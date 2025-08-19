Sau những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng các fan đã được thưởng thức bộ phim Tử Dạ Quy. Ngay khi vừa lên sóng, tác phẩm này đã gây chú ý khi nhanh chóng phá mốc nhiệt 22.000 trên nền tảng Tencent Video, đồng thời sở hữu thành tích chiêu thương ổn với 8 thương hiệu, 35 quảng cáo dài tổng cộng 425 giây.

Điền Hi Vi cực kỳ xinh đẹp trong phim Tử Dạ Quy.

Cô nàng sinh năm 1997 mang vẻ đẹp của một yêu nữ khuynh thành.

Cho những ai chưa biết, Tử Dạ Quy là bộ phim ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày do Phúc Hoa Tử sáng tác. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hai nhân vật chính là Vũ Trinh quận chúa và anh chàng Mai Trục Vũ.

Vũ Trinh xinh đẹp, là cành vàng lá ngọc nhưng cũng ăn chơi có tiếng. Đáng nói hơn, cô còn là một yêu quái mèo, thủ lĩnh của các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ. Trong khi đó, Mai Trục Vũ lại mang thân phận đạo sĩ bắt yêu, đệ tử Thường Hi Cung. Hai người xuất thân từ những hoàn cảnh trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại cùng viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Hứa Khải khoe nhan sắc và thần thái ấn tượng.

Sau những tập đầu tiên, Tử Dạ Quy đang ghi nhận phản hồi tốt từ khán giả. Netizen nhận xét phim được phát triển với tộc độ vừa phải, nội dung thú vị, kỹ xảo nịnh mắt. Thêm vào đó, cặp đôi diễn viên chính Hứa Khải - Điền Hi Vi không chỉ cực kỳ đẹp mà còn tạo chemistry rất tốt.