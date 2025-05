Dưới đây là danh sách 10 bộ phim Hàn Quốc có kết thúc bi kịch nhất, mang đến những câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy đau thương, khiến người xem day dứt mãi không quên.

10. Gu Family Book - Cửu Gia Thư (2013)

Diễn viên: Lee Seung Gi, Suzy Bae, Choi Jin Hyuk

Gu Family Book kể về Kang Chi (Lee Seung Gi), con trai của yêu hồ thuần chủng Wol Ryung (Choi Jin Hyuk) và người phụ nữ Seo Hwa (Yoon Se Ah). Không biết về nguồn gốc yêu hồ của mình, Kang Chi được một gia đình quý tộc nhận nuôi, nhưng cuộc sống của anh luôn đầy rắc rối. Sau một đêm định mệnh mất đi những người thân yêu, Kang Chi quyết tâm trở thành con người hoàn toàn. Trong hành trình ấy, anh gặp và yêu nữ chiến binh Dam Yeo Wool (Suzy Bae). Bộ phim đan xen hai câu chuyện tình yêu, nhưng cả hai đều kết thúc trong bi kịch. Cuộc đời Kang Chi bị bao quanh bởi cái chết và nỗi đau, tạo nên một hành trình đầy cảm xúc. Khi Yeo Wool qua đời trong vòng tay Kang Chi, anh phải đối mặt với cuộc sống bất tử ngập trong đau thương, để lại cho khán giả một cái kết ám ảnh.

9. Youth of May - Tuổi Trẻ Của Tháng Năm (2021)

Diễn viên: Lee Do Hyun, Go Min Si, Lee Sang Yi

Lấy bối cảnh cuộc nổi dậy Gwangju năm 1980, Youth of May xoay quanh sinh viên y khoa Hee Tae (Lee Do Hyun), người trì hoãn tốt nghiệp vì tổn thương cá nhân. Bạn của anh, Kyung Soo (Kwon Young Chan), muốn mở một phòng khám bất hợp pháp cho những người chạy trốn chính quyền. Trong một buổi gặp mặt sắp đặt, Hee Tae gặp Myung Hee (Go Min Si), một y tá mạnh mẽ, và cả hai dần yêu nhau. Bộ phim khắc họa tình bạn và tình yêu nở rộ giữa lằn ranh sinh tử, tạo nên một câu chuyện tình đẹp đẽ giữa thời kỳ đen tối. Tuy nhiên, cái kết đau lòng đến khi Myung Hee bị giết trong cuộc nổi dậy Gwangju. Cái chết của cô không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về sự kiện lịch sử đau thương, khiến khán giả không thể cầm nước mắt trước nỗi đau của Hee Tae và thực tế khắc nghiệt.

8. Uncontrollably Fond - Yêu Không Kiểm Soát (2016)

Diễn viên: Kim Woo Bin, Suzy Bae

Uncontrollably Fond kể về No Eul (Suzy Bae), một nhà sản xuất phim tài liệu, được giao làm việc với ca sĩ nổi tiếng Shin Joon Young (Kim Woo Bin), người từng là bạn trai thời trung học của cô. Dù chia tay đầy sóng gió, cảm xúc giữa họ bùng lên khi làm việc chung. Bộ phim là một câu chuyện tình đầu đẹp đẽ, nhưng cũng đầy bi kịch. Diễn xuất đầy cảm xúc của Kim Woo Bin và Suzy Bae khiến người xem không khỏi thổn thức. Khi Joon Young qua đời, khán giả phải chứng kiến nỗi đau mất mát của No Eul, để lại một cái kết khiến ai cũng rơi lệ. Bộ phim là một hành trình tình yêu đầy đam mê nhưng không trọn vẹn, làm nổi bật sức mạnh của tình yêu đầu tiên và nỗi đau của sự chia ly.

7. Stairway to Heaven - Nấc Thang Lên Thiên Đường (2003)

Diễn viên: Kwon Sang Woo, Choi Ji Woo, Shin Hyun Joon, Kim Tae Hee

Stairway to Heaven kể về tình yêu của hai người bạn thời thơ ấu, Cha Song Joo (Kwon Sang Woo) và Han Jung Suh (Choi Ji Woo), nảy nở khi trưởng thành. Khi cha Jung Suh tái hôn, cô bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ đối xử tệ bạc, dẫn đến việc mất trí nhớ. Song Joo cố gắng tiến về phía trước, nhưng tình yêu của họ bùng cháy trở lại khi gặp nhau. Bộ phim nổi tiếng với cảm xúc mãnh liệt, dù sử dụng nhiều motif quen thuộc của K-drama. Tình yêu của cả hai nam chính dành cho Jung Suh cho thấy họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Tuy nhiên, cái kết đau lòng khi Jung Suh qua đời vì ung thư khiến khán giả không khỏi xót xa. Bộ phim là một trong những K-drama buồn nhất, để lại dấu ấn sâu đậm về tình yêu và sự mất mát.

6. The Hymn of Death - Thánh Ca Tử Thần (2018)

Diễn viên: Lee Jong Suk, Shin Hye Sun

Dựa trên câu chuyện có thật thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, The Hymn of Death kể về nhà viết kịch tài năng Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) và nữ ca sĩ soprano đầu tiên của triều đại Joseon, Yun Sim Deok (Shin Hye Sun). Dù Woo Jin đã có vợ, cả hai vẫn yêu nhau say đắm. Bộ phim ngắn này xử lý những chủ đề nặng nề một cách tinh tế, khám phá tình yêu không thể dập tắt giữa những hoàn cảnh khắc nghiệt. Cả hai quyết định rằng nếu không thể ở bên nhau trong thế giới này, họ thà cùng rời bỏ nó. Cái kết đắng cay khi cả hai chọn cái chết để mãi mãi bên nhau khiến khán giả bật khóc. The Hymn of Death là một câu chuyện tình ngắn nhưng đầy ám ảnh, để lại dư âm về tình yêu bất diệt.

5. Goblin - Yêu Tinh (2016)

Diễn viên: Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na

Goblin xoay quanh Ji Eun Tak (Kim Go Eun), một cô gái sống cô độc với khả năng nhìn thấy ma quỷ. Cuộc đời cô trở nên thú vị khi gặp yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo), người bị nguyền rủa sống bất tử cho đến khi người vợ định mệnh rút thanh kiếm vô hình khỏi ngực anh. Cả hai dần tìm thấy hạnh phúc và yêu nhau. Bộ phim kết hợp hài hước, tình bạn và những câu chuyện buồn về quá khứ của các nhân vật. Dù có những khoảnh khắc chữa lành, cái kết lại khiến khán giả đau lòng khi Eun Tak hy sinh trong một vụ tai nạn xe để cứu những đứa trẻ, để lại Kim Shin chìm trong đau khổ. Goblin là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi thảm, khiến người xem vừa cười vừa khóc cùng số phận của các nhân vật.

4. Autumn in My Heart - Trái Tim Mùa Thu (2000)

Diễn viên: Song Seung Heon, Song Hye Kyo, Won Bin

Autumn in My Heart kể về Eun Suh (Song Hye Kyo) và Shin Ae (Han Chae Young), hai cô gái bị hoán đổi từ khi sinh ra. Eun Suh lớn lên trong gia đình khá giả, trong khi Shin Ae sống trong nghèo khó. Khi sự thật được phát hiện qua một lần truyền máu, cả hai trở về với gia đình thật của mình. Tuy nhiên, Eun Suh phát hiện cô mắc bệnh bạch cầu và tìm thấy tình yêu với Joon Suh (Song Seung Heon), anh trai của Shin Ae. Tình yêu của họ đẹp nhưng bi kịch, khi Eun Suh qua đời ngay sau lời cầu hôn của Joon Suh. Thảm kịch tăng thêm khi Joon Suh bị xe tông tại đúng nơi Eun Suh từng đứng. Bộ phim là một câu chuyện tình kinh điển, nhấn mạnh rằng giá trị của tình yêu không nằm ở thời gian mà ở chiều sâu của cảm xúc.

3. Snowdrop - Hoa Tuyết Điểm (2021)

Diễn viên: Jung Hae In, Jisoo

Lấy bối cảnh năm 1987, Snowdrop kể về đặc vụ Bắc Hàn Lim Soo Ho (Jung Hae In), người được tìm thấy đầy máu bởi Eun Young Ro (Jisoo), một nữ sinh viên. Cô giấu anh trong ký túc xá, và cả hai dần yêu nhau. Bộ phim, có trên Disney+, diễn ra trong giai đoạn lịch sử nhạy cảm của Hàn Quốc, gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút cảm xúc. Cái kết đau lòng khi Soo Ho hy sinh để bảo vệ Young Ro khỏi làn đạn khiến khán giả không khỏi xót xa. Lý do đằng sau cái chết của Soo Ho làm tăng thêm sự bi thương, khiến Snowdrop trở thành một bộ phim đầy nước mắt về tình yêu giữa lằn ranh sống chết.

2. The Red Sleeve - Cổ Tay Áo Màu Đỏ (2021)

Diễn viên: Lee Jun Ho, Lee Se Young, Kang Hoon

The Red Sleeve kể về Thái tử Yi San (Lee Jun Ho), người mang trái tim nặng trĩu sau cái chết của cha. Anh gặp và yêu cung nữ Deok Im (Lee Se Young), người không muốn trở thành thiếp. Dựa trên câu chuyện có thật về vua Jeongjo và phi tần Ui Bin Seong, bộ phim khắc họa tình yêu sâu đậm giữa một vị vua đặt trách nhiệm lên trên hết và một cung nữ chọn ở bên anh dù không muốn sống trong cung cấm. Chemistry giữa Lee Jun Ho và Lee Se Young khiến người xem cảm nhận rõ tình yêu của họ. Tuy nhiên, Deok Im qua đời trước Yi San, để lại anh với nỗi đau mất mát. Cái kết bi thảm này, kết hợp với bối cảnh lịch sử, khiến The Red Sleeve trở thành một câu chuyện tình vừa đẹp vừa day dứt.

1. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - Người Tình Ánh Trăng (2016)

Diễn viên: Lee Joon Gi, Lee Ji Eun (IU), Kang Ha Neul

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo kể về Ha Jin (Lee Ji Eun), một cô gái hiện đại bị đưa về thời Goryeo sau khi cố cứu một đứa trẻ. Trong vai Hae Soo, cô bị kẹt trong cuộc tranh giành tình cảm và quyền lực giữa Thái tử Wang Wook (Kang Ha Neul) và Wang So (Lee Joon Gi). Bộ phim là một chuỗi bi kịch, từ trái tim tan vỡ của Hae Soo đến những mất mát trong cung đình. Cái kết đau lòng khi Hae Soo qua đời mà không thể hòa giải với Wang So, để lại anh trong nỗi hối tiếc vì mất đi người phụ nữ tin vào điều tốt đẹp trong anh. Moon Lovers là một câu chuyện tình yêu đầy chia ly và đau thương, khiến khán giả mãi ám ảnh bởi sự không trọn vẹn của Hae Soo và Wang So.