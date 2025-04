Vỡ mộng cặp đôi phim Hàn: Song Hye Kyo - Song Joong Ki và những cú sốc cực khó nuốt

Trong thế giới phim Hàn, không ít cặp đôi màn ảnh đã khiến khán giả mê mẩn, mơ mộng về một cái kết đẹp ngoài đời thực. Chemistry bùng nổ, những cảnh quay lãng mạn, và sự ăn ý tự nhiên giữa các diễn viên đã thôi thúc người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình, hy vọng tình cảm trên phim sẽ vượt qua ranh giới màn ảnh. Nhưng không phải lúc nào giấc mơ cũng thành hiện thực. Dưới đây là 5 cặp đôi phim Hàn từng khiến trái tim khán giả rung động, nhưng rồi lại để lại nỗi tiếc nuối khi tình yêu ngoài đời không bền vững.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo – từ cổ tích đến hiện thực phũ phàng

Khi Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun, 2016) lên sóng, cặp đôi Đại úy Yoo Si Jin (Song Joong Ki) và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) đã trở thành biểu tượng tình yêu vượt mọi ranh giới. Những cảnh quay lãng mạn giữa sa mạc và những lời thoại ngọt ngào đã khiến khán giả khắp thế giới "đổ rạp". Chemistry bùng nổ của họ không chỉ dừng lại trên phim: Năm 2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo xác nhận hẹn hò, sau những hình ảnh thân mật được Song Hye Kyo đăng trên Instagram với hashtag #songsongcouple. Đám cưới hoành tráng vào ngày 31/10/2017 tại khách sạn Shilla, Seoul, với sự tham gia của các ngôi sao như Park Bo Gum và Yoo Ah In, dường như là cái kết hoàn hảo cho một câu chuyện cổ tích.

Nhưng chỉ chưa đầy hai năm sau, tháng 7/2019, cặp đôi tuyên bố ly hôn qua hòa giải, với lý do "khác biệt về tính cách". Tin tức này như một cú sốc với người hâm mộ, những người từng tin rằng "Song-Song couple" sẽ mãi bền vững. Dù cả hai vẫn giữ thái độ tôn trọng nhau sau ly hôn, nỗi tiếc nuối vẫn còn đó, khi một chuyện tình từng đẹp như mơ tan vỡ quá chóng vánh.

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung – tình yêu ngắn ngủi sau Tiên nữ cử tạ

Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo (2016) là một viên ngọc quý của K-Drama, với câu chuyện tình yêu trong sáng giữa vận động viên cử tạ Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) và chàng trai bơi lội Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk). Sự đáng yêu, chân thật trong từng cử chỉ của họ – từ những lần trêu chọc đến những cái nắm tay vụng về – đã khiến khán giả không thể không "đẩy thuyền". Hóa ra, chemistry ấy không chỉ là diễn xuất. Cả hai vốn là bạn từ thời làm người mẫu dưới trướng YG Entertainment, và sự thân thiết đã nảy nở thành tình yêu.

Ngày 24/04/2017, Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung xác nhận hẹn hò, làm người hâm mộ vỡ òa. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Chỉ bốn tháng sau, vào tháng 8/2017, họ chia tay với lý do "lịch trình bận rộn". Dù tin đồn tái hợp từng xuất hiện năm 2022, không có bằng chứng xác thực. Chuyện tình ngắn ngủi này để lại nỗi tiếc nuối lớn, khi khán giả vẫn nhớ mãi hình ảnh cặp đôi rạng rỡ trong những ngày tháng thanh xuân.

Ji Hyun Woo và Yoo In Na – tỏ tình lãng mạn nhưng không thắng được thời gian

Người đàn ông của hoàng hậu In Hyun (Queen In-hyun's Man, 2012) mang đến một câu chuyện tình xuyên không đầy cảm xúc giữa học giả Joseon Kim Boong Do (Ji Hyun Woo) và diễn viên hiện đại Choi Hee Jin (Yoo In Na). Sự ăn ý của họ trên màn ảnh, từ những ánh mắt đến những khoảnh khắc dịu dàng, khiến khán giả tin rằng họ sinh ra để dành cho nhau. Và điều đó đã thành sự thật, ít nhất là trong một thời gian.

Tháng 6/2012, Ji Hyun Woo gây sốc khi công khai tỏ tình với Yoo In Na tại một buổi fan meeting, nói rằng anh thực sự yêu cô. Mười ngày sau, Yoo In Na xác nhận tình cảm qua chương trình radio của mình, khiến người hâm mộ phấn khích. Họ hẹn hò khoảng hai năm, nhưng mối quan hệ kết thúc vào tháng 5/2014, ngay sau khi Ji Hyun Woo hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Lý do chia tay không được công bố rõ ràng, nhưng nhiều nguồn cho rằng họ "tự nhiên xa cách". Khoảnh khắc tỏ tình lãng mạn từng là giấc mơ của khán giả, nhưng sự tan vỡ lại để lại một khoảng trống khó quên.

Lee Min Ho và Park Min Young – mối tình bí mật dưới áp lực truyền thông

Thợ săn thành phố (City Hunter, 2011) không chỉ là một bộ phim hành động đỉnh cao mà còn là nơi khởi nguồn cho chuyện tình giữa Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) và Kim Na Na (Park Min Young). Những cảnh quay căng thẳng xen lẫn những khoảnh khắc lãng mạn đã khiến cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý. Chemistry của họ mạnh mẽ đến mức khán giả bắt đầu đồn đoán về một mối quan hệ ngoài đời.

Tin đồn trở thành sự thật vào tháng 8/2011, khi Lee Min Ho và Park Min Young xác nhận hẹn hò sau khi Dispatch công bố ảnh họ bí mật gặp gỡ. Nhưng áp lực từ truyền thông và lịch trình bận rộn đã khiến mối quan hệ tan vỡ chỉ sau năm tháng, vào tháng 1/2012. Dù cả hai vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp sau chia tay, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một chuyện tình có thể đã đẹp hơn nếu không bị soi mói quá nhiều.

Kim Bum và Moon Geun Young – chuyến du lịch châu Âu chưa kết thúc có hậu

Nữ thần lửa (Goddess of Fire, 2013) kể câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Yoo Jung (Moon Geun Young) và Kim Tae Do (Kim Bum). Chemistry của họ, dù không phải trọng tâm của bộ phim lịch sử, vẫn đủ khiến khán giả rung động. Sự kín tiếng của cả hai ngoài đời càng khiến người hâm mộ bất ngờ khi Dispatch công bố ảnh họ du lịch cùng nhau ở châu Âu vào tháng 11/2013.

Ngay sau đó, Kim Bum và Moon Geun Young xác nhận hẹn hò, làm dấy lên hy vọng về một chuyện tình bền vững. Nhưng chỉ bảy tháng sau, vào tháng 5/2014, họ chia tay với lý do "tập trung cho sự nghiệp". Moon Geun Young, từng được yêu mến như "em gái quốc dân," và Kim Bum, chàng trai lãng tử, dường như không thể vượt qua những khác biệt. Chuyến du lịch châu Âu từng là giấc mơ, nhưng cái kết lại để lại nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ.