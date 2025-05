Phim Hàn Quốc nổi tiếng với những xung đột kịch tính và câu chuyện tình yêu đau lòng giữa các cặp đôi tưởng chừng hoàn hảo. Dù các cặp đôi thường rất hợp nhau, các bộ phim Hàn Quốc luôn biết cách đẩy cảm xúc lên cao trào với những drama không cần thiết – hoặc đôi khi rất cần thiết – tạo nên trải nghiệm vừa hấp dẫn vừa hồi hộp cho khán giả.

Tuy nhiên, điều này có thể khiến người xem cảm thấy căng thẳng. Trong khi đó, một bộ phim nhẹ nhàng, thư giãn là lựa chọn hoàn hảo. Những bộ phim Hàn Quốc lành mạnh (wholesome) thường mang đến câu chuyện tình yêu ít drama, những khoảnh khắc ngọt ngào, hành trình truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ, hoặc những câu chuyện ấm áp về tình bạn, tình yêu và gia đình. Vậy, đâu là những bộ phim lành mạnh nhất? Dưới đây là danh sách 10 phim Hàn ngọt ngào, đáng yêu nhất mà khán giả sẽ muốn xem ngay.

10. Playful Kiss (2010)

Diễn viên: Jung So Min, Kim Hyun Joong

Oh Ha Ni (Jung So Min), một học sinh không nổi bật, phải lòng chàng trai nổi tiếng Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong). Sau khi bày tỏ tình cảm và bị từ chối, cả hai bất ngờ sống chung nhà sau một trận động đất. Họ phải đối mặt với tin đồn và định kiến, đồng thời dần yêu nhau. Playful Kiss là một trong những K-drama kinh điển được yêu thích vào năm 2010. Fan của Boys Over Flowers đã theo chân Kim Hyun Joong đến bộ phim này, nơi anh tiếp tục tỏa sáng với vai diễn quyến rũ. Là một rom-com ngọt ngào, Playful Kiss mang đến câu chuyện tình đáng yêu, khiến khán giả muốn quay lại xem lần nữa vì sự dễ thương và chemistry tự nhiên của cặp đôi chính.

9. Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Diễn viên: Shin Min Ah, Kim Seon Ho

Nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) chuyển từ Seoul đến làng biển Gongjin sau những sự kiện không may. Tại đây, cô mở phòng khám răng và gặp Hong Du Sik (Kim Seon Ho), anh chàng “thợ sửa mọi thứ” nổi tiếng của làng. Hometown Cha-Cha-Cha là một bộ phim cảm giác dễ chịu, lý tưởng cho những ai muốn thư giãn. Dù có chút drama để giữ sự hấp dẫn, phim luôn mang đến kết thúc tích cực. Là một trong những phim Hàn lành mạnh tuyệt vời, bộ phim này đáng để cày lại khi bạn muốn cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

8. Welcome to Waikiki (2018)

Diễn viên: Kim Jung Hyun, Lee Yi Kyung, Son Seung Won

Welcome to Waikiki xoay quanh ba chàng trai điều hành nhà khách Waikiki đang trên đà thất bại: đạo diễn phim đầy tham vọng Kang Dong Gu (Kim Jung Hyun), nhà văn tự do Bong Doo Sik (Son Seung Won) và diễn viên Lee Joon Ki (Lee Yi Kyung). Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi người mẹ đơn thân Han Yoon Ah (Jung In Sun) cùng con nhỏ đến ở. Bộ phim là một hài kịch vui nhộn, vừa dễ thương vừa gần gũi, với những tình huống khiến khán giả cười ra nước mắt. Không giống nhiều K-drama khác, Welcome to Waikiki mang đến câu chuyện ấm áp về tình bạn và ước mơ, gợi nhớ những khát vọng tuổi trẻ, khiến nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thư giãn.

7. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016-2017)

Diễn viên: Lee Sung Kyung, Nam Joo Hyuk

Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung), một vận động viên cử tạ, mơ ước đi theo con đường của cha mình. Cùng ba người bạn vận động viên – Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk), Jung Jae Yi (Lee Jae Yoon) và Song Shi Ho (Kyung Soo Jin) – cô đối mặt với những thử thách rèn giũa tình bạn và định hình tương lai. Đồng thời, Bok Joo và Joon Hyung dần nảy sinh tình cảm. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo là một câu chuyện trưởng thành tuyệt vời, kể về ước mơ và tình yêu tự nhiên giữa hai con người trẻ tuổi. Bộ phim mang góc nhìn mới mẻ về thể loại lãng mạn, với câu chuyện tình đáng yêu và lành mạnh, khiến khán giả cảm thấy tươi mới và tràn đầy cảm hứng.

6. Because This Is My First Life (2017)

Diễn viên: Lee Min Ki, Jung So Min

Nhân viên IT Nam Se Hee (Lee Min Ki) và nhà văn Yoon Ji Ho (Jung So Min) đồng ý kết hôn giả trong hai năm để tiết kiệm chi phí, nhưng những thử thách khiến họ bắt đầu đặt câu hỏi về tình cảm của mình. Gợi nhớ đến Full House, Because This Is My First Life là một K-drama đẹp về tình bạn và tình yêu trong không gian gần gũi. Bộ phim mang đến làn gió mới cho thể loại rom-com, khám phá những khó khăn và đam mê trong hôn nhân. Khán giả mệt mỏi với những motif quen thuộc sẽ thấy phim này như một luồng gió mới, với câu chuyện tình yêu thuần khiết và cảm xúc chân thật.

5. Touch Your Heart (2019)

Diễn viên: Yoo In Na, Lee Dong Wook

Nữ diễn viên Oh Yoon Seo (Yoo In Na) nhận vai thư ký trong một bộ phim để vực dậy sự nghiệp sau scandal. Để chuẩn bị, cô làm việc tại một công ty luật cùng luật sư Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook). Từ mối quan hệ căng thẳng, cả hai dần trở thành người yêu. Chemistry của Yoo In Na và Lee Dong Wook, từng gây sốt trong Goblin, tiếp tục bùng nổ trong Touch Your Heart. Tính cách lạnh lùng nhưng giàu cảm xúc của Jung Rok tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu, khiến bộ phim trở thành một rom-com ngọt ngào, dễ xem và đầy cảm hứng.

4. Reply 1988 (2015-2016)

Diễn viên: Lee Hye Ri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo

Là phần thứ ba của series Reply, Reply 1988 theo chân năm người bạn thiếu niên – Deok Sun (Lee Hye Ri), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol), Dong Ryong (Lee Dong Hwi), Choi Taek (Park Bo Gum) và Sun Woo (Go Kyung Pyo) – cùng gia đình họ ở khu phố Ssangmun-dong, Seoul năm 1988. Họ cùng nhau đối mặt với những thử thách, dựa vào nhau để tiến về tương lai. Bộ phim là một hành trình hoài niệm, ấm áp về tình bạn và gia đình. Với câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cảm động, Reply 1988 là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một K-drama lành mạnh, đầy cảm xúc.

3. Hospital Playlist (2020-2021)

Diễn viên: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho

Tại Trung tâm Y tế Yulje, năm bác sĩ bạn thân – Ik Jun (Jo Jung Suk), Jeong Won (Yoo Yeon Seok), Seok Hyeong (Kim Dae Myung), Song Hwa (Jeon Mi Do) và Jun Wan (Jung Kyung Ho) – đối mặt với những thử thách trong nghề y. Họ còn chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Khác với các phim y khoa thông thường, Hospital Playlist giữ drama ở mức tối thiểu, tập trung vào cuộc sống của năm người bạn tại bệnh viện. Câu chuyện tình bạn được viết khéo léo, khiến bộ phim trở thành một K-drama lành mạnh, đáng xem nhờ cách kể chuyện độc đáo và gần gũi.

2. Fight for My Way (2017)

Diễn viên: Park Seo Joon, Kim Ji Won

Bốn người bạn thời thơ ấu – Dong Man (Park Seo Joon), Ae Ra (Kim Ji Won), Seol Hee (Song Ha Yoon) và Joo Man (Ahn Jae Hong) – luôn ủng hộ nhau theo đuổi ước mơ dù đối mặt với nhiều khó khăn. Trong hành trình ấy, Dong Man và Ae Ra bắt đầu yêu nhau. Dựa trên câu chuyện có thật, Fight for My Way truyền cảm hứng về tình yêu đích thực và khát vọng. Bộ phim không chỉ kể về hành trình theo đuổi giấc mơ mà còn về tình yêu đầy cảm xúc giữa Dong Man và Ae Ra, tạo nên một câu chuyện lành mạnh, truyền động lực cho khán giả.

1. Business Proposal (2022)

Diễn viên: Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In Ah

Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) đi xem mắt thay bạn và phát hiện đối tượng là sếp của mình, CEO Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop). Để tránh những buổi xem mắt khác, Tae Moo đề nghị Ha Ri giả làm vị hôn thê của anh. Từ một hợp đồng hài hước, tình yêu giữa họ dần nảy nở. Business Proposal bắt đầu với một tiền đề vui nhộn, dẫn đến câu chuyện tình yêu nghiêm túc hơn. Chemistry giữa Ha Ri và Tae Moo khiến khán giả thích thú, biến bộ phim thành một rom-com lành mạnh, vui tươi và đầy sức hút, lý tưởng cho những ai muốn xem một bộ phim Hàn Quốc ngọt ngào.