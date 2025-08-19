Lisa (BLACKPINK) vừa tung MV mới mang tên DREAM, sản phẩm solo đánh dấu bước đi mới trên hành trình âm nhạc quốc tế. Không giống những MV truyền thống, DREAM được xây dựng theo phong cách phim ngắn, mang màu sắc điện ảnh và chú trọng vào cảm xúc hơn là vũ đạo hay visual rực rỡ. Đặc biệt, Lisa đã kết hợp cùng tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro - gương mặt nổi tiếng với hình tượng nam thần ngôn tình, cuốn hút.

Trong MV, Lisa và Kentaro có một số cảnh tình cảm ngọt ngào, từ ánh mắt, cử chỉ đến khoảnh khắc gần gũi đều được đánh giá là đẹp đôi, chemistry bùng nổ. Hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau khiến nhiều người DREAM có thể phát triển từ phim ngắn thành một phim điện ảnh, thậm chí là series dài tập. Tuy nhiên, khi người hâm mộ còn đang đắm chìm trong visual bùng nổ phản ứng hóa học thì một sự việc bất ngờ lại khiến Lisa trở thành tâm điểm của chỉ trích.

Lisa và bạn diễn người Nhật

Trong MV, hai người có một số cảnh tình cảm

Trên nền tảng X, một đoạn clip hậu trường của MV DREAM bất ngờ viral, thu hút hơn 54 triệu người xem chỉ trong vài ngày. Nội dung clip chỉ ghi lại những khoảnh khắc hậu trường đáng yêu giữa Lisa và Kentaro, khi cả hai cùng cười nói, tập dượt cho cảnh quay. Thế nhưng, thay vì khen ngợi sự chuyên nghiệp và tự nhiên, phần lớn bình luận (đa số bằng tiếng Nhật) lại quay sang chỉ trích Lisa. Nhiều ý kiến gay gắt cho rằng nữ thần tượng “đang vung tiền để thỏa mãn sở thích cá nhân”, rằng cô cố tình mời mỹ nam hàng đầu Nhật Bản vào MV chỉ để được đóng cảnh tình tứ.

Đoạn clip hậu trường khiến Lisa bị chỉ trích

Lượng người xem khủng của đoạn clip

Loạt bình luận này nhanh chóng dấy lên tranh cãi lớn. Netizen Nhật có phần khắt khe, thậm chí mỉa mai Lisa vì cho rằng cô “dựa tiền bạc để lựa chọn bạn diễn vì sở thích với đàn ông” thay vì chỉ đơn thuần tập trung vào âm nhạc. Một số ý kiến còn dùng những từ ngữ nặng nề, quy kết rằng Lisa lợi dụng cơ hội ca hát để tiếp cận các nam thần màn ảnh.

Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách khách quan, sự chỉ trích này hoàn toàn vô lý. Lisa không phải là nghệ sĩ đầu tiên kết hợp với diễn viên trong MV để tạo nên màu sắc điện ảnh. Ngược lại, việc mời Kentaro tham gia DREAM là bước đi thông minh, giúp MV tăng thêm sức hút, khắc họa trọn vẹn cảm xúc nhân vật. Hơn nữa, tất cả cảnh tình cảm đều dừng lại ở mức vừa phải, lãng mạn và tinh tế, không hề phản cảm.

Trước làn sóng mỉa mai, cộng đồng fan quốc tế và netizen toàn cầu đã đồng loạt lên tiếng bênh vực Lisa. Họ cho rằng những công kích nhắm vào nữ thần tượng chỉ xuất phát từ sự định kiến, bởi rõ ràng Lisa và Kentaro đều hoàn thành xuất sắc vai trò diễn viên trong một MV ngắn mang tính nghệ thuật và câu chuyện đang bị bóp méo đi quá xa. Trên thực tế, đoạn clip gây bùng nổ 54 triệu lượt xem vốn chỉ là hậu trường vui vẻ, không hề chứa chi tiết nhạy cảm. Thế nhưng, cách một số netizen diễn giải đã biến nó thành cái cớ để công kích Lisa - người vốn đang chịu nhiều ý kiến tiêu cực suốt thời gian qua, kể cả khi đi hát hay lấn sân diễn xuất.