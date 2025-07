Mới đây, bộ phim Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! (tựa Anh: My Girlfriend Is the Man!) đã chính thức ra mắt khán giả. Ngay từ cái tên, tác phẩm này đã khiến người xem tò mò. Và quả thực, dự án phim mới của Arin có một nội dung vô cùng độc lạ.

Arin vào vai nữ chính Kim Ji Eun trong phim Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi!

Đây là một cô nàng ấm áp...

... và đang có một tình yêu ngọt ngào.

Cụ thể, Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! xoay quanh câu chuyện tình yêu của anh chàng sinh viên chuyên ngành thiên văn học Park Yun Jae và cô bạn gái ấm áp Kim Ji Eun. Họ có một mối tình ngọt ngào, hạnh phúc trước khi vì lý do nào đó, Kim Ji Eun đột nhiên biến thành đàn ông.

Dẫu vậy, điều này không khiến Park Yun Jae và Kim Ji Eun chia tay. Họ quyết định tìm cách để biến Kim Ji Eun trở lại như cũ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên gay cấn hơn khi cô nàng nổi tiếng Kang Min Ju xuất hiện và phải lòng Park Yun Jae.

Thế nhưng rồi một ngày nọ, Kim Ji Eun kinh hoàng khi thấy bản thân biến thành đàn ông.

Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! là một tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - kỳ ảo, hiện đang nhận được nhiều lời khen ngợi sau tập đầu tiên phát sóng. Khán giả nhận xét bộ phim có những tình huống hài hước cực duyên, giàu tính giải trí, hơn nữa nữ chính Arin vô cùng xinh đẹp. Nhan sắc của cô hoàn toàn khác biệt so với trong S Line, đủ sức gây thương nhớ cho cả những người khó tính nhất.

Dưới đây là một vài bình luận về phim Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi!:

- Có thể là cười cho tới chết. - Phim hàn dạo này nhiều phim hay và đầu tư tốt quá. - Nữ chính xinh thế, mong thỉnh thoảng trở lại cho đến cuối phim. Coi trai đẹp thì cũng ok nhưng vẫn mong phim đừng boy love hết đến cuối thì không hay, có nam nữ vô xíu. - OMG, phim xem vui quá. Tập đầu rất hay, mình thích cái cách câu chuyện đang diễn ra. - Chưa xem nhưng mà thấy tên phim độc lạ nên vào xem thử, haha. - Tôi ở đây vì Arin.