Từ những tác phẩm gây tranh cãi dữ dội đến những kiệt tác thách thức giới hạn, danh sách 10 bộ phim 18+ dưới đây là những cột mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh châu Á.

1. Lust, Caution (2007) - Trung Quốc

Dưới bàn tay của Lý An, Lust, Caution kể về một nữ sinh (Thang Duy) tham gia âm mưu ám sát một quan chức Nhật (Lương Triều Vỹ) trong Thế chiến II tại Thượng Hải. Những cảnh nóng táo bạo giữa hai nhân vật chính không chỉ gây tranh cãi mà còn thể hiện sự giằng xé giữa dục vọng và lý trí. Phim giành giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice, khẳng định tài năng của Lý An và nâng tầm điện ảnh Hoa ngữ trên trường quốc tế.

Dù bị chỉ trích ở Trung Quốc vì nội dung nhạy cảm, nó khơi dậy những cuộc tranh luận về tình yêu, lòng trung thành và chiến tranh trong đời sống thực. Sự tinh tế trong cách xử lý cảnh quay và thông điệp sâu sắc đã giúp Lust, Caution trở thành một tác phẩm kinh điển, vượt qua thời gian.

2. The Handmaiden (2016) - Hàn Quốc

Park Chan-wook đã tạo nên The Handmaiden – một câu chuyện tình yêu đồng tính đầy kịch tính giữa một cô hầu gái (Kim Tae-ri) và một nữ quý tộc (Kim Min-hee) trong bối cảnh Hàn Quốc thời Nhật chiếm đóng. Bộ phim gây ấn tượng với cốt truyện phức tạp và những cảnh nóng tinh tế, vừa gợi cảm vừa mang tính biểu tượng cho sự giải phóng. Khi ra mắt, nó giành giải tại LHP Cannes, đưa điện ảnh Hàn Quốc lên tầm cao mới và thay đổi cách khán giả nhìn nhận phim 18+ bằng cách kết hợp yếu tố nhạy cảm với nghệ thuật kể chuyện đỉnh cao.

Tác động của phim lan tỏa đến đời sống, thúc đẩy sự cởi mở trong việc thảo luận về tình yêu đồng giới ở châu Á. Với hình ảnh đẹp mê hồn và thông điệp mạnh mẽ, The Handmaiden là một kiệt tác kinh điển, định nghĩa lại chuẩn mực của thể loại này.

3. In the Mood for Love (2000) - Hồng Kông

Vương Gia Vệ mang đến In the Mood for Love, câu chuyện về hai người hàng xóm (Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc) phát hiện vợ/chồng của mình ngoại tình và dần nảy sinh tình cảm trong sự kiềm chế. Không có cảnh nóng trực diện, nhưng sự gợi cảm nằm ở ánh mắt, cử chỉ và không gian đầy ám ảnh. Bộ phim đã thay đổi cách khán giả toàn cầu nhìn nhận phim 18+ châu Á, chứng minh rằng dục vọng có thể được thể hiện mà không cần phô bày. Ảnh hưởng của nó lan tỏa đến phong cách làm phim lãng mạn trên thế giới, đồng thời khuyến khích sự tinh tế trong việc thể hiện cảm xúc trong đời sống. Với từng khung hình như một bức tranh và nhạc nền day dứt, đây là một kiệt tác kinh điển, trường tồn như biểu tượng của tình yêu bị kìm nén.

4. 3-Iron (2004) - Hàn Quốc

Kim Ki-duk kể câu chuyện về một chàng trai lang thang (Jae Hee) đột nhập vào nhà người khác và gặp một người phụ nữ bị ngược đãi (Lee Seung-yeon) trong 3-Iron. Mối quan hệ của họ phát triển qua những cảnh quay tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc, bao gồm những khoảnh khắc nhạy cảm được xử lý tinh tế. Bộ phim từng bị cấm chiếu ở một số nơi vì nội dung khác thường, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến phong cách làm phim tối giản ở Hàn Quốc và được giới phê bình quốc tế ca ngợi. Nó khơi dậy sự đồng cảm trong đời sống về những con người bị lãng quên, đồng thời trở thành kinh điển nhờ sự kết hợp giữa lãng mạn, bí ẩn và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

5. A Snake of June (2002) - Nhật Bản

Shinya Tsukamoto kể về một người vợ (Asuka Kurosawa) bị một kẻ lạ mặt thao túng để khám phá những ham muốn sâu kín trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt qua A Snake of June. Bộ phim đen trắng mang không khí siêu thực, kết hợp cảnh nóng với sự ám ảnh về tâm lý. Khi ra mắt, nó truyền cảm hứng cho dòng phim nghệ thuật độc lập ở Nhật Bản, khuyến khích các nhà làm phim khám phá bản chất con người qua lăng kính dục vọng. Tác động của phim nằm ở cách nó đặt câu hỏi về tự do cá nhân và áp lực xã hội, khiến khán giả suy ngẫm. Với phong cách quay phim độc đáo và thông điệp sâu sắc, đây là một tác phẩm kinh điển, vượt xa giới hạn của phim 18+ thông thường.

6. The Isle (2000) - Hàn Quốc

Một tác phẩm khác của Kim Ki-duk, The Isle kể về mối quan hệ kỳ lạ giữa một người phụ nữ câm (Suh Jung) và một người đàn ông chạy trốn (Kim Yoo-suk) tại một khu nghỉ dưỡng bên hồ. Bộ phim nổi tiếng với những cảnh nóng đậm chất nguyên thủy, kết hợp với bạo lực và sự im lặng đầy ám ảnh. Khi ra mắt, nó củng cố danh tiếng của Kim Ki-duk trên trường quốc tế, thách thức khán giả về ranh giới giữa tình yêu và đau đớn, đồng thời ảnh hưởng đến cách làm phim nghệ thuật ở châu Á. Sự táo bạo và tính nguyên bản đã biến The Isle thành một tác phẩm kinh điển, để lại dấu ấn sâu đậm.

7. Happy Together (1997) - Hồng Kông

Vương Gia Vệ tiếp tục ghi dấu với Happy Together, câu chuyện về mối quan hệ đồng tính đầy sóng gió giữa hai người đàn ông (Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh) tại Argentina. Những cảnh nóng chân thực khắc họa sự cô đơn và khao khát, khiến bộ phim trở nên đặc biệt. Khi công chiếu, nó mở đường cho việc thảo luận về tình yêu đồng giới ở châu Á, ảnh hưởng đến phong cách làm phim lãng mạn toàn cầu và trở thành biểu tượng trong cộng đồng LGBT. Với hình ảnh đẹp mê hồn và thông điệp vượt thời gian, Happy Together là một tác phẩm kinh điển, trường tồn trong lòng khán giả.

8. The Housemaid (2010) - Hàn Quốc

Bản làm lại của Im Sang-soo từ bộ phim năm 1960, The Housemaid kể về một cô hầu gái (Jeon Do-yeon) bị cuốn vào mối quan hệ nguy hiểm với ông chủ giàu có (Lee Jung-jae). Những cảnh nóng được xây dựng nghệ thuật, phản ánh sự bất bình đẳng giai cấp. Phim được trình chiếu tại LHP Cannes, nâng cao vị thế của điện ảnh Hàn Quốc và khơi dậy những cuộc tranh luận về quyền lực, dục vọng trong xã hội hiện đại. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và thông điệp xã hội đã giúp The Housemaid trở thành một tác phẩm kinh điển, đáng để khám phá.

9. In the Realm of the Senses (1976) - Nhật Bản

Đạo diễn Nagisa Oshima mang đến In the Realm of the Senses, dựa trên vụ án có thật về Sada Abe – người phụ nữ Nhật Bản rơi vào mối tình điên cuồng với ông chủ Kichizo Ishida. Bộ phim kể lại hành trình của họ từ đam mê mãnh liệt đến cái chết bi thảm, với những cảnh nóng không che gây sốc. Khi ra mắt tại LHP Cannes, nó làm chấn động khán giả toàn cầu, bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia và bị tịch thu tại Mỹ vì bị coi là khiêu dâm.

Tác động của phim vượt xa tranh cãi: Nó mở ra cuộc thảo luận về ranh giới giữa nghệ thuật và dục vọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cách các nhà làm phim tiếp cận chủ đề nhạy cảm. Sự táo bạo, phong cách quay phim đầy chất thơ và câu hỏi về tự do cá nhân đã biến nó thành một tác phẩm kinh điển, trường tồn như biểu tượng của điện ảnh châu Á.

10. Manila by Night (1980) - Philippines

Ishmael Bernal khắc họa cuộc sống đô thị ở Manila thập niên 1980 qua Manila by Night, với các nhân vật như gái mại dâm, người nghiện ma túy và những kẻ ngoài lề. Các cảnh nóng không chỉ gây chú ý mà còn phản ánh hiện thực khắc nghiệt. Phim ảnh hưởng đến điện ảnh Philippines bằng cách khuyến khích sự chân thực trong kể chuyện, đồng thời phơi bày những vấn đề xã hội bị che giấu trong đời sống. Với tính hiện thực và giá trị lịch sử, Manila by Night trở thành một tác phẩm kinh điển, ghi dấu trong văn hóa điện ảnh châu Á.