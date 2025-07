Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật san phẳng phiên bản Hàn

Chuyển thể từ webtoon Hàn cùng tên và từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ châu Á, bản Nhật của Marry my husband (Tựa Việt: Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) đang tạo hiệu ứng tích cực khi phát sóng từ cuối tháng 6. Phim gồm 10 tập, do đạo diễn Ahn Gil Ho (The Glory ) chỉ đạo, biên kịch Oshima Satomi chắp bút, người từng thành công với Một lít nước mắt.

Kojima Fuka và Sato Takeru (phải) đóng chính trong Marry my husband bản Nhật. Ảnh: @watashino_otto_

Sato Takeru là “linh hồn” của bản Nhật

Cốt truyện xoay quanh Kobe Misa (Kojima Fuka), một phụ nữ mắc ung thư giai đoạn cuối, bị chồng và bạn thân phản bội rồi hãm hại đến chết. Khi tỉnh lại, cô bất ngờ trở về 10 năm trước và quyết tâm thay đổi số phận bằng cách “gả” chồng cho “tiểu tam” sớm, tự viết lại cuộc đời. Trong hành trình ấy, cô nhận được sự đồng hành của cấp trên Suzuki Wataru (Sato Takeru), người mà cô không có kết nối nào trong cuộc đời trước.

So với bản Hàn, bản Nhật vẫn giữ nguyên cấu trúc truyện nhưng có nhiều điều chỉnh đáng khen. Nhịp phim nhanh, gọn gàng, loại bỏ những tình tiết dài dòng. Phim mang gây ấn tượng từ bối cảnh, màu sắc đến lối kể chuyện tự sự. Hành trình viết lại cuộc đời nữ chính được khai thác gần gũi với tâm lý người xem.

Tài tử Sato Takeru là điểm sáng lớn nhất của phiên bản Nhật. Ảnh: @watashino_otto_

Kojima Fuka, nữ diễn viên 28 tuổi có thể còn xa lạ với khán giả quốc tế, đã thể hiện trọn vẹn sự chuyển biến từ cô gái cam chịu, yếu đuối thành người phụ nữ tự chủ, sắc sảo. Fuka biến hóa thuyết phục, không hề kém cạnh Park Min Young của bản gốc.

Tuy nhiên, linh hồn của bản Nhật lại là nam chính Sato Takeru. Dù đã quá quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn kinh điển, Sato vẫn khiến người xem “đổ rạp” khi hóa thân thành “tổng tài lạnh lùng nhưng ấm áp”. Cách anh giấu cảm xúc vụng về nhưng chân thành khiến nhân vật thêm phần thu hút, khác hẳn hình tượng “cún con” ấm áp của Na In Woo trong bản Hàn.

San phẳng những hạt sạn của bản Hàn

So với bản Hàn, phiên bản Nhật khắc họa Wataru sâu sắc và cảm động hơn. Anh là người đàn ông tưởng chừng có tất cả, ngoại hình, học vấn, sự nghiệp nhưng thực chất sống cô độc, không tình thân.

Wataru từng từ bỏ đam mê, sống như một cái bóng để trả ơn gia đình cha dượng. Gặp Misa, anh lần đầu biết đến tự do và ý nghĩa của yêu thương. Dù chỉ dõi theo cô từ xa, anh đã dành trọn tình cảm cho cô.

Cái chết đột ngột của Misa khiến Wataru sụp đổ. Trong đám tang, anh lặng lẽ ôm lấy tro cốt cô, ra đi trong im lặng. Phim không nói rõ anh mất vì tai nạn hay tự tử, nhưng khắc họa sâu nỗi đau và sự mất mát, khiến kết cục của anh thuyết phục hơn nhiều so với bản Hàn. Ở bản Hàn, nam chính có tương lai xán lạn, là người thừa kế tập đoàn, gia đình hạnh phúc và lựa chọn tự kết liễu cuộc đời có phần chưa xác đáng.

Những phân đoạn hai nhân vật chính cùng thưởng thức wagashi (bánh truyền thống Nhật) trong tiệm trà mang lại cảm giác nhẹ nhàng, chữa lành và khiến tình cảm nảy nở tự nhiên. Chi tiết “rùa” và bánh ngọt hình rùa thay cho linh vật dẫn duyên cũng tạo ra nét riêng cho phiên bản Nhật

Mô-típ không mới, Cô đi mà lấy chồng tôi bản Nhật vẫn ghi điểm khi xử lý nội dung chỉn chu, đặc biệt là quá trình phát triển nội tâm nhân vật. Trước đó, bản Hàn từng bị chê “đầu voi đuôi chuột”, dài dòng và thiếu logic ở các tập sau. Trong khi, bản Nhật cô đọng, dứt khoát và đặt nữ chính vào thế chủ động.

Một trong những phân cảnh được khen ngợi nhiều là cảnh họp lớp. Trong khi bản Hàn chỉ để nữ chính “dằn mặt” tình địch, bản Nhật cho cô đối đầu cả nhóm bạn cũ từng bắt nạt mình. Kobe Misa xuất hiện sau khi "lột xác", chất vấn thẳng thắn: “Tại sao các người ghét tôi?” và kết thúc bằng tuyên bố dứt khoát rằng cô không hối hận khi từng bị loại khỏi nhóm. Chi tiết thể hiện thông điệp phim, nữ chính trả đũa, tự chữa lành bước qua quá khứ.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ cũng nhận nhiều nhận xét tích cực. Yokoyama Yu (thành viên nhóm Super Eight) vào vai người chồng tệ bạc, trong khi Shiraishi Sei đảm nhận vai người bạn thân phản bội. Khán giả nhận xét nữ phụ là "tập hợp mọi nét đáng ghét của nhân vật nữ trên màn ảnh", đồng thời đánh giá cao diễn xuất.

Khán giả chia sẻ: "Cặp nam nữ phụ bản Nhật đáng sợ và sắc sảo hơn", "Tôi thích nét diễn của nữ phụ. Cảnh cô ấy bị nam chính mắng thẳng mặt trên xe lột tả rõ sự tức tối, uất hận. tôi tua đi tua lại xem nhiều lần. Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng chung phim Nhật thì Marry my husband bản Nhật chỉ ở mức khá, bởi Nhật có nhiều phim xuất sắc hơn hẳn”.

Nhiều cảnh về phim nhận được lượng truy cập lớn trên TikTok, từ khóa về phim đứng hạng 8 hot search tại Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc nhận xét: “Không cần ồn ào hay kịch tính cao trào, bản Nhật của Marry my husband giống như một tiểu thuyết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đủ để khiến người xem mỉm cười mãn nguyện sau mỗi tập phim. Trong khi bản Hàn từng khiến khán giả chuyển hướng cổ vũ ác nữ, thì ở phiên bản Nhật, người ta chỉ muốn dõi theo hành trình trưởng thành của nữ chính đến cuối cùng”.