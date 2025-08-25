Ngay lúc này, mạng xã hội đang bùng nổ trước thông tin Sinh Vạn Vật vừa lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Cụ thể, tác phẩm này đạt mức rating peak Kuyun lên tới 4.3535%, vượt qua thành tích 4.125% mà Tôi Là Cảnh Sát Hình Sự nắm giữ, qua đó trở thành bộ phim có rating peak cao nhất trong lịch sử của CCTV8.

Sinh Vạn Vật thành công tái hiện cả một thời kỳ lịch sử, là bộ phim cực kỳ đáng xem của năm 2025.

Dương Mịch, Âu Hào và các diễn viên khác đã cùng nhau mang đến màn trình diễn vô cùng xuất sắc.

Rating peak của Sinh Vạn Vật đạt mức 4.3535%, cao nhất lịch sử CCTV8.

Đây là phần thưởng vô cùng xứng đáng cho Sinh Vạn Vật khi mà kể từ khi bắt đầu chiếu tới giờ, bộ phim đã cho thấy nó là một trong những tác phẩm đáng xem bậc nhất năm 2025. Phim có nội dung hấp dẫn, bối cảnh chân thực, nhiều cảnh quay ấn tượng và màn thể hiện của dàn cast từ chính đến phụ đều rất đỉnh.

Đáng nói hơn, Dương Mịch vốn nhận rất nhiều chỉ trích về diễn xuất trong những năm gần đây đã có màn lột xác chấn động. Cô thể hiện quá tốt nhân vật nữ chính Ninh Tú Tú, đưa khán giả đi qua hết cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác.

Xem bộ phim Sinh Vạn Vật, khán giả giống như cùng Ninh Tú Tú trải qua cả một đời người.

Netizen đang dành nhiều lời chúc mừng cho Sinh Vạn Vật:

- Năm nay tui ấn tượng 2 bộ là Bắc Thượng và Sinh Vạn Vật. Bộ Bắc Thượng thì như thấy chính tuổi thơ của tui, sống bên bờ sông, đi học đi chơi lớn lên cùng đám bạn hàng xóm lam lũ, chiều nào cũng hú nhau chạy quanh xóm, nhà này có món ngon là mang sang nhà khác cùng ăn, coi mà thấy khắc khoải trong lòng. Bộ Sinh Vạn Vật thì như thấy tuổi trẻ của chính ba mẹ tui, cũng là nông dân, cũng rời quê đến vùng hoang vu khai hoang đất, mẹ tui cũng ôm bụng bầu ra đồng, chỉ sợ tương lai không lo được cho con. Tình xóm làng làm gì cũng có nhau, ba tui cần mẫn được tin tưởng, cả xóm có gì cũng chạy lại hỏi ý ba y chang phim. Coi phim mà thương nhân vật 1 thương ba mẹ 10. - Không tin vào mắt mình luôn á. Khủng khiếp vậy. Vui vì Mịch tỷ hồi full bình máu khỏi bị khịa hết thời, huhu. - Đuôi này thì khủng long rồi chứ còn đuôi chuột nào nữa. - Trời ơi chúc mừng Dương Mịch và Âu Hào. Chúc mừng đoàn phim thành công. - Một vai diễn để đời, một bộ phim tiêu biểu khi nhắc tới Dương Mịch. Cô ấy hết mình với nhân vật Ninh Tú Tú, bộ phim bạo toàn đài + mạng chính là thành quả của cô ấy và toàn bộ đoàn phim. - Sợ xem mấy phim mà xem xong như trải qua 1 đời người vậy. Thương Tú Tú, khóc quá trời khóc cả bộ phim.

Cho những ai chưa biết, Sinh Vạn Vật là bộ phim chính kịch niên đại xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm của nữ chính Ninh Tú Tú. Cô vốn sinh ra là con của nhà địa chủ, bị thổ phỉ bắt cóc nhưng cha không chịu bỏ tiền chuộc, sau đó cưới chàng trai nghèo Phong Đại Cước. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, trắc trở, thế nhưng Ninh Tú Tú vẫn luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, cũng như giúp đỡ những người xung quanh.