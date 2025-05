Trong bối cảnh phim truyền hình Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khủng hoảng rating nghiêm trọng, khi nhiều tác phẩm có dàn cast khủng hay kinh phí đầu tư lớn vẫn không thoát khỏi tình trạng lẹt đẹt dưới mốc 3%, Second Shot at Love của đài tvN bất ngờ trở thành làn gió lạ hiếm hoi khi đạt mức tăng trưởng rating ấn tượng - tăng tới 115% chỉ sau một tập phát sóng. Từ 3,2% lên 3,7% ở tập 4 – một con số không quá cao nếu xét mặt bằng chung vài năm trước, nhưng trong tình hình hiện tại thì đây thực sự là một tín hiệu tích cực. Màn tăng trưởng giúp phim vươn lên dẫn đầu các tác phẩm phát sóng đầu tuần và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng lẫn truyền thông.

Second Shot at Love mang đến một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy duyên dáng, gần gũi với cuộc sống thường nhật. Bộ phim xoay quanh Han Geum Ju, một nữ thợ sửa xe có kinh nghiệm hơn 10 năm tại một công ty ô tô hàng đầu Hàn Quốc. Khác với hình ảnh nữ chính "bánh bèo" thường thấy trong dòng phim ngôn tình, Geum Ju xuất hiện với phong thái tự tin, lanh lợi, yêu đời và đặc biệt là... rất mê nhậu. Cô có kỹ năng chuyên môn giỏi, tính cách hòa đồng, thích tụ tập bạn bè sau giờ làm để uống vài ly. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khi cô tái ngộ mối tình đầu Seo Ui Joon – một bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện đại học danh giá ở Seoul, người giờ đây lại quay về quê nhà làm giám đốc trung tâm y tế công cộng.

Sự tương phản giữa Geum Ju và Ui Joon chính là chất liệu tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xuyên suốt bộ phim. Trong khi Geum Ju yêu rượu như tri kỷ thì Ui Joon lại cực kỳ bài trừ bia rượu. Sự "xung đột văn hóa" này khiến cả hai liên tục rơi vào những màn đấu khẩu siêu hài, thậm chí còn khiến Geum Ju bị gắn mác"“nghiện rượu" - một cú sốc không nhỏ đối với cô nàng vốn luôn nghĩ mình là người uống có kiểm soát. Và từ đó, hành trình “cai rượu” bắt đầu, kéo theo nhiều thay đổi trong cả cách sống lẫn cách cô nhìn nhận bản thân.

Điều khiến khán giả thực sự bất ngờ nằm ở màn lột xác hoàn toàn của Sooyoung trong vai Geum Ju. Không còn là hình ảnh sang chảnh, "tiểu thư nhà giàu" thường thấy, nữ idol nhà SNSD lần này hóa thân thành một cô gái rất đời, có phần xuề xòa nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Sooyoung không ngại tự dìm nhan sắc, sẵn sàng bung xõa, tấu hài hết cỡ để khắc họa chân thực nhất một Geum Ju đáng yêu, bốc đồng mà cũng đầy nội lực. Chính nhờ lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt cùng biểu cảm sinh động, cô đã khiến khán giả liên tục bật cười trong suốt 4 tập đầu. Không ngoa khi nói đây là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Sooyoung trên màn ảnh nhỏ từ trước tới nay.

Phản ứng hóa học giữa Sooyoung và Gong Myung – người vào vai Seo Ui Joon – cũng là điểm cộng lớn của Second Shot at Love. Một bên là “ma men” bất đắc dĩ, một bên là “chuyên gia chống nhậu” chính hiệu, sự tương tác giữa hai nhân vật không chỉ tạo ra nhiều tiếng cười mà còn khơi gợi những cảm xúc rất thực về tình yêu tuổi trưởng thành. Mỗi cuộc cãi vã, mỗi lần đấu khẩu hay cảm thông giữa họ đều được xử lý khéo léo, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm và yêu mến cả hai.

Ngoài tuyến nhân vật chính được xây dựng tốt, Second Shot at Love còn ghi điểm nhờ cách kể chuyện mạch lạc, tiết tấu vừa phải và không khí phim sáng sủa, dễ chịu. Những khung hình tươi sáng, âm nhạc nhẹ nhàng, kết hợp cùng lời thoại duyên dáng khiến bộ phim trở thành món ăn tinh thần lý tưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phim nhẹ nhàng nhưng không nhạt, hài hước nhưng không lố, và đặc biệt rất dễ gây nghiện theo đúng nghĩa đen.

Thành công ban đầu của Second Shot at Love chính là bước đầu cho thấy đài tvN đang sẵn sàng để bước ra khỏi thời kỳ phim truyền hình Hàn chật vật giành lại lượng người xem. Không PR rầm rộ hay tên tuổi bảo chứng rating, Second Shot at Love làm nên chuyện nhờ chính sự chỉn chu, duyên dáng và chân thật của mình. Với đà tăng trưởng như hiện tại, Second Shot at Love hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá và trở thành bộ phim healing đáng xem tiếp theo của màn ảnh nhỏ xứ Hàn – một lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm một chuyện tình vừa hài, vừa cảm động lại quá đỗi đáng yêu.