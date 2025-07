Tử Chiến Trên Không là một trong số những tựa phim Việt được khán giả mong chờ nhất nửa sau 2025 khi có sự góp mặt của ekip quá hùng hậu với 2 gương mặt nổi bật là Thái Hòa và Kaity Nguyễn. Mới đây, ngày 25/7, phim đã tung ra liền lúc cả poster hoongteaser trailer chính thức, hé lộ bầu không khí cực căng với câu chuyện chưa từng thấy trên màn ảnh Việt.

Đoạn trailer dài hơn 30 giây mở đầu bằng lời chào của Long - không tặc đang thực hiện vụ cướp máy bay chấn động: "Xin chào, mình tên là Long". Tiếp sau sau đó tiếp tục là những lời giới thiệu của Long thông qua bộ đàm trên máy bay về các thành viên trong vụ cướp của mình. Theo từng lời dẫn của Long là những hình ảnh gây ám ảnh, những nhát dao sắc lạnh, những tiếng súng lên đạn, la hét và máu me,...

Teaser trailer Tử Chiến Trên Không

Mới chỉ là teaser trailer, khán giả đã choáng ngợp với câu chuyện gây ám ảnh, độ máu me của bộ phim. Long cùng 2 đồng bọn liên tục đe dọa, thậm chí là hành hạ các khách hàng. Hai nữ tiếp viên cố gắng để vùng vẫy, trốn thoát và bảo vệ hành khách. Đặc biệt nhân vật của Thanh Sơn gây tò mò, anh không mặc đồng phục phi công hay tiếp viên nhưng lại có màn đối đầu trực diện với tay Long. Thực tế, ngay trên poster, khán giả cũng đã được thấy màn so găng giữa hai nhân vật mà Thái Hòa và Thanh Sơn đảm nhận.

Thái Hòa

Kaity Nguyễn

Thanh Sơn

Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng đăng tải trên các nền tảng MXH, hiện Tử Chiến Trên Không đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, sự hóng chờ của khán giả. Nhiều người cho rằng họ ám ảnh khi nghe lời thoại và nhìn vào ánh mắt của Thái Hòa.

Bình luận của khán giả: - Có thể chiếu ngay xem luôn cũng được. - Thái Hòa uy tín, chưa cần xem cũng biết phim hay. - Đã Kaity còn Thái Hòa, đủ chất lượng rồi đấy. - Trailer căng quá, nghĩ tới phim gì cũng cướp máy bay của Hàn năm ngoái. Chắc chắn là phim đỉnh rồi. - Còn tận gần 2 tháng nữa mới chiếu, khóc thét.

Khán giả tin tưởng tuyệt đối vào kịch bản mà Thái Hòa lựa chọn

Tử Chiến Trên Không là bộ phim điện ảnh hành động, kịch tính, tái hiện một vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Phim do Điện ảnh Công an nhân dân chỉ đạo sản xuất, đảm bảo tính xác thực về mặt lịch sử cũng như các tài liệu an ninh hàng không.

Không đơn thuần là tác phẩm giải trí, Tử Chiến Trên Không hứa hẹn mang đến cơ hội để khán giả lần đầu tiếp cận một sự kiện ít người biết: cuộc đối đầu nghẹt thở giữa lực lượng an ninh và nhóm không tặc trên bầu trời. Thái Hòa hóa thân thành tên thủ lĩnh của băng cướp máy bay, Kaity vào vai nữ tiếp viên hàng không trong khi vai diễn của Thanh Sơn hiện vẫn được giữ kín, chỉ biết tạo hình cho thấy anh sẽ vào tuyến nhân vật chính diện.

Poster phim Tử Chiến Trên Không

Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 19/9/2025.