Khi Nhật Bản công bố sẽ remake bộ phim Hàn đình đám Marry My Husband với tựa đề mới Watashi No Otto To Kekkon Shite (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi người được chọn mặt gửi vàng cho vai nữ chính lại là Koshiba Fuka - cái tên không quá nổi tiếng ở xứ anh đào. Vậy mà hiện tại, khi him đã lên sóng, nữ diễn viên sinh năm 1997 này lại khiến khán giả phát cuồng, thậm chí còn được khen là “vượt mặt Park Min Young” ở cả thần thái lẫn diễn xuất. Vậy Koshiba Fuka là ai, và điều gì giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong một dự án remake nhiều áp lực đến vậy?

Không đình đám nhưng dư thừa thực lực

Koshiba Fuka không phải mỹ nhân quá nổi của giới giải trí Nhật. Cô sinh năm 1997 tại Tokyo, bắt đầu được biết đến sau khi giành giải quán quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Ion and Oscar Promotion Girl Audition 2011 - nơi từng là bệ phóng cho nhiều sao nữ đình đám. Koshiba Fuka chính thức bước vào diễn xuất năm 2012, và chỉ 2 năm sau đã gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính Ureshino Suzume trong bộ phim Kiki's Delivery Service phiên bản live-action - tác phẩm chuyển thể từ anime kinh điển của Studio Ghibli.

Dù thời điểm ấy chỉ mới 17 tuổi, Koshiba Fuka đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài thuần khiết, trong trẻo và lối diễn tự nhiên. Nhiều nhà phê bình dành lời khen cho cô là “đủ sức gánh cả một bộ phim lớn trên vai”. Tuy nhiên, thay vì bám theo dòng phim thần tượng, cô chọn con đường chậm mà chắc, xuất hiện đều đặn qua từng năm với các vai diễn đa dạng trong Suizokukan Girl, Omukae Desu, Beshari Gurashi hay Kieta Hatsukoi. Mỗi nhân vật mà Fuka đảm nhận đều có nét riêng biệt, không lặp lại chính mình, và cô luôn chọn những kịch bản có nội dung hoặc thông điệp thú vị thay vì chạy theo trào lưu.

Khi cô gái “bình thường” đánh bật cả biểu tượng nhan sắc xứ Hàn

Đảm nhận vai chính trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật, Koshiba Fuka hóa thân thành Kobe Misa - người phụ nữ bị chồng phản bội và bạn thân cướp cả cuộc đời. Giống như bản gốc, Kobe Misa cũng được trao cơ hội quay ngược thời gian để thay đổi vận mệnh. Điều thú vị là khi vai diễn này được giao cho Park Min Young ở bản Hàn, cô từng nhận vô số lời khen vì tạo hình vừa xinh đẹp vừa đau thương. Chính vì vậy, nhiều người từng e ngại Koshiba Fuka sẽ khó vượt qua cái bóng ấy. Nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại.

Park Min Young (trái) và Koshiba Fuka (phải

Ngay từ khi trailer bản Nhật được tung ra, khán giả châu Á không khỏi trầm trồ trước đôi mắt biết kể chuyện và vẻ đẹp mong manh mà Fuka thể hiện. Một người phụ nữ từng tổn thương đến tận cùng, nhưng đang cố gắng vùng lên để giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình được Fuka xây dựng quá xuất sắc. Biểu cảm của Fuka có sự tiết chế, thậm chí lặng im đến ám ảnh vẫn truyền tải đủ thông điệpủa tác phẩm.

Nhiều fan quốc tế sau khi xem trailer còn nhận xét rằng Koshiba Fuka khiến nhân vật trở nên chân thật và gần gũi hơn cả phiên bản Hàn. Sự mộc mạc, tinh tế, cộng với diễn xuất nội tâm sắc bén là những yếu tố giúp Fuka vượt mặt Park Min Young trong mắt không ít khán giả, dù cả hai đều có cách thể hiện riêng.

Bước ngoặt để đời cho tương lai tỏa sáng

Việc tham gia Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được xem là cú chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp của Koshiba Fuka. Đây là một dự án remake được chú ý không chỉ ở Nhật mà cả khu vực châu Á, nơi bản gốc từng tạo nên cơn sốt. Nhiều người kỳ vọng phim sẽ giúp Fuka trở thành tên tuổi quốc tế, điều mà cô trước giờ vẫn chưa thực sự chạm tới, dù năng lực không hề kém cạnh những ngôi sao đình đám.

Không ồn ào, cố tạo danh tiếng, điều khiến người ta yêu mến Fuka chính là sự chỉn chu, chậm rãi và cẩn trọng trong từng vai diễn. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, Koshiba Fuka hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng diễn viên thực lực thế hệ mới khiến khán giả rung động mỗi khi xuất hiện.

Nếu tiếp tục giữ phong độ ổn định như hiện tại, Koshiba Fuka có thể dần khẳng định vị thế riêng trong làng phim Nhật Bản, không cần quá nổi bật hay tạo ồn ào, nhưng vẫn giữ được sự hiện diện đều đặn và thiện cảm với khán giả. Ở cô có khả năng nhập vai tự nhiên và sự linh hoạt giữa các dạng vai, từ học sinh tinh nghịch đến phụ nữ trưởng thành. Dù không thuộc tuýp "nữ thần" được tung hô rầm rộ trên truyền thông, Koshiba Fuka lại chiếm được cảm tình bằng sự chỉn chu và tiến bộ rõ rệt qua từng dự án. Con đường phía trước còn dài, nhưng nếu vẫn tiếp tục lựa chọn kỹ lưỡng và giữ thái độ làm nghề đúng mực, Koshiba hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt được tin tưởng giao các vai nặng ký trong tương lai gần. Khi sự nghiệp được xây dựng trên thực lực, không phải may mắn hay chiêu trò, thì dù không ồn ào, cô vẫn có cách để khiến người ta dõi theo và nhớ đến.