Lên sóng vào năm 2005, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 không chỉ tạo nên cơn sốt toàn Trung Quốc và mở ra kỷ nguyên phim tiên hiệp trên màn ảnh nhỏ mà còn đưa dàn diễn viên chính trở thành những cái tên đình đám nhất thời điểm đó. Nhưng cũng sau 20 năm, cuộc đời và sự nghiệp của 4 diễn viên chính nay đã rẽ sang nhiều hướng khác nhau.

Hồ Ca vai Lý Tiêu Dao

Sở hữu gương mặt điển trai cùng diễn xuất tự nhiên, Hồ Ca lập tức được gọi tên trong hàng ngũ "nam thần cổ trang" sau thành công của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. Anh liên tiếp góp mặt trong loạt bom tấn truyền hình như Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Ngoại Phi Tiên, Thần Thoại. Không dừng lại ở dòng phim thần tượng, Hồ Ca dũng cảm chuyển hướng với các tác phẩm chính kịch như Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng, từ đó giúp anh được công nhận là diễn viên thực lực hàng đầu.

Những năm qua, Hồ Ca luôn là cái tên bảo chứng rating, nằm trong top nam diễn viên được yêu thích nhất Cbiz. Về đời tư, nam diễn viên 8x từng có 2 mối tình với Tiết Giai Ngưng và Giang Sơ Ảnh nhưng đều không đi đến kết quả. Đến năm 2022, anh bất ngờ công bố kết hôn với quản lý Hoàng Hi Ninh và cặp đôi đã đón con gái đầu lòng vào năm 2023. Trong số 4 diễn viên chủ chốt, Hồ Ca chính là người có cuộc sống viên mãn nhất hiện nay.

Lưu Diệc Phi vai Triệu Linh Nhi

Trước khi nhận vai Triệu Linh Nhi, Lưu Diệc Phi đã nổi tiếng nhờ Kim Phấn Thế Gia và Thiên Long Bát Bộ nhưng chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 mới thực sự khiến tên tuổi cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Sau đó, "thần tiên tỷ tỷ" tiếp tục gây sốt với Thần Điêu Đại Hiệp rồi chuyển hẳn sang điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều tác phẩm màn ảnh rộng không thành công khiến sự nghiệp của Lưu Diệc Phi chững lại trong thời gian dài.

Đến năm 2022, Mộng Hoa Lục bùng nổ giúp người đẹp tiếp tục "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ sau 16 năm, tiếp đó là Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng càng củng cố vị thế diễn viên hàng đầu của cô.

Về tình cảm, hơn 20 năm hoạt động showbiz, Lưu Diệc Phi chỉ công khai duy nhất một mối tình với tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun sau khi hợp tác trong Tình Yêu Thứ Ba (2015). Cặp đôi chia tay sau 2 năm, có lẽ là vì khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa. Từ đó đến nay, Lưu Diệc Phi không tiết lộ chuyện tình cảm, cô vẫn sống độc thân và toàn tâm cho sự nghiệp.

An Dĩ Hiên vai Lâm Nguyệt Như

Là diễn viên Đài Loan tiến quân sang Đại Lục, An Dĩ Hiên đã vụt sáng nhờ vai Lâm Nguyệt Như. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng lối diễn xuất linh hoạt, cô nhanh chóng có được hàng loạt vai diễn nổi bật trong các bộ phim như Đại Hán Thiên Tử, Việt Vương Câu Tiễn, Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Dù sau này sự nghiệp chững lại và phải nhận nhiều vai phụ, An Dĩ Hiên vẫn giữ được độ hot và thường xuyên "lấn át" nữ chính nhờ thực lực. Năm 2017, mỹ nhân Độc Cô Thiên Hạ kết hôn với doanh nhân Trần Vinh Luyện và gần như rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình.

Cứ ngỡ An Dĩ Hiên đã có cuộc sống hạnh phúc thì đến năm 2022, Trần Vinh Luyện bị bắt và lĩnh án 14 năm tù giam vì tội gian lận, rửa tiền và thu lợi bất chính. Biến cố này khiến An Dĩ Hiên ê chề, không dám xuất hiện trước công chúng. Trong 3 năm qua, nữ diễn viên sống kín tiếng, hoàn toàn vắng bóng trong các sự kiện giải trí. Từ "ngọc nữ" màn ảnh, ngôi sao 45 tuổi trở thành biểu tượng bi kịch vì lấy nhầm chồng.

Bành Vu Yến vai Đường Ngọc

Trước Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, Bành Vu Yến vẫn chỉ là cái tên vô danh. Nhờ vai Đường Ngọc, anh bắt đầu được chú ý và dần xây dựng hình ảnh nam diễn viên mạnh mẽ, khỏe khoắn, khác hẳn kiểu thư sinh vốn thịnh hành thời bấy giờ. Anh ghi dấu ấn với loạt phim điện ảnh hành động và trở thành ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy vậy, sự nghiệp Bành Vu Yến từng lao đao nhiều năm sau lùm xùm "tranh chỗ ngồi" với đàn chị Lý Băng Băng. Dù hiện đã quay trở lại đóng phim nhưng sức ảnh hưởng của anh không còn mạnh mẽ như trước.

Đáng chú ý là trong 20 năm qua, Bành Vu Yến chưa một lần công khai bạn gái, anh vướng nhiều tin đồn hẹn hò với loạt mỹ nhân đình đám như Từ Hy Viên, Thái Y Lâm, Trương Quân Ninh nhưng luôn chọn im lặng. Gần đây, có tin đồn Bành Vu Yến tái hợp Thái Y Lâm nhưng anh đã nhanh chóng phủ nhận. Ở tuổi ngoài 40, ngôi sao 8x vẫn là chọn độc thân giống với Lưu Diệc Phi.