Lilo & Stitch 2025: Khi Disney mang phép màu trở lại

Sau hàng loạt nỗ lực làm lại phim hoạt hình kinh điển với kết quả không mấy khả quan, Disney dường như đã đánh mất phần nào phép màu từng làm nên tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Nhưng rồi, giữa làn sóng hoài nghi, Lilo & Stitch bất ngờ xuất hiện như một cơn gió mát lành từ quần đảo Hawaii, nhẹ nhàng, nghịch ngợm, đầy cảm xúc và vô cùng đáng yêu. Phiên bản Lilo & Stitch 2025 không chỉ là một bản làm lại kỹ thuật số chỉn chu, mà còn là một cái chạm tinh tế vào ký ức, nơi tình thân, sự tổn thương và khái niệm “gia đình” được kể lại bằng một ngôn ngữ gần gũi, đầy cảm xúc.

Mạch phim nhẹ nhàng, đề cao tình cảm gia đình

Lilo & Stitch 2025 là phiên bản live-action làm lại từ phim hoạt hình kinh điển năm 2002. Phim theo chân cô bé Lilo – một cô bé nghịch ngợm sống cùng chị gái sau khi mất cha mẹ và hành trình kết bạn với Stitch, sinh vật ngoài hành tinh thất lạc, có sức mạnh hủy diệt nhưng trái tim đáng yêu. Bộ phim khai thác sâu chủ đề tình cảm gia đình, sự tổn thương, và cách chữa lành bằng tình thương.

Một trong những điểm sáng đầu tiên giúp cho phiên bản 2025 không chỉ nằm ở việc làm mới nội dung, mà ở cách đạo diễn Dean Fleischer Camp chọn giữ lại gần như toàn bộ tinh thần và cốt truyện của bản gốc. Bộ phim không cố gắng hiện đại hóa hay “mô phỏng” nguyên tác theo kiểu rập khuôn. Tay vào đó, đạo diễn khéo léo làm dày thêm nội tâm nhân vật, để người xem không chỉ thấy một Lilo “khác người” mà còn cảm được nỗi bất an và tổn thương đang âm ỉ trong cô bé. Tương tự, Nani (Sydney Agudong) cũng hiện lên với hình ảnh kiên cường nhưng cũng đầy giằng xé giữa trách nhiệm làm chị và cảm giác bất lực khi phải thay cha mẹ gánh vác cả gia đình. Mặc dù trải qua nhiều khó khăng song, sự gắn bó, sẻ chia và hy sinh không điều kiện chính là trái sợi dây kết nối cả hai.

Tình cảm gia đình còn được đề cao qua mối quan hệ với Stitch. Ban đầu, đây chỉ là một sinh vật xa lạ, mạnh mẽ nhưng bị mọi người ruồng bỏ vì khác biệt, dần được cảm hóa bởi trái tim trong sáng và đầy yêu thương của Lilo. Qua sự kiên trì, dịu dàng và tấm lòng bao dung của cô bé, Stitch không chỉ tìm được chốn an toàn mà còn học được cách mở lòng, trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhỏ bé ấy. Chính sự kết nối giữa Lilo và Stitch đã thể hiện rõ nhất thông điệp cốt lõi của bộ phim: Tình thân gia đình có thể chữa lành những tổn thương sâu thẳm nhất, biến những tâm hồn tưởng chừng lạc loài thành những mảnh ghép trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Giữ tinh thần bản gốc nhưng kịch bản thiếu bùng nổ

Bên cạnh phần nội dung được xử lý tinh tế, một điểm cộng đáng khen của Lilo & Stitch 2025 chính là dàn diễn viên trẻ nhưng đầy tiềm năng, mang đến làn gió tươi mới cho bộ phim. Ở trung tâm, Maia Kealoha trong vai Lilo đã thực sự tỏa sáng. Không đơn thuần là một bản sao hoạt hình, cô bé thể hiện trọn vẹn sự tinh nghịch, ngổ ngáo của Lilo, đồng thời khắc họa sâu sắc những tổn thương, cô đơn và khát khao được yêu thương của một đứa trẻ mất mát. Diễn xuất của Maia được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự chân thực, cảm xúc và khả năng giữ nhịp cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Không ít nhà phê bình gọi cô là “trái tim” của bản live-action lần này và là gương mặt đột phá đáng kỳ vọng trong thế hệ diễn viên mới của Disney.

Bên cạnh Lilo, Stitch - sinh vật ngoài hành tinh được tạo hình bằng CGI, tiếp tục ghi điểm nhờ giữ nguyên vẻ nghịch ngợm, dễ thương vốn có. Phần kỹ xảo được xử lý tinh tế, không phô trương, giúp Stitch hiện lên sống động, gần gũi. Từng ánh mắt, từng hành động của Stitch chân thật đến độ nhiều khi khiến khán giả quên mất được tạo ra từ máy tính. Việc Chris Sanders, người từng lồng tiếng cho Stitch trong bản gốc quay lại tiếp tục vai trò này đã tạo nên sợi dây gắn kết cảm xúc vững chắc giữa hai thế hệ khán giả.

Không chỉ nhân vật chính được chăm chút, tuyến nhân vật phụ của phim cũng là mảnh ghép quan trọng tạo nên thế giới giàu cảm xúc. Đặc vụ Cobra Bubbles (Zach Galifianakis) mang đến sự đối lập thú vị giữa vẻ ngoài nghiêm nghị và trái tim đầy thấu cảm. Jumba (Courtney B. Vance), “nhà khoa học điên” tạo ra Stitch, là nhân vật lập dị nhưng đầy bất ngờ về mặt cảm xúc. David (Kaipo Dudoit), chàng trai si tình, tuy không có nhiều đất diễn nhưng vẫn là điểm tựa nhẹ nhàng trong thế giới nhỏ đầy biến động của Lilo và Nani.

Ngoài nội dung và diễn xuất, bối cảnh chính cũng là yếu tố góp phần làm nên thành công cho Lilo & Stitch 2025. Được quay tại chính quần đảo Hawaii, bộ phim tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ từ những bãi biển rực nắng, làn nước xanh ngắt đến nhịp sống yên bình của người dân bản địa. Âm nhạc mang âm hưởng truyền thống Hawaii được cài cắm đầy tinh tế, vừa gần gũi vừa sâu lắng, khiến từng khung hình như ngân nga một giai điệu ký ức. Tông màu phim được xử lý với gam ấm dịu nhẹ, gợi nhớ đến cảm giác ngồi xem hoạt hình thời thơ ấu, vừa thân quen, vừa đầy hoài niệm.

Tuy nhận được nhiều lời khen, Lilo & Stitch 2025 vẫn tồn tại một số điểm trừ đáng tiếc. Việc nhân vật Pleakley bị “an toàn hóa” khiến nhiều fan tiếc nuối vì mất đi yếu tố đa dạng giới từng được yêu mến. Tuyến nhân vật phụ như Jumba và Pleakley tuy quan trọng nhưng chưa được khai thác trọn vẹn về chiều sâu tâm lý. Một số phân cảnh hành động và cao trào cảm xúc chưa đủ lực để tạo ấn tượng sâu đậm như bản hoạt hình, ví dụ như khoảnh khắc Lilo bị đe dọa tách khỏi gia đình hay cuộc đối đầu với đặc vụ ngoài hành tinh. Ngoài ra, việc lựa chọn diễn viên cho vai Nani với làn da sáng hơn bản gốc cũng gây ra tranh cãi, làm dấy lên những ý kiến trái chiều về tính đại diện văn hóa trong phim.

Khi Disney mang "phép màu" trở lại

Điều làm nên sự khác biệt của Lilo & Stitch 2025 không nằm ở kỹ xảo hoành tráng hay dàn diễn viên tên tuổi mà chính là khả năng giữ trọn tính nguyên bản của bản hoạt hình kinh điển. Thậm chí, phiên bản live-action còn khai thác sâu hơn những cung bậc cảm xúc về sự mất mát, cô đơn nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành hành trình chữa lành đầy ý nghĩa điều mà nhiều bản làm lại trước đây của Disney chưa thể chạm tới.

Những điều chỉnh tinh tế trong kịch bản, từ việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Nani và Lilo đến cách thể hiện nội tâm phức tạp của Stitch, được thực hiện vừa hợp thời vừa vẫn giữ nguyên nét thơ ngây, trong sáng vốn có.

Nhìn lại hành trình làm lại các phim hoạt hình của Disney – từ The Lion King, Mulan đến The Little Mermaid – dễ thấy một mô típ lặp lại: kỹ xảo đồ sộ nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc. Có thời điểm, Disney từng khiến người xem rơi nước mắt chỉ bằng những hình ảnh 2D giản đơn nhưng đầy xúc động. Sau nhiều lần thử nghiệm chưa trọn vẹn trong việc “làm mới” tuổi thơ, Lilo & Stitch 2025 như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng đôi khi, phép màu không đến từ công nghệ, mà đến từ sự chân thành và mộc mạc nhất.

Disney từng là biểu tượng của những câu chuyện đầy phép màu. Và dù Lilo & Stitch 2025 chưa hoàn hảo, bộ phim vẫn chứng minh rằng phép màu ấy chưa bao giờ biến mất – miễn là họ giữ được trái tim ấm áp ẩn sau mỗi thước phim.