Nhắc tới những bộ phim 18+ kinh điển nhất thập kỷ vừa qua, không thể không nhắc tới The Wolf of Wall Street (2013) - kiệt tác hài đen của đạo diễn Martin Scorsese, dựa trên hồi ký của Jordan Belfort – một kẻ thao túng Phố Wall khét tiếng. Bộ phim đưa khán giả vào thế giới xa hoa nhưng suy đồi của tiền bạc, ma túy và quyền lực, nơi tham vọng không giới hạn dẫn đến sự sụp đổ không tránh khỏi. Với Leonardo DiCaprio trong vai chính, cùng Margot Robbie và dàn diễn viên tài năng, đây không chỉ là một câu chuyện về tài chính mà còn là lời cảnh tỉnh về giấc mơ Mỹ. Phim gây tranh cãi nhưng đầy cuốn hút, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả lẫn giới mộ điệu điện ảnh.

The Wolf of Wall Street: Hành trình điên rồ của tham vọng và sa đọa

The Wolf of Wall Street khắc họa mặt tối của giấc mơ Mỹ qua cuộc đời Jordan Belfort – một nhà môi giới chứng khoán tham lam và phóng túng. Dựa trên hồi ký cùng tên của Belfort, phim không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, quyền lực mà còn là lời châm biếm sâu cay về sự tha hóa trong thế giới tài chính Phố Wall thập niên 1980-1990. Với sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Margot Robbie và dàn diễn viên tài năng, bộ phim đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, giới phê bình, đồng thời trở thành bệ phóng cho nhiều sự nghiệp.

Phim xoay quanh Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), một chàng trai trẻ đầy tham vọng bước chân vào Phố Wall với giấc mơ làm giàu. Dưới sự dẫn dắt của người cố vấn Mark Hanna (Matthew McConaughey), Jordan nhanh chóng học được triết lý sống của giới môi giới: Kiếm tiền bằng mọi giá, tận hưởng ma túy và lối sống trụy lạc. Anh thành lập công ty Stratton Oakmont, biến nó thành cỗ máy in tiền qua các phi vụ thao túng cổ phiếu và lừa đảo nhà đầu tư. Từ một kẻ tay trắng, Jordan vươn lên đỉnh cao với biệt thự, du thuyền, và cuộc hôn nhân với Naomi Lapaglia (Margot Robbie) – một người mẫu quyến rũ. Tuy nhiên, sự giàu có ấy đi kèm với suy đồi: Ma túy, tiệc tùng, và những quyết định liều lĩnh khiến anh lọt vào tầm ngắm của FBI. Cuối cùng, đế chế của Jordan sụp đổ, anh bị bắt, kết án tù, và phải đối mặt với cái giá của tham vọng không kiểm soát. Phim kết thúc bằng cảnh anh đứng trước đám đông tại một hội thảo bán hàng sau khi ra tù, vẫn giữ nguyên bản chất thao túng – một cái kết đầy ám ảnh.

The Wolf of Wall Street nhận được sự công nhận rộng rãi từ các giải thưởng lớn. Tại Oscar lần thứ 86 (2014), phim giành 5 đề cử: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Scorsese), Nam chính xuất sắc nhất (DiCaprio), Nam phụ xuất sắc nhất (Jonah Hill), và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất (Terence Winter), dù không thắng giải nào. Leonardo DiCaprio mang về Quả cầu vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Phim hài/ca nhạc), trong khi phim cũng được đề cử Phim hài/ca nhạc hay nhất. Tại BAFTA, phim nhận 4 đề cử nhưng không chiến thắng. Ngoài ra, nhiều tổ chức như Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh và Viện phim Mỹ xếp phim vào top 10 tác phẩm xuất sắc năm 2013. Với doanh thu hơn 392 triệu USD (kinh phí 100 triệu USD), đây là phim thành công nhất về mặt thương mại của Scorsese tính đến thời điểm đó.

The Wolf of Wall Street cũng nhận phản hồi đa chiều từ giới phê bình. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 79% dựa trên 276 đánh giá, được ca ngợi là "tác phẩm đầy năng lượng, châm biếm sâu sắc" về sự tha hóa của Phố Wall. Nhiều người khen ngợi tài đạo diễn của Scorsese, diễn xuất bùng nổ của DiCaprio, và kịch bản sắc sảo của Winter. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích thời lượng 3 tiếng quá dài và nội dung bị cho là tôn vinh lối sống sa đọa thay vì lên án. People nhận xét phim "không mang lại sự đồng cảm", trong khi Wall Street Journal gọi nó là "3 tiếng chửi thề và hành vi xấu xa không ngừng". Dù vậy, sức hút và tầm ảnh hưởng của phim là không thể phủ nhận.

Margot Robbie đóng cảnh nóng thật, 506 từ nhạy cảm được sử dụng

The Wolf of Wall Street không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung mà còn ẩn chứa nhiều chi tiết hậu trường độc đáo:

- Jordan Belfort thật xuất hiện trong phim: Jordan Belfort, nhân vật chính ngoài đời, có một vai cameo ở cuối phim. Ông là người giới thiệu Leonardo DiCaprio (trong vai Jordan) tại hội thảo bán hàng, tạo nên sự kết nối thú vị giữa thực tế và hư cấu.

- Thuốc trong phim là… vitamin: Các cảnh nhân vật dùng ma túy, đặc biệt là Quaaludes, thực chất sử dụng vitamin B nghiền nát. Leonardo DiCaprio tiết lộ anh và Jonah Hill hít quá nhiều đến mức bị viêm phế quản trong quá trình quay.

- Cảnh khỏa thân của Margot Robbie: Margot Robbie chủ động đề xuất khỏa thân hoàn toàn trong cảnh quyến rũ Jordan, thay vì mặc đồ lót như kịch bản ban đầu. Cô cho rằng điều này phù hợp với tính cách của Naomi và giúp nhân vật nổi bật hơn.

- Leonardo tự nghĩ ra điệu gõ ngực: Điệu gõ ngực "thùng thùng" trong cảnh bữa trưa với Mark Hanna là ý tưởng ngẫu hứng của DiCaprio, lấy cảm hứng từ thói quen của Matthew McConaughey để thư giãn trước khi quay. Nó trở thành biểu tượng văn hóa sau khi phim ra mắt.

- Phim bị cấm ở nhiều nước: Do nội dung nhạy cảm với cảnh sex, ma túy và ngôn từ tục tĩu (từ "f*ck" được dùng 506 lần – kỷ lục trong phim Hollywood), phim bị cấm chiếu tại Malaysia, Nepal, Zimbabwe và một số khu vực ở Ấn Độ.

- Chiếc Lamborghini bị đập thật: Chiếc Lamborghini Countach trắng trong cảnh Jordan lái xe dưới tác động của Quaaludes thực sự bị phá hủy trong quá trình quay để đảm bảo tính chân thực.

Leonardo DiCaprio - Margot Robbie ra sao sau bộ phim?

Trước The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio đã là ngôi sao lớn. Từ Titanic (1997) đến các phim của Scorsese như The Aviator (2004) hay The Departed (2006), anh xây dựng danh tiếng với các vai diễn đa dạng, nhận 4 đề cử Oscar.

Nhân vật Jordan Belfort là đỉnh cao diễn xuất của Leo: vừa hài hước, vừa bi kịch, mang về Quả cầu vàng và đề cử Oscar thứ 4. Sau đó, anh giành giải Oscar đầu tiên với The Revenant (2015), tiếp tục hợp tác với Scorsese trong Killers of the Flower Moon (2023), và tham gia Once Upon a Time in Hollywood (2019). Anh mở rộng vai trò sản xuất qua Appian Way, đẩy mạnh hoạt động môi trường, và duy trì hình ảnh "sát thủ tình trường" với các mối tình ngắn ngủi. Từ một diễn viên tài năng nhưng thiếu may mắn, Leo trở thành biểu tượng toàn diện sau The Wolf of Wall Street.

Margot Robbie, vai Naomi Lapaglia, là phát hiện lớn của phim. Khi đó mới 23 tuổi, cô mang đến một Naomi quyến rũ, sắc sảo nhưng cũng đầy tổn thương, đặc biệt trong các cảnh đối đầu với Jordan. Giới phê bình khen ngợi cô vì sự tự tin và khả năng đứng vững bên DiCaprio, Variety còn gọi cô là "phát hiện tuyệt vời".

Sau phim, Robbie vụt sáng thành ngôi sao hạng A. Vai Naomi mở đường cho cô đảm nhận Harley Quinn trong Suicide Squad (2016), nhận đề cử Oscar với I, Tonya (2017), và góp mặt trong các bom tấn như Once Upon a Time in Hollywood (2019) hay Barbie (2023). Từ một diễn viên ít tên tuổi, Robbie trở thành biểu tượng sắc đẹp và tài năng, được Time vinh danh trong top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới (2017).

The Wolf of Wall Street không chỉ là câu chuyện về sự thăng trầm của Jordan Belfort mà còn là tấm gương phản chiếu sự tham lam và hậu quả của nó. Với dàn diễn viên xuất sắc, đạo diễn tài ba, phim đã ghi dấu trong lịch sử ngành điện ảnh. Đối với Margot Robbie, đây là bệ phóng đưa cô từ vô danh thành ngôi sao toàn cầu. Với Leonardo DiCaprio, nó củng cố vị thế và mở ra giai đoạn đỉnh cao. Dù gây tranh cãi, The Wolf of Wall Street vẫn là tác phẩm đáng xem, để lại nhiều suy ngẫm về giấc mơ Mỹ và cái giá của thành công.