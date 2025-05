Mấy năm gần đây, thể loại phim live-action chuyển thể từ anime/manga đang có một sự "hồi sinh" mạnh mẽ, với những thành công vang dội như One Piece và Avatar: The Last Airbender của Netflix, góp phần thay đổi hoàn toàn cái nhìn tiêu cực về chúng.

Tuy nhiên, trước khi có những tín hiệu đáng mừng này, thuật ngữ "chuyển thể anime người đóng" thường bị xem thường vì hàng loạt "thảm họa" điện ảnh. Dưới đây là 10 bộ phim live-action chuyển thể anime tệ nhất:

1. Cowboy Bebop (2021)

Cowboy Bebop ra mắt trên Netflix vào năm 2021 với mười tập, và nhiều người hâm mộ của bản gốc cho rằng loạt phim này, với sự tham gia của John Cho, Daniella Pineda và Mustafa Shakir, đơn giản là không thể đạt được tầm cao như anime gốc.

Có lẽ, đó là một nhiệm vụ bất khả thi đối với bất kỳ bản live-action Cowboy Bebop nào để có thể sánh được với bản gốc, ngay cả khi loạt phim sử dụng bài hát mở đầu "Tank" kinh điển. Không bao giờ có mùa thứ hai mặc dù kết thúc mở, Cowboy Bebop vẫn là một ví dụ điển hình về những gì có thể sai khi chuyển thể câu chuyện anime.

2. Death Note (2017)

Một sản phẩm khác của Netflix, sự thất bại của Death Note năm 2017 vẫn còn là một điều khó hiểu. Trên lý thuyết, dự án do Adam Wingard đạo diễn dường như sẽ là một cú hit. Ngoài việc Wingard đã tạo dựng tên tuổi với những bộ phim như You’re Next, The Guest, và Blair Witch, bộ phim live-action này còn có sự góp mặt của dàn sao đình đám. Lakeith Stanfield trong vai L là một lựa chọn diễn viên đầy cảm hứng, chưa kể đến việc Willem Dafoe đảm nhận vai Shinigami Ryuk.

Thật không may, câu chuyện của bộ phim là một mớ hỗn độn và không thể tận dụng những gì đã làm nên thành công của nguyên tác. Giống như Cowboy Bebop, bộ phim Death Note kết thúc mở mà không có phần tiếp theo.

3. Attack on Titan (2015)

Trên lý thuyết, một dự án live-action Attack on Titan đơn giản là quá hấp dẫn và hứa hẹn sẽ thành công. Thật không may, hai bộ phim live-action được phát hành vào năm 2015 đã không thể tận dụng những gì đã làm nên thành công cho series của Hajime Isayama. Đầu tiên, kỹ xảo đồ họa máy tính (CG) được sử dụng cho các Titan không bao giờ thực sự thể hiện được nỗi kinh hoàng của chúng. Thứ hai là những bổ sung mới vào phim mà không có trong nguyên tác cũng khiến khán giả tranh cãi.

4. Ghost In The Shell (2017)

Năm 2017 không phải là một năm tuyệt vời cho các bộ phim chuyển thể anime live-action. Bộ phim Ghost In The Shell bản người đóng cũng không thể sánh bằng với nguyên tác, đặc biệt khi xét đến lượng thời gian và tiền bạc đã đổ vào bộ phim có sự tham gia của Scarlett Johansson.

Cốt truyện và cách xây dựng nhân vật của phim bị nhiều người hâm mộ anime đánh giá là thiếu sót, đặc biệt là với cú twist lớn liên quan đến Major Kusanagi trong những phút cuối phim.

5. Devilman (2004)

Bộ phim live-action năm 2004 vốn không thổi được sức sống vào Devilman. Giống như Attack on Titan, câu chuyện xoay quanh quỷ này cũng bị ảnh hưởng bởi đồ họa máy tính tệ hại và diễn xuất tồi tệ, không thể truyền tải được cảm xúc mãnh liệt như trong câu chuyện gốc. Bạn không thường nghe nhiều về phiên bản live-action của Devilman, điều này cũng dễ hiểu khi xét đến việc nó không tạo được tiếng vang.

6. Fist Of The North Star (1995)

Fist of The North Star năm 1995 là một bộ phim hoàn toàn không được công chiếu tại rạp. Nhiều trận chiến trong bản chuyển thể live-action không hề gần với sự tàn sát kinh hoàng của anime gốc, và việc thiếu kinh phí thể hiện rõ ràng trên nhiều khía cạnh. Trớ trêu thay, ngôi sao Gary Daniels đã ký hợp đồng cho ba bộ phim, nhưng sự thất bại của phần đầu tiên đồng nghĩa với việc bản chuyển thể anime live-action này không bao giờ được tiếp tục.

7. The Guyver (1991)

Ngay cả sự góp mặt của Mark Hamill từ Star Wars cũng không đủ để series siêu anh hùng bọc giáp này "sống" đúng với nguyên tác. The Guyver đơn giản là không có đủ yếu tố để trở thành một bản chuyển thể live-action thành công, và đó là một điều đáng tiếc cho những người hâm mộ nhân vật này.

8. The Last Airbender (2010)

Bộ phim The Last Airbender của M. Night Shyamalan giờ đây đã trở nên "huyền thoại" vì sự tai tiếng của nó. Bộ phim do Paramount sản xuất này đơn giản là không thể nắm bắt được điều làm nên sự đặc biệt của series gốc, với những pha bẻ cong nguyên tố tệ hại, diễn xuất dưới mức trung bình và xu hướng kỳ lạ là hoàn toàn đổi tên các nhân vật với cách phát âm khác.

9. Black Butler (2014)

Mặc dù việc thay đổi nguyên tác không còn là điều mới lạ đối với nhiều bộ phim chuyển thể live-action, Black Butler năm 2014 đã đi quá xa đối với hầu hết người hâm mộ của thương hiệu anime này. Thông thường, những khía cạnh này có thể được bỏ qua nếu bộ phim thực sự xuất sắc, nhưng điều này không thể nói về bộ phim do Warner Bros. sản xuất. Thật không may, những thay đổi được thực hiện đối với nguyên tác đã không thể nâng tầm bộ phim đủ để người hâm mộ bản gốc bỏ qua những khác biệt đáng kể.

10. Dragon Ball Evolution (2009)

Dragon Ball Evolution thường được nhiều người coi là "đỉnh cao" của sự tệ hại khi nói đến các bộ phim chuyển thể live-action từ anime. Ngoài việc cố gắng tái tạo câu chuyện của Goku trong bối cảnh Mỹ, Evolution đã bỏ lỡ mục tiêu ở mọi khía cạnh có thể tưởng tượng được khi chuyển thể câu chuyện shonen của Akira Toriyama. Bộ phim tệ đến mức nó đã phần nào gây ra sự hồi sinh của thương hiệu khi Toriyama tạo ra Dragon Ball Super như một câu trả lời cho nó, mong muốn các chiến binh Z không bị nhớ đến vì màn trình diễn live-action kinh khủng đó.

