơn vậy, thời Thư Ký Kim có phải xuất sắc không?", "Bên Hàn có khắt khe lắm vấn đề cân nặng sao nữ như bên Trung đâu mà phải như thế này, nhìn góc nghiêng đúng toàn thấy cằm", "Không chê đâu, chỉ lo cho cổ thôi, nhìn như đang bệnh ấy",...

Cánh tay khẳng khiu và vòng eo quá nhỏ của Park Min Young

Thực chất thời điểm ghi hình Confidence Queen, nhìn Park Min Young không hề gầy, thậm chí cô còn nhận về nhiều lời khen vì lên cân rõ nét, nhìn tươi tắn hơn hẳn. Vậy mà chỉ vài tháng trôi qua, nữ diễn viên lại quay lại tình trạng cũ, thậm chí còn gầy hơn cả thời chỉ nặng 37kg để đóng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Trong Confidence Queen, Park Min Young vào vai Yoon Yi Rang - nữ thủ lĩnh thông minh của băng đảng lừa đảo chuyên nhắm vào những kẻ quyền lực và tham lam để cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo. Cô thuộc top 1% thiên tài lại cực kỳ xinh đẹp. Cộng sự của cô gồm 2 người đàn ông (do Park Hee Soon và Joo Jong Hyuk thủ vai) giúp sức cho cô thực hiện các phi vụ tinh vi vừa hài hước vừa hồi hộp.