Song Joong Ki hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi liên tục nhá hàng sự trở lại ở bộ phim My Youth. Hiện phim mới chỉ tung ra một vài hình ảnh, trailer đầu tiên nhưng đã trở thành chủ đề nóng bởi tạo hình hút mắt của cặp chính cùng câu chuyện hứa hẹn đậm màu sắc chữa lành.

Trailer phim My Youth

Ở đoạn trailer mới nhất mà nhà đài đăng tải, My Youth còn được quan tâm hơn nữa nhưng lần này lý do lại bất ngờ liên quan đến Song Hye Kyo. Cụ thể trong đoạn trailer ngắn, nữ chính Chun Woo Hee xuất hiện cùng Song Joong Ki trong những thước phim nhẹ nhàng, lãng mạn và tạo hình của cô thì bất ngờ bị khán giả cho là quá giống Song Hye Kyo. Bên dưới đoạn trailer do một trang phim đăng tải lại, vô số cư dân mạng cảm thán rằng Chun Woo Hee quá giống đàn chị họ Song. Nhiều người xem lướt qua còn giật mình tưởng Song Joong Ki tái hợp với vợ cũ.

Vô số bình luận gọi tên Song Hye Kyo dưới trailer phim của Song Joong Ki

Song Joong Ki và Chun Woo Hee

Trong My Youth, Song Joong Ki vào vai Seon Woo Hae, một cựu sao nhí từng nổi đình đám hiện bắt đầu cuộc sống bình thường, ngày ngày trồng hoa, bán hoa. Mọi thứ của anh đảo lộn khi Seong Je Yeon (Chun Woo Hee), mối tình đầu thuở trung học xuất hiện trở lại. Đây là lần đầu tiên Chun Woo Hee và Song Joong Ki hợp tác trong một dự án. Trước đó, nếu Song Joong Ki nổi tiếng với nhiều bộ phim tình cảm thì Chun Woo Hee lại có phần gai góc hơn, thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm tâm lý nặng đô. Màn lột xác với hình tượng nhẹ nhàng, dịu dàng của nàng ảnh hậu trong lần đầu "yêu" Song Joong Ki khiến khán giả vô cùng mong chờ. Chỉ là không ngờ trước thềm phim ra mắt, Chun Woo Hee lại bất ngờ bị cho là y hệt đàn chị nổi tiếng, người từng có chuyện phim giả tình thật chấn động châu Á với Song Joong Ki.

Có lẽ Song Hye Kyo cũng không ngờ tới cảnh bị réo tên theo cách này

Chun Woo Hee sinh năm 1987, là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Cô bắt đầu được chú ý nhờ vai phụ trong Sunny (2011) nhưng phải đến Han Gong Ju (2014), Chun Woo Hee mới thực sự bứt phá, giành nhiều giải thưởng danh giá và được giới phê bình đánh giá cao. Với lối diễn xuất tinh tế, giàu chiều sâu, cô liên tục thử thách bản thân qua nhiều thể loại, từ melodrama, kinh dị cho đến rom-com. Những năm gần đây, Chun Woo Hee gây chú ý khi kết hợp cùng loạt sao đình đám trong nhiều tác phẩm thành công vang dội và mới đây nhất là Song Joong Ki trong dự án mới.