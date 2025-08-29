Phim học đường Hoa Ngữ luôn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với giới trẻ. Bên cạnh những câu chuyện thanh xuân trong trẻo, dàn nam thần học đường với vẻ đẹp cuốn hút và khí chất lãng tử chính là thỏi nam châm giữ chân khán giả. Cư dân mạng đã bỏ phiếu đề cử cho những nam thần thanh xuân vườn trường mang hình ảnh mối tình đầu đúng tâm ý họ nhất.

10. Tống Uy Long

Tống Uy Long được xem là chuẩn mực của một mỹ nam với gương mặt sắc nét. Trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, anh vào vai Lăng Tiêu, một "học bá" lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên, mỗi khi ở bên cạnh em gái, Lăng Tiêu lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

Sở hữu khí chất u buồn cùng gương mặt có đường nét chiều sâu, Tống Uy Long khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh vẫn toát lên vẻ thiếu niên đầy cuốn hút, như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết học đường.

9. Lâm Nhất

Lâm Nhất sở hữu vẻ bề ngoài đúng hình ảnh tình đầu của nhiều người: Ngây thơ, có chút ngờ ngệch, và hơi vụng về. Do đó, vai diễn Cố Vị Dịch trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp như được đo ni đóng giày cho Lâm Nhất. Trong phim điện ảnh Tình Bạn Một Tuần, Lâm Nhất thủ vai một nam sinh tốt bụng, kiên trì giúp đỡ một cô bạn mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Còn với bộ phim hài lãng mạn Đừng Rung Động Vì Anh, Lâm Nhất vào vai Cố Tầm - một chàng trai hoàn hảo, đã "đổ gục" trước Nhạc Thiên Linh - cô hoa khôi xinh đẹp nhưng lại là cao thủ trong thế giới game online.

Nhiều lần đóng phim thanh xuân vườn trường, vào vai các kiểu nam thần học đường khác nhau, Lâm Nhất đều có thể diễn tròn vai. Anh chứng tỏ mình không chỉ có ngoại hình mà có cả khả năng diễn xuất.

8. Chu Dực Nhiên

Chu Dực Nhiên chính là "nam chính trời sinh cho phim học đường" nhờ nụ cười lúm đồng tiền đầy cuốn hút. Năm 2023, anh gây ấn tượng mạnh với vai diễn một "học bá" ít nói, lạnh lùng trong bộ phim Trung Quốc Khi Anh Chạy Về Phía Em. Hành trình trưởng thành cùng nữ chính, từ những năm tháng học sinh cho đến khi mặc váy cưới, đã tạo nên một câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào. Những tương tác "ngọt sâu răng" của cặp đôi khiến khán giả không ngừng mỉm cười và say mê.

7. Dương Dương

Dù diễn xuất của Dương Dương còn gây nhiều tranh cãi, nhưng vai diễn Tiêu Nại trong bộ phim Trung Quốc Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã giúp anh trở thành một trong những minh tinh nổi tiếng hàng đầu. Ra mắt từ năm 2016, bộ phim này vẫn giữ được sức hút và trở thành một tác phẩm kinh điển của dòng phim thanh xuân vườn trường. Hàng năm, cứ đến mùa tuyển sinh đại học, khán giả trẻ lại cùng nhau xem lại và chia sẻ những hình ảnh đẹp của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, biến tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn này thành một "huyền thoại" khó thay thế.

6. Hồ Nhất Thiên

Hồ Nhất Thiên là một trong những nam thần ngôn tình 9X được yêu thích nhất. Anh nổi tiếng nhờ vai Giang Thần trong bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Cặp đôi huyền thoại Giang Thần và Tiểu Hy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhờ sự chênh lệch chiều cao đáng yêu và những tương tác ngọt ngào, tinh nghịch.

Sau đó, anh tiếp tục gây ấn tượng mạnh với vai Thịnh Hoài Nam trong phim Trung Quốc Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam. Với vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập xuất sắc, nhân vật này đã giúp Hồ Nhất Thiên củng cố vị trí thần tượng trong lòng người hâm mộ. Câu chuyện về tình yêu thầm lặng của Lạc Chỉ dành cho Thịnh Hoài Nam suốt nhiều năm, cho đến khi họ gặp lại nhau ở đại học và Thịnh Hoài Nam dần nhận ra tình cảm của cô, đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

5. Ngô Diệc Phàm

Với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh. Trong vai Trình Tranh của bộ phim Trung Quốc Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, anh toát lên khí chất cuốn hút như bước ra từ tiểu thuyết. Mặc dù thể hiện sự nghịch ngợm, bốc đồng của tuổi trẻ, vẻ ngoài lãng tử, điển trai của Ngô Diệc Phàm vẫn khiến vai diễn của anh trở thành "nam thần học đường" trong lòng nhiều người hâm mộ.

4. Lý Quân Nhuệ

Lý Quân Nhuệ đang dần khẳng định vị thế của mình, trở thành một "soái ca tình đầu" của cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang. Vẻ đẹp thân thiện và nụ cười rạng rỡ đã giúp anh trở thành "gương mặt tình đầu" lý tưởng. Chiều cao 1m82 và nụ cười tỏa nắng, anh dễ dàng hóa thân thành hình mẫu nam sinh thanh xuân đầy sức sống.

Trong vai Tiêu Hàm phim Gửi Bản Thân Năm 1999, Lý Quân Nhuệ đã thể hiện một chàng trai trẻ với khí chất tự nhiên, cuốn hút. Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản, anh vẫn được Sina đánh giá cao về khả năng thể hiện nhân vật. Vẻ đẹp của Lý Quân Nhuệ được nhận xét là "ăn ảnh", không quá khác biệt giữa ảnh đã và chưa chỉnh sửa, điều này giúp anh phù hợp với nhiều tạo hình, từ trong sáng dễ thương đến phong cách mạnh mẽ, nam tính.

3. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách từng đảm nhận vai Giang Hạo Nguyệt trong bộ phim Tôi Và Thời Niên Thiếu Của Tôi. Nhân vật này là một học sinh xuất sắc, lạnh lùng và kiêu ngạo, ít nói. Dù vậy, anh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô em gái "bất đắc dĩ" của mình, thể hiện một khía cạnh ấm áp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.

Với ngũ quan thanh tú và đôi mắt dịu dàng, Trương Lăng Hách đã chinh phục khán giả với vẻ đẹp thư sinh, trong trẻo khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh. Dù đã thử sức với nhiều thể loại phim, từ cổ trang đến hiện đại, nhưng hình tượng nam thần học đường của anh vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ, được nhận xét như bước ra từ trang sách ngôn tình.

2. Bạch Kính Đình

Khi nhắc đến nam thần phim học đường, Bạch Kính Đình chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Anh gần đây gây ấn tượng mạnh với vai Tang Diên trong bộ phim Khó Dỗ Dành. Anh và nữ chính Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) đã thể hiện chân thực những cảm xúc day dứt, đau thương của tình yêu thanh xuân. Tang Diên là một chàng trai bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại ấm áp. Anh thầm yêu Ôn Dĩ Phàm từ thời trung học. Dù là lặng lẽ dõi theo hay hành động bảo vệ, Tang Diên đều bộc lộ khía cạnh lãng mạn của mình.

Gần đây, Bạch Kính Đình đã chia sẻ rằng anh sẽ không đóng phim học đường nữa vì cảm thấy không còn phù hợp để vào vai học sinh. Điều này càng khiến người hâm mộ tiếc nuối và mong rằng câu chuyện của Tang Diên sẽ không bao giờ kết thúc.

1. Trần Triết Viễn

Với gương mặt điển trai, Trần Triết Viễn đã nhanh chóng trở thành hình mẫu chàng trai thanh xuân lý tưởng, gợi nhớ đến cậu bạn mà ai cũng từng thầm thương trộm nhớ thời đi học. Trước khi gây bão với Vụng Trộm Không Thể Giấu, anh đã được khán giả công nhận là nam thần học đường nhờ vai "học bá" Chu Tư Việt trong phim Bí Mật Nơi Góc Tối. Nhân vật này đã được cư dân mạng tôn vinh là "đỉnh cao của hình tượng nam chính phim học đường".

Trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn đã tạo nên cơn sốt với vai diễn nam chính Đoàn Gia Hứa. Nhân vật này là một "học bá" ấm áp, luôn tận tụy bảo vệ cô nữ sinh Tang Trĩ (do Triệu Lộ Tư thủ vai). Dù khác với hình tượng tóc ánh xám trong truyện, vẻ ngoài trẻ trung và điển trai của Trần Triết Viễn vẫn khiến khán giả say mê, đưa anh trở thành "học trưởng học bá trời chọn" và được nhận xét là cực kỳ phù hợp khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh.