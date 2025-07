Với các khán giả yêu điện ảnh Nhật Bản, cái tên mà họ quan tâm ở thời điểm hiện tại là Takeru Satoh. Lý do là bởi anh đang gây sốt với vai nam chính Suzuki Wataru trong bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi phiên bản Nhật (Watashi no Otto to Kekkon Shite).

So với phiên bản gốc, vai diễn của Takeru Satoh được khán giả đánh giá là thu hút và có chiều sâu hơn nhiều. Nhân vật Suzuki Wataru hiện lên như một người tài giỏi, điềm tĩnh, sâu sắc và yêu theo một cách rất trưởng thành.

Khán giả nhận xét Suzuki Wataru dù đem lòng yêu mến nữ chính Kanbe Misa, thế nhưng anh lại không bị "não yêu đương" mà có sự rạch ròi giữa tình cảm cá nhân và công việc - một điều đặc biệt phù hợp với văn hóa Nhật Bản.

Một trong những cảnh quay đắt giá và được yêu thích nhất của Takeru Satoh trong phim cho đến thời điểm hiện tại, đó là khi nhân vật Suzuki Wataru chỉ cho nữ chính Kanbe Misa thái độ sống đúng đắn vì thấy cô chịu quá nhiều khổ đau. Anh hỏi Kanbe Misa rằng cô có biết vì sao mình luôn gặp phải những kẻ rác rưởi hay không. Đó là vì cô quá ngây thơ, luôn chấp nhận dù họ có tồi tệ thế nào. Anh nói cô giống như chọn diễn vai nữ chính khổ đau trên phim, cho đối phương cái quyền làm tổn thương mình. Cuối cùng, anh nói với Kanbe Misa rằng cô phải tin tự bản thân có thể thay đổi số phận, và những người không muốn cô hạnh phúc thì cũng chẳng nên xuất hiện trong cuộc đời cô.

Phân cảnh Suzuki Wataru chỉ cho Kanbe Misa thái độ sống đúng đắn, biết cách yêu thương bản thân nhận được nhiều khen ngợi.

Kỹ năng diễn xuất của Takeru Satoh được đánh giá cao.

Tất nhiên, bên cạnh thiết lập nhân vật thì nhan sắc cùng với diễn xuất của Takeru Satoh cũng góp phần lớn tạo nên thành công cho vai diễn này. Takeru Satoh không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai vô cùng với điểm nổi bật là đôi môi khiến hội chị em chết mê chết mệt, mà khí chất anh toát lên cũng mang cảm giác tổng tài đời thực, không bị lý tưởng hóa.

Vai diễn của Takeru Satoh trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật đang gây chú ý.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Đến ngày cụ nhà tôi nổi đình nổi đám rồi ư? Cái nét già nua thế thôi chứ vẫn luôn trong top nam thần đó mọi người, tôi fan cụ 9-10 năm rồi hẹ hẹ. - Bản Hàn nam chính nhạt mà biên kịch Nhật Bản cook nam chính đỉnh thật. Có câu chuyện riêng, vai trò riêng, tính cách cũng khác biệt không giống mấy anh tổng tài Trung, Hàn thường thấy. Ai chưa coi thì coi liền nha, tuần này chiếu hết rồi. Biên kịch đừng bẻ lái cho ảnh chết nha trời, tui sợ trung bình mấy bộ phim Nhật lắm rồi. - Ai bảo 1m7 không đóng được tổng tài? Ai bảo phải cao mới cân được suit vest các thể loại? Cái quan trọng là thần thái và khí chất nhé, cộng thêm giọng nói, lời thoại đi vào lòng người nữa. Cụ tôi xử đẹp. Ai chưa xem bản Nhật thì xem ngay và luôn đi ạ, phát triển nhân vật cốt truyện mạch lạc và logic hơn bản Hàn nhiều, cảm giác phim cũng có ý nghĩa hơn nữa, không đơn thuần là phim trùng sinh trả thủ buff nữ chính ảo tung chảo như bình thường đâu. - Kamen Rider mái chéo hoá tổng tài yêu em 2 kiếp nhưng vẫn rất thực tế. - Hợp hơn bản Hàn, visual đỉnh anh ơi.

Nói thêm về Takeru Satoh, anh là một gương mặt nổi tiếng của làng điện ảnh Nhật Bản. Bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2006, anh gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài cực kỳ "sáng" cùng diễn xuất ấn tượng được nâng cao qua từng bộ phim.

Takeru Satoh rất nổi tiếng với vai lãng khách Kenshin.

Anh là tài tử nổi tiếng của màn ảnh Nhật Bản.

Với khán giả Việt, có lẽ mọi người biết đến mỹ nam sinh năm 1989 nhiều nhất qua loạt phim Kamen Rider cùng với 2 phần của Lãng Khách Kenshin. Ngoài ra, anh còn đóng những tác phẩm hay khác như Vì Những Người Không Được Bảo Vệ, Tình Đầu Khó Phai hay Tháng Tư, Ngày Em Đến.