Trong số các phim đang chờ chiếu của màn ảnh Hàn, My Youth là một cái tên hết sức đáng chú ý. Tác phẩm này sở hữu dàn cast chất lượng, trong đó nổi tiếng hơn cả là nam chính Song Joong Ki - một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn đương đại.

Song Joong Ki là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn và khán giả đang rất ngóng chờ sự trở lại của anh trên màn ảnh nhỏ.

Ở bộ phim My Youth, Song Joong Ki mang đến câu chuyện của nhân vật Sun Woo Hae, một người đàn ông từng là diễn viên nhí cực kỳ nổi tiếng. Dẫu vậy, biến cố xảy ra khiến cho hào quang của Sun Woo Hae biến mất. Giờ đây, anh đang tận hưởng cuộc sống yên bình, vừa viết tiểu thuyết vừa bán hoa.

Song Joong Ki vào vai nam chính Sun Woo Hae.

Dù từng là một diễn viên nhí nổi tiếng, thế nhưng anh đã mất đi hào quang vì biến cố nào đó.

Giờ đây, Sun Woo Hae đang sống cuộc đời bình thường, vừa bán hoa vừa viết tiểu thuyết.

Mới đây, jTBC đã nhá hàng những hình ảnh mới của Song Joong Ki trong My Youth. Nam tài tử hiện lên với vẻ trẻ đẹp, cuốn hút vô cùng. Nhìn những đường nét hoàn mỹ của Song Joong Ki khi vào vai Sun Woo Hae, khán giả không khỏi tự hỏi chàng trai với vẻ ngoài nổi bật như trời sinh để làm người nổi tiếng như vậy, điều gì đã khiến anh xa rời hào quang để sống như một cuộc đời bình lặng.

Song Joong Ki và Chun Woo Hee nên đôi trong My Youth.

Nói thêm về My Youth, tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn. Tại đây, nhân vật Sun Woo Hae sẽ có mối tình đầy cảm xúc với Seong Je Yeon (Chun Woo Hee). Hai người từng có tình cảm trong quá khứ nhưng đã xa cách nhiều năm. Giờ đây, Seong Je Yeon là nhân viên tại một công ty giải trí. Sự xuất hiện của Seong Je Yeon hứa hẹn sẽ làm thay đổi cuộc sống hiện tại của Sun Woo Hae.

My Youth là dự án phim mà các khán giả đang đặt nhiều kỳ vọng. Mọi người hy vọng rằng sau những tác phẩm điện ảnh không thành công như mong muốn, Song Joong Ki sẽ có sự trở lại mạnh mẽ để khẳng định tên tuổi của mình. Sự kỳ vọng này càng trở nên có cơ sở hơn khi mà lãng mạn vốn được xem là thể loại sở trường từng giúp Song Joong Ki trở nên nổi tiếng khắp châu Á.