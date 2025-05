1. Song Ji Hyo – Jumong

Trong bộ phim cổ trang đình đám Jumong, Song Ji Hyo vào vai Ye So Ya – vợ của Jumong. Tuy nhiên, cô lại bị đánh giá là không thể hiện được chiều sâu cảm xúc cũng như khí chất của một nhân vật quan trọng trong bối cảnh chính trị - lịch sử. Khán giả nhận thấy Song Ji Hyo còn quá "non" để đứng cạnh những diễn viên dày dạn kinh nghiệm như Song Il Gook. Biểu cảm nghèo nàn và giọng thoại thiếu sức nặng khiến nhân vật của cô trở nên mờ nhạt. Dù là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp, nhưng Jumong cũng cho thấy Song Ji Hyo chưa đủ tầm cho dòng phim sử thi.

2. Park Min Young – Sungkyunkwan Scandal

Trong Sungkyunkwan Scandal, Park Min Young vào vai Kim Yoon-hee, một cô gái cải trang thành nam sinh để vào học ở trường danh tiếng. Mặc dù bộ phim thành công vang dội, nhưng không ít người cho rằng Park Min Young là lựa chọn chưa phù hợp. Ngoại hình quá nữ tính cùng lối diễn nhẹ nhàng khiến khán giả khó tin cô có thể "qua mặt" mọi người trong vai trò nam sinh. So với dàn nam chính có diễn xuất mạnh mẽ như Yoo Ah In hay Song Joong Ki, sự hiện diện của cô đôi lúc bị lu mờ. Đây là vai diễn giúp cô nổi tiếng nhưng cũng cho thấy nhiều giới hạn trong khả năng hóa thân.

3. Go Ara – Hwarang: The Poet Warrior Youth

Go Ara từng được kỳ vọng "nâng tầm" dòng phim cổ trang thần tượng qua Hwarang, nhưng trái lại, cô lại bị đánh giá là mắc kẹt giữa dàn diễn viên nam lấn át cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Nhân vật của cô thiếu điểm nhấn và sự bùng nổ cảm xúc, khiến vai nữ chính trở nên mờ nhạt một cách đáng tiếc. Trong khi các bạn diễn như Park Seo Joon thu hút mọi ánh nhìn, Go Ara lại không thể tạo được sự gắn kết tình cảm hay tương tác hóa học đủ mạnh để giữ chân người xem.

4. Im Yoona – The K2

Im Yoona từng được kỳ vọng bứt phá diễn xuất khi nhận vai nữ chính trong The K2. Tuy nhiên, vai diễn cô gái mang thân phận con riêng tổng thống lại quá nặng tâm lý so với khả năng biểu đạt cảm xúc còn hạn chế của cô. Trong khi Ji Chang Wook tỏa sáng với những cảnh hành động mạnh mẽ và phong độ diễn xuất cao, Yoona lại bị đánh giá là thiếu chiều sâu và thường xuyên "đơ" trong những cảnh nội tâm. Nhiều người cho rằng đây là một bước lùi trong sự nghiệp diễn xuất của nữ thần tượng.

5. Jeon Do Yeon – Crash Course in Romance

Là một trong những ảnh hậu danh giá của điện ảnh Hàn, Jeon Do Yeon khiến khán giả kỳ vọng khi trở lại truyền hình với Crash Course in Romance. Thế nhưng, sự chênh lệch tuổi tác và ngoại hình giữa cô và bạn diễn Jung Kyung Ho lại khiến chuyện tình giữa hai nhân vật thiếu sức hút. Nhiều khán giả nhận xét Jeon Do Yeon quá đứng tuổi để hóa thân thành một người mẹ ngoài ba mươi vừa ngọt ngào vừa vụng về trong tình yêu. Dù diễn xuất không tệ, nhưng cảm giác "lệch tông" giữa cặp đôi chính khiến mạch phim mất tự nhiên, ảnh hưởng đến độ tin cậy của câu chuyện.

6. Krystal Jung – Crazy Love

Krystal Jung từng gây chú ý khi chuyển từ ca hát sang đóng phim, nhưng vai nữ chính trong Crazy Love lại phơi bày nhiều hạn chế của cô. Vào vai thư ký mắc bệnh nan y, nhân vật đòi hỏi nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp, song Krystal lại thể hiện quá an toàn, gượng gạo và thiếu sự bùng nổ. Trong những phân cảnh tình cảm với Kim Jae Wook, cô không tạo được phản ứng hóa học cần thiết, khiến khán giả cảm thấy mối quan hệ giữa hai nhân vật thiếu sức hút. Dù Krystal sở hữu ngoại hình sang trọng, nhưng với một vai diễn đậm chất bi hài như trong Crazy Love, cô chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng.

7. Kim Yoo Jung – My Demon

Kim Yoo Jung vốn được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất" từ khi còn nhỏ, nhưng khi vào vai nữ chính trong My Demon, cô lại vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và hợp concept giả tưởng, nhưng Kim Yoo Jung bị cho là chưa đủ độ chín trong cảm xúc để thể hiện nhân vật trưởng thành và sắc sảo như kịch bản yêu cầu. Diễn xuất có phần đơn điệu, thiếu sự biến chuyển cảm xúc tinh tế khiến khán giả không cảm nhận được chiều sâu trong mối quan hệ với nam chính Song Kang. Một nữ chính đẹp nhưng chưa đủ tầm là điều khiến phim hụt hơi. Nhiều khán giả cho rằng, Kim Yoo Jung chưa thể thoát mác sao nhí, dù cố gồng đến mấy vẫn không ra dáng một người phụ nữ trưởng thành.

8. BoA – Marry My Husband

BoA gây tò mò khi tái xuất màn ảnh với vai phản diện Min Hwan trong Marry My Husband. Tuy nhiên, diễn xuất của cô lại bị đánh giá là gượng gạo, thiếu chiều sâu và không thể hiện được sự đố kỵ độc ác cần có ở nhân vật. Trong một bộ phim phục thù với tuyến nhân vật cực kỳ kịch tính, khán giả kỳ vọng một phản diện "bằng xương bằng thịt", nhưng BoA lại khiến họ thất vọng vì không truyền tải được cảm xúc. Dù sở hữu khí chất sang trọng, BoA vẫn bị xem là lựa chọn sai lầm cho vai phản diện chính, làm giảm sức nặng của tuyến truyện.

9. Kim Hee Sun – Bittersweet Hell

Dù từng là biểu tượng nhan sắc và tên tuổi vững chắc, nhưng khi tham gia Bittersweet Hell, Kim Hee Sun lại khiến nhiều người tiếc nuối vì màn thể hiện thiếu sinh khí. Nhân vật của cô là một bác sĩ tâm lý vướng vào âm mưu gia đình phức tạp, song lối diễn của Kim Hee Sun lại bị cho là rập khuôn và thiếu cảm xúc chân thực. Khán giả nhận định cô không còn linh hoạt trong biểu cảm như thời đỉnh cao, dẫn đến việc không tạo được sự đồng cảm với người xem. Cách thể hiện quá "an toàn" khiến hình tượng nhân vật trở nên nhạt nhòa, làm giảm chất lượng của cả bộ phim.

10. Hong Su Zu – The Impossible Heir

Lần đầu đảm nhận vai chính trong The Impossible Heir, Hong Su Zu nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích vì diễn xuất nhạt nhòa và thiếu cảm xúc. Dù sở hữu ngoại hình sáng, cô lại không thể hiện được chiều sâu nội tâm của nhân vật trong một câu chuyện tràn ngập âm mưu, tham vọng và đấu đá quyền lực. Khán giả cho rằng Hong Su Zu còn quá non nớt để gánh vác một vai diễn đòi hỏi sự biến chuyển tâm lý liên tục. Việc chọn cô cho một dự án quy mô lớn như The Impossible Heir bị xem là "canh bạc thất bại", khiến tổng thể bộ phim kém ấn tượng dù có dàn diễn viên phụ đầy tiềm năng.