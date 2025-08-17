Vũ trụ nợ chúng ta một Sakaguchi Kentaro

Trong thế giới giải trí Nhật Bản vốn nổi tiếng khắt khe và đầy cạnh tranh, Sakaguchi Kentaro là một trong số ít những cái tên có thể giữ vững sức hút suốt hơn một thập kỷ. Anh không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, mà còn là người mẫu, biểu tượng thời trang và được mệnh danh là bạn trai quốc dân trong lòng nhiều khán giả khắp châu Á. Vẻ đẹp “salt-face” - gương mặt điềm tĩnh, thanh thoát nhưng chứa đựng sức hút mạnh mẽ đã khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái.

Không giống những ngôi sao tạo nên cú hit chớp nhoáng rồi biến mất, Kentaro luôn biết cách khiến công chúng nhớ đến bằng sự bền bỉ, nỗ lực và hình tượng trong sáng. Mỗi lần anh xuất hiện đều tạo cảm giác mới mẻ và đặc biệt. Minh chứng rõ nhất chính là màn tái xuất gần đây bên Lisa trong MV Dream. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng Kentaro đã để lại dấu ấn sâu đậm, khiến khán giả toàn cầu phải nhắc đến tên anh nhiều hơn bao giờ hết.

Màn tái xuất gây bão toàn cầu với Lisa

Dream không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn giống như một bộ phim điện ảnh thu nhỏ. Nội dung MV khắc họa nỗi đau và sự cô đơn của một cô gái sau khi mất đi tình yêu, trong đó Lisa mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Sakaguchi Kentaro xuất hiện trong những giấc mơ, ký ức, và cả khát khao không thể chạm tới của nữ chính.

Điểm sáng của MV nằm ở chính diễn xuất tinh tế của Kentaro. Chỉ bằng ánh mắt, anh có thể truyền tải sự day dứt, giúp nâng đỡ Lisa - một người chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Những cảnh cả hai ngồi trên xe, ngắm nhìn nhau qua ô cửa kính hay nói với nhau về câu chuyện sau khi cả hai qua đời,... tạo nên không khí đậm chất điện ảnh. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Lisa rải tro cốt xuống mặt nước để lại một khoảng trống khắc khoải trong lòng người xem.

Những hình ảnh hậu trường MV Dream

Không chỉ thành công về mặt cảm xúc, Dream còn tạo nên hiện tượng toàn cầu. Ngay sau khi phát hành, MV gây bão khắp thế giới và nhanh chóng đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Hashtag #LISAxDREAM tràn ngập mạng xã hội, tạo thành làn sóng thảo luận sôi nổi. Điều đặc biệt là, giữa hào quang rực rỡ của Lisa - một ngôi sao toàn cầu, Kentaro không hề bị lu mờ. Ngược lại, chính sự xuất hiện vừa đủ của anh đã khiến MV trở nên trọn vẹn, giúp câu chuyện thêm sức nặng và thăng hoa. Có thể nói, Dream chính là cú tái xuất hoàn hảo, ngắn nhưng một lần nữa đủ để đưa Kentaro trở lại với hình ảnh một nam chính ngôn tình bước ra từ giấc mơ, vừa dịu dàng vừa ám ảnh, vừa đời thường vừa siêu thực.

Mỹ nam ngôn tình với sự nghiệp lẫy lừng

Sakaguchi Kentaro khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu độc quyền cho tạp chí Men’s Non-no từ năm 2010. Với chiều cao 1m83, vóc dáng cân đối và khuôn mặt thanh nhã, anh nhanh chóng trở thành gương mặt vàng của các thương hiệu lớn, đồng thời tạo nên xu hướng “shio-gao” - gương mặt có nét buồn man mác nhưng lôi cuốn lạ thường. Bảy năm gắn bó với Men’s Non-no đã giúp Kentaro khẳng định vị thế vững chắc trong làng thời trang Nhật Bản, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Năm 2014, anh chính thức ra mắt màn ảnh rộng với Shanti Days. Không lâu sau, Kentaro tiếp tục ghi dấu với drama Yokokuhan: The Pain, cho thấy khả năng nhập vai linh hoạt. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2015, khi anh tham gia No Longer Heroine. Vai diễn này đưa Kentaro trở thành cái tên được săn đón khắp châu Á, mở đường cho hàng loạt bộ phim ngôn tình sau đó.

Trong The 100th Love With You, anh là chàng trai nắm giữ sức mạnh quay ngược thời gian vì tình yêu. Ở Color Me True, anh lại hóa thân thành chàng trai đem lòng yêu một nhân vật điện ảnh. The Last 10 Years để lại dấu ấn sâu sắc khi Kentaro diễn cùng Nana Komatsu, mang đến một chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đẫm nước mắt. Ngoài ngôn tình, anh cũng thử sức với nhiều thể loại khác: từ kịch tính, hành động trong Hell Dogs cho đến những dự án mang tính triết lý như What Comes After Love - bộ phim Hàn Quốc đầu tiên mà anh đóng chính.

Chính sự đa dạng ấy đã giúp Kentaro không bị đóng khung trong một kiểu vai. Anh vừa có thể trở thành nam thần ngôn tình khiến người xem mơ mộng, vừa đủ khả năng hóa thân vào những vai nặng tâm lý, gai góc. Thành công ấy được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, trong đó có Asia Celebrity Award tại Asia Artist Awards 2023 - minh chứng cho sự nghiệp lẫy lừng của Kentaro.

Trước Dream, Kentaro đã ghi dấu ấn ở Hàn với What Comes After Love

Khi mỹ nam ngôn tình không chỉ có trên phim

Nếu trên màn ảnh Kentaro là hiện thân của ngôn tình, thì ngoài đời anh càng khiến công chúng yêu mến bởi sự giản dị, tinh tế. Với chiều cao lý tưởng, vẻ ngoài điềm đạm và nụ cười ấm áp, Kentaro được gọi là hình mẫu hoàn hảo trong lòng nhiều fan nữ.

Điều khiến Kentaro trở nên đặc biệt chính là sự nhất quán trong hình tượng. Anh hiếm khi vướng vào scandal, luôn giữ lối sống kín đáo, tập trung cho sự nghiệp và dành trọn sự chú ý cho khán giả. Trong những buổi fanmeeting, Kentaro nổi tiếng là người tinh tế: lắng nghe từng câu hỏi, đáp lại bằng sự chân thành, khiến khán giả cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi.

Ngoài ánh đèn sân khấu, Sakaguchi Kentaro mang một đời thường giản dị đến bất ngờ. Anh không thích phô trương, ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội, và hầu như nói không với thị phi. Nhiều đồng nghiệp từng kể rằng Kentaro rất trầm lặng trong hậu trường, ít nói nhưng lại quan sát kỹ lưỡng, luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Một khi bắt chuyện, anh lại tỏa ra sự ấm áp khiến ai cũng thoải mái. Có lẽ chính vì vậy mà anh thường được ekip miêu tả là “người bạn hoàn hảo” trên phim trường.

Những hình ảnh đời thường mang "chất liệu bạn trai" của Kentaro

Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân như đọc sách, chụp ảnh, đi dạo và chơi với thú cưng. Sự gần gũi, giản dị càng khiến hình ảnh Kentaro trở nên khác biệt trong một showbiz đầy ồn ào. Chính sự kết hợp giữa vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách chân thành đã giúp Kentaro trở thành hình mẫu mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Anh không chỉ là mỹ nam trên màn ảnh, mà còn là crush quốc dân ngoài đời thực. Sự xuất hiện bên Lisa trong Dream càng củng cố hình ảnh đó, một người tình trong mơ, một biểu tượng của sự dịu dàng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến trái tim hàng triệu người thổn thức. Và quan trọng hơn cả - một hình tượng kiểu mẫu mà vũ trụ này không ban tặng cho chúng ta.