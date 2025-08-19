Mới đây, sự kiện tuyên truyền của bộ phim Hiến Ngư đã diễn ra với sự góp mặt của cặp đôi diễn viên chính Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ. Cả hai đều là những gương mặt sở hữu nhan sắc cực phẩm trong dàn sao trẻ Cbiz đương đại, đặc biệt Vương Ảnh Lộ còn có nét đẹp lạ, khó bị lu mờ giữa dàn mỹ nhân Cbiz. Chính vì thế, không bất ngờ khi cặp đôi mang đến nhiều khung hình đẹp mê mẩn khiến khán giả ngắm hoài không chán.

Khoảnh khắc bế công chúa gây sốt của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ ở sự kiện tuyên truyền phim Hiến Ngư.

Vòng eo của Vương Ảnh Lộ bằng đúng bàn tay của Trần Phi Vũ.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc khi hai người cùng nhau tạo dáng, cư dân mạng trầm trồ trước vòng eo bé xíu của Vương Ảnh Lộ. Thậm chí, eo của cô nàng chỉ vừa đủ một bàn tay của Trần Phi Vũ mà thôi. Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc, vóc dáng mà Vương Ảnh Lộ sở hữu cũng như độ đẹp đôi của cô và bạn diễn. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ủa ở đây xinh vậy. - Nay 2 đứa đẹp dễ sợ. - Quá trời quá đất rồi huhu, đi làm giờ mới online mà muốn xỉu ngang. Thích đoạn diễn lại cảnh điều hòa nhiệt độ nữa nha. Bế công chúa thì ở trên phim hay ngoài đều ngon cả, haha. - Mang ngay một bộ hiện đại cho đôi này được rồi. - Chemistry tràn màn hình.

Nói thêm về Hiến Ngư, đây là tác phẩm ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ. Trong phim, Vương Ảnh Lộ đảm nhận vai nữ chính Liêu Đình Nhạn, đệ tử của một thế lực tu tiên. Tuy nhiên, thực chất cô nàng lại là một người hiện đại vốn không thuộc về thế giới này. Trần Phi Vũ đảm nhận vai nam chính Tư Mã Tiêu, vị sư tổ có thực lực mạnh mẽ nhưng bị giam cầm suốt 500 năm. Tuy vậy sau đó, anh ta đã thoát ra.

Tư Mã Tiêu luôn lạnh lùng, ôm thù hận, nhưng lại nảy sinh hảo cảm với Liêu Đình Nhạn khi biết được cô là một trong số ít người không muốn hại chết anh, cũng chẳng có bất cứ ham muốn hay chí tiến thủ gì. Từ đó, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm khắc cốt ghi tâm kéo dài qua nhiều tháng năm.

Một vài hình ảnh đẹp khác tại sự kiện: