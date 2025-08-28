Mưa Đỏ vượt 200 tỷ đồng

Chiều 28/8, Mưa Đỏ cán mốc 200 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Trong ngày, phim lấn át suất chiếu, bán hơn 250.000 vé/4.700 suất chiếu, thu hơn 20 tỷ đồng.

Từ đầu tuần, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền giữ phong độ, đều đặn thu khoảng 20 tỷ đồng/ngày dù không phải dịp cuối tuần. Đây là thành tích ấn tượng khi so với bất kỳ bộ phim nào từng ra rạp.

Sáng cùng ngày, Mưa Đỏ thu hơn 189 tỷ đồng, vượt doanh thu 172 tỷ đồng của Địa đạo để trở thành phim điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam cho biết Mưa Đỏ là phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất không chiếu vào dịp Tết.

Với gần một triệu vé được bán ra và tỷ lệ lấp đầy của phim đạt hơn 44%, Mưa Đỏ chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Thời điểm ra mắt phim cũng góp phần tạo nên thành công nhờ được cộng hưởng với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hình ảnh cắt từ phim Mưa Đỏ.

Trước đó, Mưa Đỏ vượt mốc 100 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu. Trong ngày cuối tuần (24/8), phim bán gần 350.000 vé/4.700 suất chiếu toàn quốc, thu hơn 30 tỷ đồng. So với Địa đạo - bộ phim đề tài chiến tranh ra rạp dịp 30/4 - Mưa Đỏ có tốc độ bán vé vượt trội. Mưa Đỏ đang giữ kỷ lục phim có mức tăng doanh thu phòng vé nhanh nhất (tính riêng dòng phim cảm hứng từ sự kiện lịch sử có thật).

Trong 1-2 tuần tới, khó có bộ phim nào có thể lay chuyển vị thế dẫn đầu phòng vé của Mưa đỏ. Không khó để bộ phim vượt qua mốc 300 tỷ đồng.

Làm giàu với ma 2 có suất chiếu sớm ngày 27/8. Bộ phim có NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần bán 25.708 vé/1.841 suất chiếu, thu 1,9 tỷ đồng trong ngày. Phim đang có tổng doanh thu 5,96 tỷ đồng.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trượt xuống vị trí thứ ba. Bom tấn từ Nhật Bản giảm mạnh doanh thu và suất chiếu sau khi hai bộ phim Việt gia nhập cuộc đua phim lễ. Trong ngày 28/8, phim bán 9.888 vé/606 suất chiếu, thu 1,1 tỷ đồng. Tổng doanh thu tác phẩm hoạt hình đang là 127,3 tỷ đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, thêm loạt phim Việt ra rạp gồm Phá đám: Sinh nhật mẹ, Cô dâu ma, Có chơi có chịu, Khế ước bán dâu... thêm vào đó là phim ngoại Đom đóm phá đảo cung trăng, Em xinh tinh quái, Quỷ móc ruột...